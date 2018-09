Previa Arsenal – Brentford: la tercera vía

Un escenario nuevo. Una tierra aún por conquistar. Eso es lo que supone la Copa de la Liga para el Arsenal. Se abre una vía alternativa para poder alzarse con un título en la que es la primera temporada de Unai Emery al frente de la nave gunner. Eso sí, se abre el camino con menos renombre de todos. El que menos gusta. El que menos llama la atención. La Premier League te aporta la satisfacción de haber sido el más regular. La UEFA Europa League un reconocimiento continental. La FA Cup te devuelve lo que siempre ha sido tuyo, porque ahí el Arsenal es el rey le pese a quien le pese. Sin embargo, la Copa de la Liga tiene esa aura de lo que, si viene, bien, pero sino, tampoco pasa nada. Quizás, el interés recae en volver a levantar este título más de 25 años después, pues es un cuarto de siglo lo que ha pasado desde que el Arsenal estampara su nombre en el trofeo por última vez.

Otra vía es también para el Brentford, aunque en esta ocasión con tintes muy diferentes. El equipo dirigido por Dean Smith vive esta competición como un sueño. Ese que le acerca a grandes estadios ingleses, como el que tendrán la oportunidad de visitar el próximo miércoles. Viajar al Emirates Stadium es todo un premio para un equipo que, lógicamente, intentará dar la sorpresa, pero que sabe a la perfección que su guerra es otra. Sus fuerzas quedan reservadas para luchar en Championship, un terreno, si cabe, mucho más complicado que la Premier League. La igualdad de los contendientes provoca que una victoria te alce al cielo y una derrota te mande, directamente, al infierno del descenso.

Con la obligación de ganar y agradar

Si bien el Arsenal parte como favorito en este encuentro de tercera ronda, su aspiración va mucho más allá de conseguir una victoria que se presupone fácil. El equipo de Emery tiene que agradar, más aún tras lo visto el pasado domingo en el mismo escenario. La afición gunner se marchó a casa con un regusto amargo pues, aunque su equipo consiguió el triunfo, la forma de hacerlo dista mucho de lo que se espera de un equipo como el de Londres. Con, de nuevo, muchas concesiones en defensa, solo un gran Petr Cech dejó, paradójicamente, su puerta a cero por primera vez este curso. Los de Marco Silva merecieron más. Los toffees, posiblemente, no debieron haber vuelto a Liverpool de vacío. Apenas dos arreones en ataque le sirvieron a los locales para sellar el triunfo. Lacazette y Aubameyang se disfrazaron de héroes para dejar los tres puntos en un estadio que está lejos de ver a su equipo funcionar precisamente como un equipo.

El Arsenal lleva más de un mes sumando victorias

No obstante, hay que resaltar la importancia que tiene para Unai Emery el hecho de ir sumando triunfos. El vasco no se cansa de repetirlo una y otra vez en rueda de prensa, pues es conocedor de que la confianza es muy importante en el mundo del deporte. Así pues, por ahí no se le puede reprochar nada al nuevo integrante del banquillo gunner, y es que, tras perder ante Manchester City y Chelsea en el inicio liguero, el Arsenal lleva más de un mes sumando victorias. Está repitiendo algo que consiguió en los últimos meses de Wenger, más concretamente entre el 8 de marzo y el 8 de abril. Ahí, los londinenses sumaron seis victorias, cinco en casa y una fuera, marcando 18 goles y encajando cuatro. Ahora son cinco los duelos consecutivos pintados en verde, tres de ellos como local y dos como visitante. En términos goleadores anotan menos, 14, y encajan más, seis.

Aubameyang y Lacazette celebran uno de sus goles ante el Everton | Fotografía: Premier League

Importante será mantener esta buena racha tras este duelo ante el Brentford, pues además de garantizar el acceso a la siguiente ronda, los jugadores gunners borrarán su pésimo último recuerdo, ese que tiene que ver con la final perdida ante el Manchester City por 0-3 la pasada temporada. Agüero, en la primera mitad, junto a Kompany y David Silva en la segunda, no tuvieron piedad de un equipo que, además, encadenó una mala racha de resultados, quién sabe, si a consecuencia de este duelo. Antes del partido frente a los de Guardiola ya habían perdido ante el Östersunds en el encuentro de vuelta de los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League, y después encadenaron otra derrota ante el conjunto citizen en Premier League y otro partido perdido ante el Brighton, de nuevo, en liga. Así pues, fueron cuatro los duelos consecutivos en los que los dirigidos por Wenger no dieron ninguna satisfacción a su afición.

La Copa como un premio

Para los pupilos de Dean Smith este torneo supone un premio a un inicio de temporada que no ha sido nada malo. Sus primeros nueve partidos ligueros se han saldado con cuatro victorias, todas ellas en casa, tres empates y dos derrotas. Así pues, han conseguido 15 de los 27 puntos que se han puesto en liza, algo que les mantiene séptimos, pero a tan solo tres unidades del Leeds United, líder de la competición. Precisamente, su principal debe está en la condición, pues cuando actúan como visitantes sus números se resienten. Apenas tres puntos de 15 posibles lejos del Griffin Park generan preocupación en la hinchada.

