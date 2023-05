Miami Heat acaba con el sueño de los Knicks

Miami Heat y New York Knicks se veían las caras en el Kaseya Center para disputar el sexto partido de la serie. Los Heat necesitaban cerrar la eliminatoria delante de su gente y así evitarse un séptimo partido en el Madison Square Garden. Por su parte, los Knicks venían de ganar el quinto encuentro y estaban obligados a llevarse el sexto si querían seguir con vida en estos play-offs.

Erik Spoelstra apostó por su quinteto habitual, formado por Gabe Vincent, Max Strus, Jimmy Butler, Kevin Love y Bam Adebayo. La consigna de los de Florida era la misma, encontrar la mejor opción en ataque y defender con mucha intensidad.

Tom Thibodeau tampoco hizo ningún cambio y salió con Jalen Brunson, Quentin Grimes, R.J. Barrett, Julius Randle y Mitchell Robinson. Las opciones para los de la Gran Manzana pasaban por frenar a Butler y que sus mejores jugadores estuvieran acertados en el apartado ofensivo.

El calor de Miami asfixia a los Knicks

El encuentro comenzó muy de cara para los neoyorquinos, con un primer cuarto muy fuerte, liderados por un Jalen Brunson extraordinario. El ex de Dallas Mavericks se fue a los 15 puntos en los primeros 12 minutos de juego. Los de Tom Thibodeau lograron un gran parcial para ponerse 17-31. La distancia se redujo a siete puntos al final del primer cuarto.

Los Heat salieron mejor en el segundo cuarto y rápidamente igualaron el encuentro. A partir de ese momento, el duelo fue muy intenso, con alternancias en el marcador para ambos equipos. Los locales se marcharon al descanso uno arriba, 51-50.

En la segunda parte, los Heat estuvieron en todo momento por delante de Knicks. El encuentro llegó al último cuarto con una ventaja de tres tantos para los de Florida. Sin embargo, un triple de Strus y un dos más uno convertido por Jimmy Butler puso a nueve arriba a Miami a falta de seis minutos. New York Knicks no se descolgaron y siguieron luchando. A falta de un minuto, Bam Adebayo finalizaba con un mate y dejaba el partido sentenciado, 92-86. Los neoyorquinos no tuvieron tiempo para remontar y acabaron perdiendo el encuentro.

De nada sirvió el partidazo de Brunson

Si algo positivo puede sacar New York Knicks de la temporada es que ya tienen una estrella para liderar el proyecto. Ese jugador es, sin lugar a duda, Jalen Brunson. El base estadounidense ha demostrado en estos play-offs que tiene las capacidades necesarias para ser un verdadero líder. Con promedios de 27,8 puntos, 5,6 asistencias, 4,9 rebotes y 1,5 robos por noche, Brunson se ha postulado como una nueva estrella emergente de la mejor liga del mundo.

Clutch buckets from JB 🎯 pic.twitter.com/tN3dYZuo3l — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) May 13, 2023

En el sexto partido, el de Villanova firmó otro partidazo. 41 puntos, con un magnífico 14/22 en tiros de campo y cinco triples incluidos. Además, capturó cuatro rebotes y repartió tres asistencias en 45 minutos en pista. Sin embargo, estuvo muy mal acompañado en ataque. Julius Randle y R.J. Barrett, los dos mejores jugadores del equipo junto a Brunson, estuvieron erráticos en el tiro. El primero aportó 15 puntos y 11 rebotes, pero con un estrepitoso 3/14. Peor fue lo de R.J. Barrett, que únicamente anotó un lanzamiento de diez intentados. Y los jugadores de rol tampoco estuvieron a la altura del encuentro. Los Knicks tienen una muy buena base, pero necesitan coger más experiencia para este tipo de partidos.

Foto: New York Knicks

Por su parte, Miami Heat hizo un partido muy completo a nivel colectivo, liderados por la dupla Butler-Adebayo. Jimmy Butler no estuvo muy acertado en el tiro, pero aun así fue el máximo anotador de su equipo con 24 tantos. El pívot estadounidense, Bam Adebayo, fue clave en la pintura, con 23 puntos, 9 rebotes, 2 robos, 1 asistencia y 1 tapón. También destacar el gran estado de forma en el que se encuentra el veterano Kyle Lowry, que desde el banquillo anotó 11 puntos, repartió nueve asistencias y estuvo intenso en defensa como siempre.

Miami sigue haciendo historia

Los de Erik Spoelstra están siendo la sorpresa de estos play-offs. Hace unas semanas era impensable creer que llegarían a las finales de conferencia. Después de cargarse a Bucks y a Knicks, lo han conseguido. Se han convertido en el primer equipo que, disputando el torneo play-in, ha llegado a las finales de conferencia. Y también, es la segunda vez en la historia de la liga, que un equipo que entra a los play-offs como octavo, logra alcanzar las finales de conferencia. La última vez sucedió en 1999, cuando los New York Knicks, casualmente, fueron campeones del este, quedando octavos en la temporada regular. Ahora, los Heat esperan rival, que saldrá del séptimo partido entre Boston Celtics y Philadelphia 76ers.