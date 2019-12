Previa FC Barcelona - Real Sociedad: te echaremos de menos, Andrés

La leyenda llegó a su fin. 22 años, 16 temporadas en el primer equipo, 673 partidos y 32 títulos después, Andrés Iniesta disputará el próximo domingo su último partido con la camiseta del club de su vida, el FC Barcelona. Aquel chico que llegó a la Masía hace algo más de 22 años hoy día se despide como el mejor jugador español de todos los tiempos, dejando huérfano a todo el barcelonismo y gran parte del mundo del fútbol. Llegó la hora de que el Camp Nou ovacione por última vez a un ídolo, un ejemplo, el proyecto ideal de un futbolista de la Masía, Andrés Iniesta, te echaremos de menos.

El Camp Nou se vestirá de gala para la ocasión y prepara un espectacular mosaico para despedir al de Fuentealbilla, el cual levantará el trofeo de campeón de La Liga justo al terminar el partido. Luego se procederá a la fiesta del campeón ante su afición, un momento sin duda de lo más emotivo al ser los últimos momentos del hijo pródigo del barcelonismo con la camiseta azulgrana.

Andrés Iniesta lleva el balón ante Nacho. Foto: Daniel Nieto, VAVEL.com

El invitado de lujo para la ocasión, no es otra que la Real Sociedad. El conjunto vasco llegará a Barcelona con la intención de ‘aguar la fiesta’ del campeón. Los de Imanol Alguacil, llegan a Barcelona tras despedir también a uno de los grandes estandarte del conjunto txuri-urdin, Xabi Prieto. El capitán blanquiazul se despidió ante su afición la jornada pasada, en una emotiva jornada en Anoeta. Frente al Barcelona, este domingo en el Camp Nou, Xabi Prieto dirá adiós al fútbol y al club de sus amores, poniendo así el broche a una jornada llena de despedidas.

Un Camp Nou inexpugnable

El Barça encara la última jornada del campeonato con el recuerdo de la decepción de la jornada pasada, cuando el Levante arrebató el cartel de invicto a los de Ernesto Valverde. El penúltimo escollo para el tan ansiado récord, resultó ser una trampa mortal. Los azulgranas que llegaron al Ciutat de Valencia sin Messi y con un once inicial cargado de novedades, terminaron sufriendo una estrepitosa derrota que los dejó sin récord y con la sensación de haber revivido la noche de la debacle romana.

El último partido de liga, regala al Barça una nueva oportunidad para cerrar el campeonato con buenas sensaciones. El Barça se siente cómodo en su campo y arropado por su gente, es por ello que los números en el feudo azulgrana son prácticamente insuperables. 24 victorias y 3 empates en todas las competiciones presiden los números de un Camp Nou prácticamente inexpugnable durante toda la temporada, que buscará este domingo la victoria número 25 para cerrar así un gran año en la Ciudad Condal.

Lionel Messi y Luis Suárez, celebrando un gol el pasado Clásico. Foto: Noelia Déniz, VAVEL.com

Pocos serán los socios que querrán perderse la despedida a Andrés Iniesta y más sabiendo que todo apunta a que Valverde sacará su once de gala para despedir la temporada. Ante el desafortunado experimento de la anterior jornada, Valverde optará por Umtiti y Piqué en el eje de la zaga, mientras que por su parte, Messi podría volver al once tras descansar frente al Levante, pese a que la idea de Valverde es que descanse. El que no estará será Paulinho Becerra, al cual Valverde le ha liberado de la última jornada por llegar griposo del viaje de Sudáfrica.

La nueva Real se despide en el Camp Nou

El sueño europeo del conjunto vasco se difuminó tras la derrota frente al Sevilla hace ya dos semanas. Sin embargo, los de Imanol Alguacil han demostrado en estas últimas ocho jornadas mucho más que en el resto de la temporada. La llegada del técnico vasco, impulsó al equipo la energía y la frescura suficiente para seguir peleando por los puestos europeos hasta casi el final de temporada, algo a valorar viendo el transcurso de la temporada con Eusebio al frente del equipo.

