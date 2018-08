Análisis Arsenal 2018/2019: potencial, alternativas y dudas

Dudas, muchas dudas las que deja el inicio de campaña del Arsenal. La mayoría de ellas derivadas de la llegada de un Unai Emery que aún no se sabe muy bien cómo va a disponer a sus jugadores sobre el terreno de juego. Aunque el esquema parece que va a ser un 4-3-3, este en ocasiones puede virar a un 4-2-3-1 algo más equilibrado en todas las áreas. Jugadores, muchos, tantos como alternativas maneja un técnico que, además, tendrá que elegir los mejores futbolistas en cada ocasión para plasmar su idea sobre el terreno de juego. Con una plantilla amplia, el ex del Paris Saint Germain tiene a su alcance diferentes perfiles que le pueden dar muchas opciones a lo largo del curso. Con un potencial aún por explotar en muchas de sus grandes figuras, lograr la disposición ideal para cada uno de ellos será la principal tarea del entrenador vasco.

Incógnitas desde la portería

Pocos hubieran imaginado que la portería iba a ser uno de los temas de conversación en lo que al Arsenal se refiere. La etapa de Arsène Wenger se cerró con un Petr Cech titular, un David Ospina que aprovechaba las competiciones secundarias y un Matt Macey que aparecía cuando alguno de los dos no estaba en condiciones de competir. Todo esto al mismo tiempo que Emiliano Martínez estaba cedido en el Getafe. Sin embargo, con la llegada de Unai Emery se produjo el fichaje de Bernd Leno, un portero que parece ser del gusto del técnico vasco y que ha dinamitado la posición diferente de un equipo de fútbol. De repente, el nuevo entrenador se vio con cinco candidatos a un puesto, aunque algunos con más opciones que otros.

Aunque Leno es el guardameta fichado por Emery, no tiene garantizado el puesto de titular

Si bien la llegada de Leno se corresponde con el gusto del técnico de Hondarribia, eso no le hace ser candidato número uno al puesto de portero titular. Son algunas dudas las que están en la cabeza de un Emery que medita si lanzarle al vacío de defender la meta gunner desde el inicio o si mandarle a la sombra de un Petr Cech que puede estar viviendo sus últimos años en el Emirates Stadium. Ellos son, fundamentalmente, las dos opciones que maneja el ex del Paris Saint Germain, aunque las otras también le generan quebraderos de cabeza.

Por un lado, la salida de Matt Macey al Plymouth Argyle de League One hace que el puesto de tercer guardameta se reparta entre David Ospina y Emiliano Martínez. Ambos sudamericanos, sin embargo, sus pretensiones por este espacio dentro de la plantilla son bien distintas. Mientras que el colombiano lo ve como un paso atrás, el argentino no sigue sino manteniendo un rol que ya ocupó antes de su salida al Getafe. Con esto, no es de extrañar que antes de que se cierre el mercado Ospina haga las maletas y salga de Londres. Candidaturas no le faltan, lo que sí es necesario es cerrar el acuerdo entre clubes.

Imagen Nombre Dorsal Fecha de nacimiento Petr Cech 1 20 de mayo de 1982 David Ospina 13 31 de agosto de 1988 Bernd Leno 19 4 de marzo de 1992 Emiliano Martínez 26 26 de septiembre de 2012

Veteranía y juventud en defensa

Aunque algo más clara la situación en la línea defensiva, también hay ciertas incógnitas. En este caso, más que saber quién va a ser o no el titular, lo que está por ver es cómo gestiona Unai Emery el traspaso de poderes en una de las zonas que más dudas ha dejado durante los últimos años. La zaga siempre ha tenido los focos encima en lo que al Arsenal se refiere, por lo que no son pocas las voces que apuntan a que el nuevo entrenador debe empezar a gestar un proyecto ganador desde ahí. El vasco puede presumir de contar con dos hombres por puesto, lo que le da, además de alternativas en cuanto al desempeño, la tranquilidad de saber que siempre va a haber un sustituto de garantías.

La línea defensiva ha sido la zona más débil del Arsenal durante los últimos años

En el lateral derecho parece que Héctor Bellerín es el fijo para un Unai Emery que, además, parece tener una buena relación con el catalán. El propio jugador se ha desenvuelto en halagos hacia su nuevo técnico, mientras que este tampoco ha escatimado en elogios. La llegada de Stephan Lichtsteiner es, precisamente, eso, un recambio sin más para un hombre con presente y futuro en la banda derecha del Emirates. Pocas dudas hay también en cuanto al perfil izquierdo. De nuevo acostado a un lado, Nacho Monreal parece que se desenvolverá en el espacio que ocupó a su llegada. Kolasinac, su recambio, no dejó malas sensaciones en la primera mitad del pasado curso y aporta mucha más llegada por banda que un jugador navarro algo más eficiente en tareas defensivas.

