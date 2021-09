Previa Granada CF - Real Sociedad: sobreponerse a las adversidades

Granada y Real Sociedad disputarán un partido a buen seguro intenso y entretenido que ambos deberán sudar para salir victoriosos. Los de Robert Moreno aún no conocen lo que es la victoria en este arranque liguero, pero las sensaciones no son malas y el empate en el Camp Nou el lunes supuso un refuerzo moral de cara a siguientes compromisos. La Real, por su parte, busca afianzarse en puestos europeos y corroborar su gran inicio de liga, tarea que se verá dificultada por las numerosas bajas que arrastra.

Buscando la primera victoria

El Granada se quedó con la miel en los labios en el Camp Nou, viendo cómo en el minuto 90 un certero cabezazo de Araujo impedía su primera victoria de la temporada - y menuda victoria hubiera sido, en uno de los feudos más complicados de la Liga. El empate cosechado en Barcelona supone únicamente el tercer punto en el casillero de los nazaríes. Y es que el fútbol está siendo cruel con los de Moreno, que venían de perder ante el Betis también en el último suspiro.

El bloque se está mostrando competitivo y la veteranía de muchos de sus hombres es garantía de que el equipo no se hundirá pese a una mala fase de resultados. Además, Maximiano está resultando un sustituto a la altura de Rui Silva en la portería, probablemente la baja más relevante que tuvo que afrontar el conjunto granadino este verano, y el equipo ha competido bien en todos los partidos excepto en Vallecas. El número de lesionados con el que cuenta Robert Moreno es menor al de la Real: Eteki, Abram y Escudero serán duda hasta el último momento y solo se conoce la baja segura de Neyder Lozano. No obstante, de poco sirven las buenas sensaciones y los apriorismos positivos si después el equipo continúa sin sumar de a 3.

Una Real masacrada por las bajas

La lista de bajas de la Real es la siguiente: Nacho Monreal, Diego Rico, Jon Pacheco, Asier Illarramendi, Jon Guridi, David Silva, Ander Barrenetxea, Carlos Fernández y Alexander Isak. Sin contar al delantero del Sanse y posible sustituto en la convocatoria para Isak, Jon Karrikaburu, que también arrastra molestias. Un sinfín de bajas de primer nivel que lastran a cualquier equipo. Y estamos solo en septiembre. Es un fenómeno que se repite temporada tras temporada en la Real y que nadie parece querer afrontar en serio.

Alexander Isak tuvo que ser sustituido ante el Sevilla y estará 3 semanas de baja. Foto: Getty Images.

Con ello, lmanol deberá confeccionar un once alternativo y un banquillo prácticamente copado por jugadores del filial para sacar algo positivo de un campo tan complejo como es el Nuevo Los Cármenes. Tiene la suerte el cuadro donostiarra de haber tenido un día más de descanso que su oponente, y tiene la tranquilidad de haber sumado ya 10 puntos en estos 5 primeros partidos de Liga tras haber jugado ante Barcelona y Sevilla, y de acumular cuatro porterías a cero de manera consecutiva. Y es que, pese a las bajas, las sensaciones del equipo son buenas y los resultados así lo refrendan. Una nueva victoria auparía a la Real en la tabla y certificaría uno de sus mejores inicios ligueros en décadas.

Antecedentes

Granada y Real Sociedad se han visto las caras en 8 ocasiones en la capital nazarí en Primera División, con un balance de 4 victorias txuriurdines, 2 empates y 2 victorias granadinas. La última se produjo en marzo de este mismo año, gracias a un solitario tanto de Germán Sánchez durante los primeros compases de la segunda mitad. Antes de eso, la Real había encadenado 3 victorias consecutivas en el feudo nazarí. Como curiosidad para los amantes de la estadística, cabe señalar que los enfrentamientos entre estos dos equipos en Donostia descubren un balance idéntico al de Granada: 4 victorias para la Real, 2 empates y 2 victorias para el Granada. Por lo tanto, se puede concluir que la Real le tiene tomada la matrícula al Granada, históricamente hablando, pero que la diferencia entre jugar en uno u otro estadio es insignificante.

Ruedas de prensa

Imanol Alguacil ha avisado en rueda de prensa de lo complicado que es el reto al que se enfrentan: "El Granada lleva mucho tiempo siendo competitivo y ha demostrado ser un equipo peligroso y atrevido", advirtió, para remarcar también que mantienen el mismo bloque que les hizo triunfar en Europa el curso pasado y reafirmar la figura de Robert Moreno. En cuanto a la enfermería donostiarra, ha comentado que entiende la "preocupación", pero que de ninguna manera es una excusa: "no pienso que porque no estén Isak o Silva el equipo no va a ser competitivo ni va a ganar. Busco el mejor rendimiento a lo que tengo. Además, el filial está para aportar al primer equipo", sentenció.

Por su parte, Robert Moreno restó importancia a las bajas de la Real: "es un equipo muy similar a lo que propone el Barça, de los mejores en este inicio de curso, la Real es un espejo en el que mirarnos. Pensar que por sus bajas el partido va a ser más fácil sería un error", comentó. También quitó hierro a la situación clasificatoria de su Granada (que ocupa puestos de descenso), calificándola como "anecdótica" al entender que en la jornada 5 lo importante son otras cosas, y prefirió mirar el panorama con optimismo y rescatar las buenas sensaciones que transmitió el equipo en Barcelona.

El colegiado

El colegiado madrileño Valentín Pizarro Gómez será el encargado de impartir justicia en Los Cármenes, acompañado en el VAR por el catalán Medié Jiménez. La Real nunca ha perdido con Pizarro (4 victorias y 3 empates) pero es un trencilla que no trae buenos recuerdos a la parroquia realzale, tras el escandaloso arbitraje que realizó la campaña pasada en Mestalla, en un partido que finalizó con 2-2 por obra y acción del colegiado. Al Granada le ha arbitrado 3 partidos, con un balance de 2 empates y 1 derrota para los nazaríes. Tampoco dejó buen sabor de boca en los andaluces su arbitraje ante el Villarreal la temporada pasada. Hay árbitros a los que les gusta ser protagonistas.

Alineaciones probables

Podemos entrever cambios en las alineaciones respecto a los últimos partidos disputados, al ser esta una jornada intersemanal. Por este motivo, es más complicado predecir por qué once futbolistas van a optar ambos técnicos, especialmente en el caso de un Granada que, a diferencia de la Real, no cuenta con una larga lista de bajas que condicione las variantes tácticas y de jugadores a alinear.