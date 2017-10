Baskonia: el vértigo como remedio del vértigo

Shengelia, capitán azulgrana, en una mezcla de concentración y mirada perdida. | Foto: Baskonia

El baloncesto actual, en su lógico intento de crecimiento y desarrollo económico, está derivando en un modelo que cada vez guarda mayores semejanzas con la NBA. La nueva Euroliga, con su formato de fase regular a doble vuelta, suma 30 partidos a los compromisos dominicales de Liga Endesa ACB, siendo incluso necesario afrontar semanas con doble jornada europea. Así las cosas, la primera semana de Pedro Martínez como entrenador de Baskonia será de auténtico vértigo. No en vano, con tan solo un entrenamiento el técnico catalán dirigió a su nuevo equipo el domingo ante Tecnyconta Zaragoza (derrota 73-78) y en siete días deberá medir sus fuerzas ante dos rivales de primer nivel: Panathinaikos y Unicaja Málaga.

Exigente primera semana de Pedro Martínez

"No me atrae en absoluto llegar en este momento"

Muchas veces, más aún en el deporte de alto rendimiento, el vértigo competitivo suele ser el mejor remedio del vértigo que generan las dinámicas negativas. A buen seguro que Pedro Martínez preferiría tener al menos una semana libre de partidos para dedicarse exclusivamente a entrenar. De ahí una de sus frases en la presentación oficial el pasado sábado: "No me atrae en absoluto llegar en este momento. A los entrenadores nos gusta entrar en el verano, tener incidencia en el diseño de la plantilla, hacer la pretemporada, no cuando hay ya una cierta ansiedad por los resultados. No es una situación en la que me encuentre cómodo". Pero la realidad a afrontar dicta su propio criterio.

Preocupado por el diagnóstico de los problemas del equipo tras su primer partido, el preparador barcelonés deberá aprovechar al máximo el poco tiempo del que va a disponer para entrenar, ya que el jueves Baskonia recibe al Panathinaikos en el Fernando Buesa Arena (20 horas) y el domingo visitará el José María Martín Carpena para enfrentarse a Unicaja Málaga (18:30 horas).

Dos rivales de nivel: Panathinaikos y Unicaja

El gigante heleno, dirigido por Xavi Pascual, llega a Vitoria-Gasteiz en undécima posición de la Euroliga con un balance equilibrado de dos triunfos y dos derrotas, pero con buenas sensaciones tras vencer en el OAKA a Fenerbahçe, vigente campeón de Europa, con un triple de Pappas casi sobre la bocina. En el debe del conjunto verde, sus claros fiascos en sendos desplazamientos esta temporada: 98-71 en Barcelona y 81-63 en Moscú. Pascual continúa al frente de Panathinaikos tras llegar a mitad de temporada y conseguir alzarse con el título de Liga venciendo al eterno rival ateniense, Olympiacos, en el quinto partido de la final disputado en un Palacio de la Paz y la Amistad que, como suele ser habitual, no hizo honor a su nombre. Con una gran plantilla en la que destacan jugadores como Singleton, KC Rivers, Gist, Denmon o Gabriel, será un duro escollo a pesar de que los datos en el Buesa Arena son favorables al conjunto azulgrana (7-3).

Thanasis Antetokounmpo (Panathinaikos). | Foto: Euroleague

Ya en clave doméstica, Baskonia viajará a Málaga para medirse a Unicaja el domingo. El equipo de Joan Plaza, vigente campeón de la Eurocup, marcha quinto en Liga Endesa ACB con cuatro victorias y dos derrotas, ambas lejos del Martín Carpena frente a Montakit Fuenlabrada y Real Madrid. Este pasado fin de semana el cuadro andaluz superó la debacle europea de Valencia, donde cayeron por un contundente 91-53, superando a Movistar Estudiantes (89-70). Eso sí, Unicaja llegará al duelo liguero ante Baskonia después de un duro compromiso el viernes en Turquía frente a Anadolu Efes. Sus grandes amenazas, hombres importantes como Shermadini, Díaz, Nedovic, Waczynski, Salin y Augustine.