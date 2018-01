Previa Juventus - Genoa: vuelta a la rutina

Google Plus

Vuelve la Serie A, tras casi dos semanas de ausencia. Será el Juventus - Genoa el partido que cierre la 21 jornada, mañana lunes en horario de noche. Dos equipos con objetivos totalmente opuesto: por su parte la Juventus, como cada año, tiene practicamente la obligación de hacerse con el Scudetto (sería su séptimo consecutivo); mientras que el Genoa, se está viendo envuelto en las últimas temporadas en la lucha por el descenso. Aún así, el hecho de que haya habido un parón de por medio, puede igualar mucho las fuerzas, especialmente cuando hablamos de la Juventus, que suele realizar sus peores partidos en estas situaciones. El último ejemplo fue ante la Sampdoria.

El encuenro se disputará en el fortín de los de Turín, el Allianz Stadium. No pueden dejarse puntos los de Massimilliano Allegri, si no quieren perder la estela de un Napoli, que está llevando a cabo un campeonato casi perfecto, y que con la victoria de hoy, en uno de los campos más difíciles de la Serie A, como es el del Atalanta, ha dado un golpe encima de la mesa y ya aventaja a la Vecchia Signora en cuatro puntos con ese partido más jugado.

El Genoa por su parte, que ya tuvo que esperar a la última jornada para concretizar su permanencia la temporada pasada, dará por bueno cualquier cosa que sea puntuar en un campo tan complicado. Quizás el más complicado de toda Italia. Hay que decir, que a pesar de que el equipo está coqueteando con el descenso, desde la llegada del nuevo técnico Ballardini, el conjunto rossoblú ha mejorado los resultados notablemente, además de una identidad de juego definida.

Mantener el ritmo frenético

No se cansa de repetir el técncico de la Juventus, Allegri, que lo importante de estos meses, hasta que en marzo empiecen a darse enfrentamientos directos, es mantenerse a la estela del Napoli sin descolgarse, para así, llegado el momento decisivo de la temporada poder dar el asalto definitivo al campeonato. Para ello hay que ganar, sin dejarse ningún punto, encuentros como el de mañana, a priori más asequibles, pero que valen los mismos puntos que cuando te enfrentas a rivales directos.

Además, el entrenador de la Juventus, espera en este mes de enero, donde todavía no hay una carga de partidos importante, ir recuperando a todos los jugadores lesionados del equipo, muchos de ellos de gran importancia. Dybala, que fue el último en caer en un infortunio, reaparecerá como pronto a mitad de febrero para el partido de ida de los octavos de final de la Chapions League ante el Totenham. Por otra parte, De Sciglio, será el primero en reaparecer, incluso ya en el partido de mañana. Para ver vestidos de corto a Marchisio y Cuadrado, habrá que esperar algo más. "Marchisio volverá a entrenarse con el grupo el jueves y Cuadrado podría estar listo para finales de enero o principios de febrero porque todavía tiene infección púbica", comentaba Allegri en la rueda de prensa previa al partido. Howedes sigue siendo una incógnita, habiendo disputado solo el encuentro casalingo ante el Crotone.

Por último, Buffón parece que será su último partido de baja. La Juventus no ha tenido prisa en recuperar a su leyenda por diversos motivos: o quieren al 100% para la Champions, el futbolista tiene una edad donde las recuperaciones se deben afrontar con más cautela y sobre todo por el gran nivel mostrado por su suplente. Szczesny ha rendido a un nivel altísimo, siendo de los mejores del equipo en varias situaciones, con grandes paradas, propias del mejor 'Gigi' Buffón. Eso sí, perderse este encuentro, significa para el número 1 de la Juventus, no poder alcanzar matemáticamente a Maldini como jugador con más partidos disputados en la Serie A. Un récord, que de confirmarse su retirada a final de temporada no podrá batir el portero italiano.

Por lo tanto, Allegri, que seguirá con su ya habitual 4-3-3, parece que optará de inicio por Douglas Costa y no por Bernardeschi para formar el ataque junto a Mandzukic e Higuaín. Por lo demás, De Sciglio tiene muchas opciones de partir como titular en lugar de Lichtsteiner. Benatia y Chiellini se mantendrá como pareja de inicio en el centro de la zaga y Matuidi y Khedira serán los ecoltas de Pjanic en el centro del campo.

Aprovechar el parón

La falta de competición en las últimas semanas, suele igualar mucho las fuerzas a la vuelta. Es lo que intentará aprovechar un Genoa, que de la mano de Ballardini, ha ido recuperando resultados, sensaciones y sobre todo una identidad definida. Parece que será un mercado de invierno tranquilo en Génova, donde en las últimas temporadas estaban acostumbrados a cambiar radicalmente el equipo a mitad de temporada, lo que afectaba al rendimiento de manera negativa, haciendo que se coqueteara con el descenso en las últimas campañas.

Para el encuentro, el técnico no contará con Giuseppe Rossi, que sufre unas molestias, y se le dará descanso por precaución. Además, será baja por sanción, uno de los ejes de la zaga, como es Zukanovic. Ballardini parece que propondrá su habitual 3-5-2, donde la principal duda está entre Pandev y Lapadula (favorito) para ser la referencia ofensiva. Difícil será ver a los dos juntos, por lo menos de inicio, ya que el ex del Milan,Taarabt, parece contar con un puesto fijo de titular por detrás del punta escogida finalmente.

Las derrotas del Chievo, Hellas Verona, Benevento y los empates de Sassuolo y Spal, permiten al Genoa afrontar este difícil partido con más tranquilidad respecto a sus otros rivales por el descenso. Por contra, la victoria del Crotone (el otro conjunto en esa pelea) hace que se acerque en la clasificación al conjunto de Génova. Cualquier cosa que sea puntuar en el Allianz Stadium, será una importante inyección de moral para los de Ballardini.

Precedentes

Hay que remontarse a la temporada 1990-1991 para encontrar la última victoria del Genoa en el campo de la Juventus (0-1); mientras que el último empate se produjo en la campaña 2012-2013, con goles de Quagliarella para la Juventus y Borriello para el Genoa. El curso pasado los locales se impusieron por 4-0, con tantos de Mandzukic, Bonucci, Dybala y autogol visitante de Muñoz. Aplastantes estadísiticas de la Juventus ante el Genoa, jugando los primeros como locales: 39 victorias, 9 empates y solo 2 derrotas; con 126 goles a favor y unicamente 40 en contra.