El Brentford, hace diez años estaba en League Two, cuarta división inglesa

También genera descontento el hecho de que su equipo no tenga una buena tradición copera. Para encontrar su mayor éxito en la etapa reciente del club en la Copa de la Liga hay que remontarse hasta el curso 2010/2011, cuando lograron alcanzar los octavos de final. Como ejemplo se pueden tomar los últimos cinco años, en los que el Brentford ha caído en dos ocasiones en primera ronda, otras dos en segunda y apenas el año pasado llegó a tercera, misma fase en la que se encuentra en la actualidad. No obstante, poco o nada se le puede exigir a un equipo que hace diez años estaba en League Two, cuarta división inglesa, y que ya lleva en la Segunda División desde la temporada 2014/2015. Su principal objetivo está en poder luchar por un puesto de ascenso a Premier League, de tal forma que su oposición al Arsenal debería ser relativa.

A diferencia del conjunto gunner, el Brentford sí ha debutado ya en esta edición de la Copa de la Liga. Lo ha hecho, además, con buen pie, pues ha sumado dos triunfos ante, eso sí, rivales inferiores. En primera ronda se deshizo del Southend United, un equipo de League One que puso en aprietos a los de Dean Smith. Un 2-4 final dejó a los del Griffin Park en una segunda fase en la que se midieron al Cheltenham Town como locales. Al equipo de League Two se impusieron por la mínima con un tanto de Jeanvier.

Jeanvier celebra su tanto ante el Cheltenham Town | Fotografía: Brentford

La cuenta pendiente de Arsène

Dos fueron las principales frustraciones que se llevó consigo Arsène Wenger tras poner punto y final a su etapa en el Arsenal: no conseguir la Copa de la Liga y no dar un título continental al equipo que formó a su imagen y semejanza. Oportunidades no le faltaron, sobre todo en lo que se refiere al torneo copero. Y es que, bajo la dirección técnica del inglés fueron hasta tres las finales que disputaron los gunners. La primera en la temporada 2006/2007, año en el que perdieron ante el Chelsea por 2-1 tras un doblete de Drogba que remontó el tanto inicial de Walcott. Ya en la 2010/2011 fue Obafemi Martins el que llevó el delirio a la grada de un Birmingham que derrotó al Arsenal en la final por 1-2. Finalmente, la pasada temporada el galo tuvo la última ocasión de levantar un título que nunca rezará en su palmarés. El encargado de despertarle del sueño fue Pep Guardiola, que a las órdenes de su intratable Manchester City dejó sin turno de réplica al equipo de Londres.

Para intentar actualizar el trofeo de Copa de la Liga que está en el museo del Arsenal ha llegado Unai Emery, un técnico que no tiene un mal bagaje en lo que a las copas se refiere. De su estancia en España destaca un subcampeonato en la temporada 2015/2016, cuando era entrenador del Sevilla. El conjunto hispalense tuvo una oportunidad de oro de hacerse con la Copa del Rey ante un FC Barcelona que jugó con uno menos tras la expulsión de Javier Mascherano en el minuto 39. Finalmente, y ya en el tiempo de prórroga, Jordi Alba y Neymar dieron el título a los dirigidos por Luis Enrique.

En Francia, Unai Emery ha conseguido todos los títulos coperos que ha disputado

En cuanto a su etapa en Francia, el éxito es rotundo. Dos años y cuatro títulos coperos, pues en el país galo también hay dos competiciones como sucede en Inglaterra. En su primera temporada sumó la Copa de Francia ante el Angers por 0-1, gracias a un gol de Cissokho en propia puerta, y la Copa de la Liga ante el Mónaco por 1-4, en un partido que tuvo como anotadores del Paris Saint Germain a Draxler, Di María y Cavani, que anotó un doblete. Un año más tarde revalidó ambos títulos dejando atrás a Les Herbiers en la Copa de Francia y, de nuevo, al AS Mónaco en la Copa de la Liga. Un contundente 0-2 en el primer duelo y un 3-0 en el segundo dieron, de manera incontestable, ambos trofeos a los parisinos.

Árbitro: Mike Dean

Siendo uno de los colegiados míticos de la Premier League, Mike Dean añadirá un partido más a su larga trayectoria imponiendo el orden en los terrenos de juego. Lleva dirigiendo encuentros de Copa de la Liga desde la temporada 98/99 y este será su encuentro número 34 en este torneo. Además, este curso ya ha dirigido cuatro partidos más de Premier League. Con un historial tan largo no es complicado entender que ya se haya visto las caras en numerosas ocasiones con el Arsenal, hasta el punto de ser el conjunto gunner el tercer equipo al que más veces ha arbitrado, por detrás de Manchester City y Chelsea. Su bagaje con los del Emirates Stadium se reduce a 27 victorias, 21 empates y 16 derrotas. Destaca también su presencia en un partido del Brentford. El mismo corresponde a la temporada 2015/2016, cuando los dirigidos en aquel momento por Mark Warburton se midieron al Bournemouth en Championship, con un resultado de 3-1 en contra de los cherries.