En lo que al centro de la zaga se refiere, son muchas las dudas. Para iniciar, hay que recordar que Laurent Koscielny sigue recuperándose de su lesión, por lo que parece que no estará a punto para el inicio de la competición, con el hándicap que eso supone. Así pues, los otros hombres empiezan a tomar ventaja y, entre ellos, destacan dos. Shkodran Mustafi ha vuelto a estar en la rampa de salida, pero a su mejor nivel es un central muy competente para el Arsenal. En el lado contrario de esa rampa está Sokratis Papastathopoulos, el griego que llegó del Borussia Dortmund en el mercado invernal. Con buenas sensaciones en pretemporada, parece que puede ser el sustituto de Koscielny, al menos, cuando no esté sobre el campo.

Ya en un segundo plano llegan los jóvenes Rob Holding, Calum Chambers y Konstantinos Mavropanos. De todos ellos, el primero es el que más gusta a Unai Emery, que no ha dudado en situarle en el perfil izquierdo de la pareja de centrales en numerosas ocasiones. Por su parte, Chambers ha alternado, incluso, la defensa con el centro del campo, donde ha venido ocupando un rol de pivote defensivo en el que aporta mucho más trabajo de recuperación que de creación. Habrá que ver cómo se desarrolla esa idea, aunque está claro que para el jugador es una oportunidad más para sumar minutos. Finalmente, el joven griego es una de las perlas más jóvenes. Ya debutó la pasada temporada a las órdenes de un Wenger que no tuvo dudas a la hora de depositar su confianza en él. Rápido, atento y con capacidad para sacar el balón jugado, es uno de los que más ilusión genera en el aficionado del Arsenal.

Antes de acabar hay que mencionar la estancia de un Carl Jenkinson con más opciones de salir que de continuar. El defensor, que suele actuar como lateral derecho, no cuenta para Unai Emery, que tiene una posición similar a la que manejaba Wenger respecto al jugador. Son pocas las ofertas que se reciben por él, por lo que parece complicado encontrar una salida que, sin embargo, se antoja necesaria.

Imagen Nombre Dorsal Fecha de nacimiento Héctor Bellerín 2 19 de marzo de 1995 Sokratis Papastathopoulos 5 9 de junio de 1988 Laurent Koscielny 6 10 de septiembre de 1985 Stephan Lichtsteiner 12 16 de enero de 1984 Rob Holding 16 20 de septiembre de 1995 Nacho Monreal 18 26 de febrero de 1986 Shkodran Mustafi 20 17 de abril de 1992 Calum Chambers 21 20 de enero de 1995 Carl Jenkinson 25 8 de febrero de 1992 Konstantino Mavropanos 27 11 de diciembre de 1996 Sead Kolasinac 31 20 de junio de 1993

Un centro del campo muy poblado

Hasta ocho jugadores maneja Unai Emery para el centro del campo. Aunque es cierto que muchos de ellos pueden ocupar diferentes puestos y diversos roles, la cantidad de futbolistas que mantiene el técnico vasco en ese centro del campo hace pensar que la zona media va a tener mucha importancia a lo largo de su estancia en el equipo londinense. Las llegadas de Lucas Torreira y Mattéo Guendouzi han reforzado la parcela más defensiva de un centro del campo que cuenta con jugadores de clase como Henrikh Mkhitaryan, Mesut Özil y Granit Xhaka.

Para comenzar a desarrollar esta línea del esquema, es necesario repartir a los jugadores en tres grupos: los más defensivos, los llegadores y los creativos. Dentro del primer grupo están, lógicamente, los recién llegados, aunque no son los únicos. Y es que, Mohamed Elneny es otro de los que puede ocupar ese rol de pivote defensivo que también ha sido puesto a disposición de Calum Chambers como anteriormente se ha citado. El egipcio rinde cada vez que sale al terreno de juego, aunque es diferente a Torreira y Guendouzi. El uruguayo aporta mucha más estabilidad. Se podría decir que tácticamente es más disciplinado que su compañero, aunque eso le haga ser menos partícipe en tareas ofensivas. En cuanto al francés de origen marroquí, hay que destacar su espectacular manejo de balón y sus buenas actuaciones en pretemporada, algo que ha despertado el interés de muchos aficionados. Menos defensivo que los anteriormente mencionados, sí puede ser muy útil en partidos en los que el Arsenal vaya a ser el poseedor claro del balón.

Con un esquema de 4-3-3, Xhaka y Ramsey pueden aportar más llegada al área

En el segundo grupo destacan, principalmente, Granit Xhaka y Aaron Ramsey, aunque también hay que mencionar a Maitland-Niles. El suizo y el galés parece que serán los dos organizadores en ese esquema de tres centrocampistas que puede disponer Emery. Respaldados por Torreira, pueden despreocuparse ligeramente de sus tareas defensivas, aportando mucha más llegada que en temporadas anteriores. El primero ya ha demostrado su disparo lejano, mientras que el segundo tiene una capacidad anotadora deseada por muchos de los que se desenvuelven en su posición. Finalmente, Maitland-Niles parece que ocupará un perfil secundario, aunque su polivalencia puede ser fundamental en la búsqueda de minutos.