Jugadores de la Real Sociedad celebrando un tanto. Foto: Óscar Alonso, VAVEL.com

La Real llegará al Camp Nou tras una emocionante victoria frente al Leganés. Un partido que se terminó decidiendo con un gol desde los once metros de Willian José, el máximo goleador del equipo con 15 tantos. Una victoria en el Camp Nou, supondría un gran refuerzo anímico para el equipo para la próxima temporada, sobre la cual se especula que Imanol Alguacil seguirá como entrenador del equipo.

La Real, 23 encuentros sin ganar en el Camp Nou

El dato es abrumador si se pone en perspectiva. La Real Sociedad ha jugado 78 partido en el Camp Nou, con el friolero balance de 3 victorias, 7 empates y 68 derrotas. Los donostiarras no ganan en el feudo azulgrana desde la temporada 90-91, cuando derrotaron al ‘Dream Team’ por 1-3. Por aquel entonces la Real dirigida por Expósito, contaba con jugadores como Fuentes, Górriz, Lumbreras o Aldridge, el primer extranjero en jugar en el conjuto vasco tras cerca de 25 años. Illaramendi, Diego Llorente, Canales, Oyarzabal, Willian José, Odriozola y gran parte de la plantilla blanquiazul no aún no había nacido desde la última vez que la Real Sociedad ganó en el Camp Nou, un factor sin duda lo suficiente motivador como para intentar la hazaña en el feudo azulgrana.

Ernesto Valverde: "La idea es que Messi descanse"

La última jornada del primer año de Ernesto Valverde al frente del equipo culé, no puede ser más especial, la despedida de Andrés Iniesta y el final de un gran año para el equipo. Un día histórico para el el club y para la afición según Ernesto: "Queremos cerrar bien el año ante un buen rival. Es un partido importante para todo el barcelonismo por lo que significa Andrés Iniesta y queremos terminar con una victoria".

Ernesto Valverde durante una rueda de prensa. Foto archivo: Beto, VAVEL.com

Contra todo pronóstico, Ernesto se mostró bastante decidido en la idea de hacer descansar a Leo Messi en el partido frente a la Real: "Messi lleva una carga importante de minutos, llegando a arrastrar molestias y jugar en algunos partidos. El otro día jugó 15 minutos en Sudáfrica pero de cara a mañana la idea es que descanse". El tener la bota de oro ya en el bolsillo, puede que haya sido el detonante definitivo para que Messi descanse de cara al Mundial.

Imanol Alguacil: "Es muy difícil pero está claro que vamos con la intención de ganar"

El técnico vasco sabe de la dificultad de ganar en el Camp Nou y más sabiendo la racha que lleva el conjunto blanquiazul sin ganar en Barcelona: "Sí. Es muy difícil, pero está claro que vamos con la intención de ganar. No han perdido en casa, pero si vamos derrotados, mal vamos. Si nos ganan, que no lo perdamos nosotros. No hay otra".

La despedida de dos leyendas de ambos clubes, como Andrés Iniesta y Xabi Prieto, tampoco pasó despercibido para Imanol Alguacil: "Son dos jugadores diferentes. A Iniesta no le conozco, pero por lo que transmite y sobre todo, por nuestro referente: Xabi. No tengo palabras para definirle. Ha sido un ejemplo en mis charlas con el Sanse. Se merece todo tipo de homenajes".

Arbitrará José Luis Munuera Montero

El encargado de que todo esté en orden durante el partido será José Luis Munuera Montero del colegio territorial andaluz. A sus 33 años, esta es la segunda temporada que Munuera Montero arbitra en la primera división del fútbol español. Esta temporada ha arbitrado un total de 18 encuentros de La Liga, entre los que se encuentran dos partidos de la Real Sociedad, frente a Deportivo y Girona, y tan solo uno del FC Barcelona, ante Las Palmas.

Munuera Montero sacando tarjeta amarilla a un jugador del Numancia. Foto: Jesús Troyano, VAVEL.com

Posibles alineaciones