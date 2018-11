Bélgica toma ventaja para la final de Suiza

Bélgica ha hecho su trabajo y pone un pie en la Final Four del mes de junio. Los diablos rojos se han impuesto no sin dificultades por 2-0 frente a la Selección de Islandia en el Roi Baldouin con doblete del hoy titular Michy Batshuayi, y se colocan en una posición inmejorable de cara a meterse en la Final Four. Islandia ya no se jugaba nada, pues era equipo de la Liga B, y a la selección de Roberto Martínez le vale la victoria, el empate, e incluso podría valerle perder, siempre que lo haga por un gol y anotando más de un tanto.

Batshuayi estaba gafado…

El partido arrancó a lo que la selección belga sabía que tenía que jugar, Islandia, sin nada en juego, iba a mostrar tranquilidad, y a Bélgica le tocaba tener paciencia y buscar su jugada con el balón en los pies, y hasta los primeros once minutos no tuvo la primera ocasión del choque, una apertura de Witsel para Mertens acababa en centro raso del segundo al área que Batshuayi remataba arriba.

Seis minutos después, de nuevo el delantero del Valencia iba a tener una ocasión clara para poner por delante a su combinado nacional. Un disparo a la media vuelta del delantero se estrellaría contra la madera dejando claro que los belgas iban a dominar el partido, pues Islandia no pasaba de medio campo, pues mucho menos tener ocasiones.

De nuevo el delantero valencianista iba a tener una ocasión para ponerse por delante en el marcador, al rematar tras recibir de espaldas y girarse por encima de la portería, antes del descanso hay que apuntar una más al casillero belga en un centro de Hazard a balón parado que no pudo rematar Kompany. Los islandeses lo intentaron en una contra, pero sin llegar a inquietar a Courtois. Con eso se llegó al descanso.

… hasta que acertó

La segunda mitad comenzó con la selección de Bob Martínez tratando por todos los medios posibles de ponerse por delante en el marcador, aunque eso suponía conceder algo más atrás. Así llego la primera ocasión para Islandia del partido, un disparo lejano de Skulason que se marchó por encima de la portería.

Respondió inmediatamente el combinado nacional belga con un disparo lejano de Tielemans que también se marchó desviado, fue un aviso, como también lo fue el centro desde la izquierda de Meunier que ni Batshuayi ni Hazard pudieron rematar, que precedieron a una falta que lanzó Meunier contra el poste de la portería de Halldorsson.

Tantas veces no podía seguir perdonando la selección belga, y en una jugada que empezó Hazard desde la izquierda, poniendo un balón largo a Meunier en el segundo poste que este puso en bandeja a Batshuayi, que con todo a favor no perdonó una cuarta vez. El delantero del Valencia adelantaba en el marcador a su combinado nacional y le ponía muy de cara la clasificación para la Final Four del mes de junio.

Bélgica quería finiquitar el choque cuanto antes, y el delantero valencianista estaba crecido, aunque eso llevaba sus riesgos, una pérdida de balón al intentar una floritura de tacón casi lo aprovecha la selección de Islandia para poner el empate en una contra que llevó Traustasson, que remató Sightorsson obligando a Courtois a realizar una parada muy meritoria.

Aun así solo fue un susto, pues dos minutos después de nuevo Batshuayi iba a ver portería y a poner el 2-0 en el marcador tras aprovechar un error de Halldorsson que no pudo atrapar un primer disparo de los belgas. Bélgica sentenciaba el partido, y se ponía con un pie en la Final Four de la primera edición de la UEFA Nations League.

No ocurrió demasiado más en el encuentro, y el choque terminó con un 2-0 que deja a Bélgica muy cerca de la clasificación, ya que le vale una victoria, un empate, o una derrota por un gol de diferencia siempre que meta al menos dos goles en Suiza contra la selección helvética. Islandia ya consumó su descenso en la jornada anterior, por lo que no tiene nada en juego.