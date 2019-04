La explosión de una pantera llamada Iñaki Williams

Hay jugadores que nacen con estrella. Ese, sin duda, es el caso de Iñaki Williams, que, como tantos otros niños, comenzó el sueño de ser futbolista con la esperanza de llegar a la élite. No fue tarea fácil, pero su ahínco y sus ganas de crecer hicieron que una de las canteras más fructíferas del mundo como es Lezama, viera crecer al que en la actualidad es, uno de los pilares del primer equipo.

Su buen hacer en el Bilbao Athletic hizo que Ernesto Valverde quisiera subirlo al primer equipo la pasada temporada y su debut con el Athletic tuvo un sabor agridulce, ya que a pesar de producirse en San Mamés, acabó con un resultado desfavorable a los bilbaínos, que cayeron por 0-1 ante el Córdoba. No obstante, ese sería un punto de inflexión para Iñaki Williams que veía como su sueño se convertía poco a poco en realidad.

En la temporada que acaba de finalizar su progreso ha sido más que evidente. Ha sido pieza clave en las tres competiciones en las que el Athletic ha estado inmerso. No obstante, las lesiones han sido verdugo del joven ‘15’ rojiblanco y le privaron, entre otras cosas, de disputar la lograda Supercopa de España. No obstante, el trabajo realizado no solo ha sido apreciado por la parroquia vizcaína, sino también por el seleccionador Vicente Del Bosque, que no ha dudado en incluirle en la lista de los once reservas que acudirán a la Eurocopa en caso de que se produzca alguna baja de última hora.

De cachorro a león

Sus goles, su velocidad y su perseverancia fueron algunos de los detonantes que hicieron que Ernesto Valverde decidiera que Iñaki Williams debía pasar a formar parte del vestuario del primer equipo rojiblanco. Después de mucho esfuerzo y sacrificio, el joven Williams veía cómo ahora compartiría entrenamientos con figuras consagradas en La Catedral como Aduriz, Gurpegui, Iraola o su buen amigo, Muniain.

Williams celebra un gol con Aduriz | Foto: UGS Visión.

Así, desde que debutara ante el Córdoba aquel seis de diciembre del 2014, Iñaki Williams empezó a crecer como futbolista. Cada vez aparecía más en las filas de Ernesto Valverde y, partido a partido, fue pasando de ser suplente a titular. Así, llegó un día, sin duda especial, dentro de cualquier delantero. Su primer gol con el Athletic. Fue ni más ni menos que ante el histórico Torino en aquellos fatídicos dieciseisavos de final que acabaron con el sueño rojiblanco en la Europa League. No obstante, tras meses de aprendizaje en el primer equipo, Valverde consideró que Williams jugaría ni más ni menos que la final de la Copa del Rey. El trofeo no fue para el equipo de Bilbao. No obstante, Williams marcó el único gol con sello bilbaíno, aunque no fue suficiente para obrar una victoria que nunca llegó.

De menos a más

Con la llegada de julio comenzó la pretemporada del Athletic. Sin embargo, Williams no acabó demasiado bien parado en la visita estadounidense de los hombres de Valverde, ya que cayó lesionado de una dolencia que le mantuvo alejado de los terrenos de juego hasta finales de agosto, privándole así de participar en la Supercopa de España.

Tras volver a los terrenos de juego ante el Zilina, en una de las rondas previas que tuvo que superar el Athletic para acceder a la fase de grupos de la Europa League, el ‘15’ volvió a caer lesionado, lo que le hizo perderse las jornadas iniciales de la Liga BBVA. Tras el proceso de recuperación correspondiente, volvió a vestir la zamarra rojiblanca con más ganas que nunca, anotando un total de siete goles, entre ellos un precioso tanto ante el Espanyol que, sin ninguna duda, se quedaría grabado en la memoria de la parroquia rojiblanca. Mientras tanto, la pantera de Lezama también seguía teniendo un gran olfato goleador en las otras competiciones en las que era partícipe el Athletic, consiguiendo tres goles en el torneo del K.O y dos en la Europa League. Iñaki estaba en racha.

Iñaki celebra uno de sus tantos | Foto: UGS Visión.

No obstante, en el derbi ante la Real Sociedad, la fortuna le dio la espalda a Williams, obligándole a volver a la enfermería rojiblanca. Lo que le apartó varias jornadas de los diferentes feudos a los que el Athletic debía acudir. Sin embargo, tras su regresó volvió a regalar a los aficionados del conjunto de Bilbao goles y buen fútbol. La juventud es una de sus mejores aliadas, por lo que la grada de San Mamés todavia tendrá que cantar muchos goles de una pantera llamada Iñaki Williams.