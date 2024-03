Tras la gran decepción a todo un pueblo en la Copa África, Marruecos abrió una nueva página en blanco en sus libros de historia. El Estadio de Agadir fue testigo de un nuevo comienzo y del debut de futuras estrellas como son Eliesse Ben Seghir, Ilias Akhomach y, sobre todo, del nuevo ídolo de la selección, Brahim Díaz. Con todos estos antecedentes, los Leones del Atlas vencieron por la mínima a una Angola dominada en el encuentro amistoso que se jugó en Agadir.

Marruecos -lógicamente en su casa y con el apoyo de un amplio público- comenzó con buen pie la primera parte. De hecho, el peligro vino en mayor medida por parte de los marroquíes. Azzedine Ounahi, siempre activo y eléctrico, sirvió balones de todo tipo tanto a Ayoub El Kaabi como a Brahim. Sin embargo, el guardameta angoleño Neblú estuvo siempre en el sitio perfecto.

Los angoleños no entendieron de amistosos y respondieron con un centro cabeceado por Mabululu desde la derecha y que se fue paseando por el palo izquierdo de Yassine Bounou. Pareció mentira, pero esta fue la única y última acción de peligro de Angola en todo el partido. En Marruecos tampoco se entendió de amistosos, y prueba de ello es la actitud de jugadores como Eliesse Ben Seghir -que pese a ser su primer partido internacional- demostró mucha personalidad y desconcertó a la defensa rival en su banda izquierda.

Precisamente Ben Seghir fue quien tomó la batuta del partido a sus 19 años, y es que Hakim Ziyech y Achraf Hakimi estuvieron lejos de su nivel. El joven futbolista del AS Mónaco no sólo mostró sus grandes cualidades eliminando a sus rivales, sino que también buscó a sus compañeros y con acierto. El zaguero Nayef Aguerd se sumó en ocasiones al ataque y fue partícipe de alguna que otra jugada de peligro del combinado de Regragui. No era problema de oportunidades, sino que faltó esa efectividad arriba de la que tanto careció Marruecos.

Dominados, los angoleños creyeron haber obtenido un penalti en una jugada, pero el árbitro ni se inmutó a pesar de una falta discutida en el área. Los leones mantuvieron la presión con la dupla Brahim Díaz-Ben Seghir. El primero encontró al segundo con un disparo curvado al borde del área, pero fue capturado por el portero. Tuvimos que esperar hasta el minuto 40 para ver la primera emoción real: tras una buena combinación por la izquierda, el extremo del Galatasaray Hakim Ziyech propició una acción peligrosa con un tiro libre que fue rechazado con dificultad por Neblú.

Brahim, ovacionado

Mismo guion en la segunda parte tanto para Marruecos como para Angola. Los locales dominaron de nuevo y los visitantes se dedicaron a defender los pases y emboscadas del conjunto dirigido por Regragui. Se vio a un Brahim más atrevido con regates y disparos desde la frontal, aunque lejos de la versión que conocemos en el Real Madrid. El debut de Brahim no fue brillante pese a que destacó en algunos tramos del partido.

El centrocampista malagueño hizo una picada que le salió mal y tampoco estuvo cerca seis minutos más tarde, cuando su tiro libre desde los 20 metros rozó el larguero. Pese a no destacar como quiso, el público de Agadir ovacionó a lo grande a su nueva estrella.

Marruecos estuvo ansioso por marcar, y de esas ansias llegó la liberación con el primer y único tanto del encuentro. Los Leones del Atlas se adelantaron gracias a un gol en propia puerta del defensa David Carmo en el minuto 72. Yahia Attiat-Allah puso un centro milimétrico al recién incorporado al campo, Soufiane Rahimi, pero Carmo se lanzó al suelo y dio un regalo a Marruecos.

Marruecos logró finalmente adelantarse y respirar profundo en los últimos minutos de partido. Entraron al campo En-Nesyri, Azzouzi y Richardson para dar descanso a Amrabat, a Ounahi y a un desaparecido Hakim Ziyech. El conjunto marroquí disputará su próximo amistoso el 26 de marzo ante una selección que cumplió un sueño en la CAN 2022: Mauritania.