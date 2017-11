Previa Juventus - Barcelona: por el pase a la siguiente ronda

Google Plus

Imagen: Diego Blanco, Vavel.com

Una edición más de los enfrentamientos entre Juventus y Barcelona se vivirá en el Juventus Stadium. Un encuentro que poco a poco se convierte en una rivalidad mayor, puesto que en los últimos años se han enfrentado en gran variedad de ocasiones y en las cuales ambos equipos pudieron ver el triunfo de su lado.

En el partido que se disputará el próximo miércoles, el cuadro de Barcelona tratará de conseguir clasificarse de buena forma a los octavos de final y quedarse con el primer puesto del Grupo D. Además buscará acabar con la buena racha que la ‘Vechia Signora’ mantiene en su estadio dentro de toda competición europea.

La ‘Juve’ registra en su haber una cantidad considerable de partidos sin conocer la derrota en Champions League, 22 juegos para ser exactos. El último juego que llegaron a perder fue el 14 de octubre del año 2013. En aquella ocasión se enfrentaron ante el equipo alemán de Bayern Múnich y sufrieron una derrota de dos goles contra cero, en lo que fue el juego de vuelta por los cuartos de final en Champions, tras esa ocasión los de Turín acumulan 14 partidos ganados por 7 empates.

Así llegan ambos clubes

La ‘Vechia Signora’ llega al encuentro con una baja de juego notable dentro de la Serie A, ya que en la última jornada disputada perdieron 3 a 2 ante el cuadro de Sampdoria en el estadio Luigi Ferraris. El estratega Allegri mandó a la cancha un once inicial no tan habitual dejando descansar a jugadores como Buffon, Barzagli, Alex Sandro y Dybala. Dicha derrota fue la segunda que reciben en lo que va de la temporada actual y por lo mismo se quedó ubicado en el tercer puesto teniendo cuatro puntos menos que el líder Napoli.

Barcelona por su parte cada vez se separa más de los equipos que están por debajo de él en la liga española. Destacando en el primer lugar de la tabla general y teniendo 10 puntos más que su acérrimo rival, Real Madrid, es como llega el conjunto del ‘Barça’, además de que en el último partido disputado venció 3 por 0 al cuadro de Leganés. Dentro de Champions League los ‘Blaugranas’ marchan en la primera posición con 10 puntos, tres más que Juventus, luego de que consiguió tres victorias y un empate, por lo que de ganar en Turín podrían clasificarse ya a la siguiente ronda de la competición europea.

El cuadro ‘Culé’ no podrá tener en sus filas para este encuentro a distintos jugadores importantes y tratará de echar mano con otros hombres para lograr el anhelado triunfo. Dentro de dichos jugadores sobresalen los nombres del defensor Javier Mascherano y de Sergi Roberto, además de que a ellos se suman Dembélé y André Gomes, todos serán bajas por sufrir diversas lesiones. El defensa argentino Javier Mascherano, sufrió una rotura fibrilar en el bíceps femoral de la pierna derecha por lo que estará fuera de competición alrededor de un mes, perdiéndose así prácticamente siete partidos.

Árbitro designado

El árbitro designado para este encuentro es el serbio Milorad Mazic. El silbante nacido al norte de Serbia, ya sabe lo que es dirigir en gran cantidad de torneos europeos como la Champions League o Europa League, así como también dirigió dentro de los distintos torneos juveniles la Eurocopa Sub 21, el Campeonato de Europa Sub 17 o la Copa Mundial Sub 20 en el año 2013. En ese mismo año estuvo presente como árbitro central en el partido entre FC Barcelona y el cuadro del AC Milan en el Camp Nou, partido correspondiente a la fase de grupos de la Champions League 2013-2014. También ha dirigido encuentros de la Juventus, como lo fue en la temporada 2014-2015 cuando la ‘Vechia Signora’ se enfrentó al conjunto de Olympiacos.

Los ‘Blaugranas’ enfrentarán el juego ante Juventus con prácticamente todo su cuadro estelar sin contar las ya mencionadas bajas anteriores. Lo que destaca es el llamado del arquero Adrián Ortolá como tercer portero del conjunto ‘Culé’. Mientras que por el lado de los ‘Bianconeri’ ellos irán con todo su poderío tratando de quedarse con el triunfo en casa, el cual los colocaría en el segundo sitio del Grupo D.

Posibles alineaciones