En cuanto al tercer grupo son dos los nombres propios: Mesut Özil y Henrikh Mkhitaryan. Con su calidad demostrada y lejos de toda duda, queda por ver cuáles son sus roles. Estos van a depender mucho del esquema que disponga Emery, pues en un 4-3-3 pueden ocupar posiciones más adelantadas mientras que en un 4-2-3-1 pueden ser más mediapuntas. En cualquiera de los casos, de su intervención a lo largo del encuentro depende el éxito del conjunto gunner en ese partido.

Imagen Nombre Dorsal Fecha de nacimiento Mohamed Elneny 4 11 de julio de 1992 Henrikh Mkhitaryan 7 21 de enero de 1989 Aaron Ramsey 8 26 de diciembre de 1990 Mesut Özil 10 15 de octubre de 1988 Lucas Torreira 11 11 de febrero de 1996 Ainsley Maitland-Niles 15 29 de agosto de 1997 Mattéo Guendouzi 29 14 de abril de 1999 Granit Xhaka 34 27 de septiembre de 1992

Potencial y versatilidad en ataque

Al igual que sucede en el centro del campo, del esquema va a depender el rol de los delanteros. Alexandre Lacazette parece ser el nueve de referencia de un Unai Emery que ve al otro indiscutible, Pierre-Emerick Aubameyang, más tirado a banda. Ese hecho limita la intervención de un Danny Welbeck que parece que, una temporada más, va a vivir a la sombra de sus compañeros. Su poco ritmo a causa de las lesiones le ha frenado en seco en su carrera futbolística, algo que le ha lastrado tanto en su equipo como en la selección. Situación similar puede vivir Alex Iwobi, el nigeriano que, a pesar de estar en boca de muchos por su posible salida, parece que va a ser importante para Emery. Queda por ver dónde le coloca el vasco, pues puede actuar tanto en ataque como en el centro del campo.

Si bien Welbeck e Iwobi tienen complicado ser parte de los planes de Emery, más difícil es la situación para Joel Campbell y Lucas Pérez. Ambos pueden, incluso, marcharse del equipo antes del cierre del mercado de fichajes, pues sus opciones de estar en la plantilla son realmente escasas.

Imagen Nombre Dorsal Fecha de nacimiento Joel Campbell - 26 de junio de 1992 Alexandre Lacazette 9 28 de mayo de 1991 Pierre-Emerick Aubameyang 15 18 de junio de 1989 Alex Iwobi 17 3 de mayo de 1996 Danny Welbeck 23 26 de noviembre de 1990 Lucas Pérez 28 10 de septiembre de 1988

Un técnico y una idea por descubrir

Son muchas las incógnitas que se abren en torno al proyecto de Unai Emery al frente del Arsenal. Desde su esquema hasta el desenlace de esta historia, pasando por su gestión del vestuario y de una disciplina como la del conjunto gunner, que viene de vivir una de las etapas más estables en lo que al banquillo se refiere. ¿Cómo se comportará? ¿Cómo será recibido por la gente? ¿Tendrá tanto respaldo como el que tuvo Arsène Wenger? ¿Logrará el éxito? Muchas dudas alrededor de una persona que dejó su sello en sus anteriores equipos.

Destaca, fundamentalmente, su paso por el Sevilla y el Paris Saint Germain, aunque fue en el Valencia donde más partidos estuvo al mando de un mismo equipo, con un total de 220 duelos. Al conjunto ché llegó, además, tras conseguir dejar octavo al Almería en la temporada 2007/2008, tras el ascenso del club andaluz apenas una temporada antes. A partir de ahí, cuatro temporadas en Valencia en las que consiguió 107 victorias en los ya mencionados 220 partidos. Tres terceros puestos y un sexto en su primera campaña es el balance más que positivo de un técnico que puso rumbo a Rusia para dirigir al Spartak de Moscú durante apenas 26 partidos.

Unai Emery consiguió tres UEFA Europa League consecutivas entre 2013 y 2016

Tras este breve periplo internacional, Emery regresó a España para alistarse a un Sevilla con el que tocó la gloria. Llegado en enero de 2013, el vasco logró un 52 % de victorias que se tradujo, además, en un noveno puesto en su primer año, un quinto en el segundo y el tercero, y un sexto en el cuarto. Entre medias, sus títulos más importantes: tres UEFA Europa League logradas de manera consecutiva entre 2013 y 2016. Su fuerte vinculación al éxito europeo le llevó directamente a un Paris Saint Germain en el que no terminó de cuajar dentro de un proyecto complejo y peculiar, formado a base de cartera y con unas pretensiones bastante altas. Su fiasco en la UEFA Champions League no se pudo minimizar con sus dos Copas de Francia, Copas de la Liga y Supercopas y una liga.

