Previa Lugo vs Las Palmas: duelo de necesidades en el Anxo Carro

Quizás luchen por objetivos distintos, pero el duelo que enfrentará al CD Lugo y a la UD Las Palmas en el Anxo Carro tiene una gran carga de necesidad. Ya se ha disputado el primer cuarto de competición y, pese a que todavía es temprano para sacar conclusiones definitivas, está claro que los puntos que se pierden no se van a volver a conseguir y es en esta clase de partidos donde las metas fijadas en verano se pueden ver más cerca o lejos.

Primera jornada netamente intersemanal en Segunda División, así que primera oportunidad para conocer realmente la profundidad y el fondo de armario de dos plantillas muy bien diferenciadas. Por un lado, la UD Las Palmas, que tras un notable inicio de campeonato quiere defender a toda costa su plaza de ascenso directo. En la otra esquina, un Lugo que ha comenzado la liga con más dudas que resultados y que pretende dar un golpe sobre la mesa ante un equipo que aspira estar arriba.

En búsqueda de una victoria vital

Momento clave para las aspiraciones de la UD. Volver a la senda del triunfo o caer en un mar de dudas. La escuadra amarilla, pese a ser junto al Burgos uno de los dos equipos que todavía no conoce la derrota en Segunda División, acumula dos semanas dejando una sensación más que agridulce en cuanto a los resultados se refiere. Con un partido prácticamente sentenciado en Miranda del Ebro, Las Palmas vio cómo su rival igualaba un 1-3 en los últimos instantes del choque.

Y si en tierras burgalesas había fallado la contundencia defensiva, la pasada jornada ante el Ibizia lo que falló fue el ataque. La UD dispuso de 25 tiros (uno de ellos a la madera), 14 saques de esquina y obligó al meta rival a intervenir en seis ocasiones. Pese al gran volumen de ocasiones creadas, el marcador no se movió del 0-0. Dos empates consecutivos que en la isla se han analizado como cuatro puntos perdidos, pues el equipo hizo méritos de sobra para llevarse la victoria en ambos duelos.

Jonathan Viera tuvo la ocasión más clara en el empate de la UD ante el Ibiza | Fotografía: LaLiga

Es por ello que un triunfo en tierras gallegas se antoja vital. Pese a no haber ganado en los últimos dos compromisos, la UD no ha abandonado las posiciones de ascenso directo. De hecho, la derrota del Deportivo Alavés hizo que los amarillos recortaran un punto respecto al líder. 18 posee el cuadro vitoriano por los 17 del equipo canario. Sin embargo, el no sumar de tres en una competición tan igualada como es Segunda hace que los perseguidores aprieten por detrás. Ahora mismo solo hay tres puntos de diferencia entre el líder y el Andorra, octavo clasificado.

En circunstancias completamente diferentes se encuentra el CD Lugo. El conjunto gallego acumula ya cinco jornadas sin conocer la victoria desde que diera la campanada en La Romareda a principios de septiembre (1-2). Desde entonces, dos empates (frente a Real Oviedo y la última jornada en Huesca) y tres derrotas (1-2 contra Deportivo Alavés, 3-1 ante Villarreal B y 3-2 en Ibiza). Urge volver a la senda del triunfo porque solo hay un punto de diferencia entre los lucenses y el Racing de Santander, conjunto que ahora mismo marca la zona de descenso.

Rotaciones sí; revoluciones no

Como ya se ha mencionado, una jornada entre semana es la perfecta prueba para medir cómo de bueno es el fondo de armario. Sobre todo en una plantilla que aspira a ocupar los puestos altos de la clasificación como es la UD Las Palmas. Existen jugadores con una sobrecarga de minutos como Sergi Cardona, Nuke Mfulu o Eric Curbelo y futbolistas que están apercibidos de sanción, como Álex Suárez o Enzo Loiodice. También hay un duelo crucial este fin de semana en El Toralín ante la Ponferradina, pero el foco está completamente puesto en el Anxo Carro.

Es por ello que habrá rotaciones, como no podía ser de otra manera. Pero sin cambios drásticos en el once titular. Sale a la palestra el nombre de Enrique Clemente, junto con Vitolo, los únicos fichajes que aún no han debutado. El defensor zaragozano podría tener su primera titularidad tanto si García Pimienta decide dar descanso a Sergi Cardona en el lateral zurdo o si, por el contrario, opta por rotar en el centro de la zaga. La polivalencia de Clemente fue sin duda uno de los motivos por los cuales la UD lo contrató. Fabio González es otro de los nombres propios, así como Álvaro Lemos, que podría volver a su posición natural para no sobrecargar de minutos a Álex Suárez.

Álvaro Lemos defendió la camiseta del Lugo antes de fichar por la UD

La gran incógnita se encuentra una jornada más en la punta de ataque. Contra el Ibiza jugó como referencia Pejiño. El gaditano no se encontró cómodo en la punta de ataque al ser un extremo puro y alternó en esa posición con Jonathan Viera. Tanto Sandro Ramírez como Florin Andone apuntan a la convocatoria, pero es más que evidente que ninguno de los dos está al 100%. Dependiendo de las sensaciones en los entrenamientos previos, el atacante grancanario podría tener su primera titularidad del curso tras las buenas sensaciones que dejó en las últimas jornadas.

Quebradero de cabeza para la zaga del Lugo

De los dos conjuntos, quizás el que tenga más problemas a la hora de las rotaciones sea el Lugo. Hernán Pérez dispone de una plantilla mucho más corta que de Las Palmas y la línea defensiva apenas la podrá modificar debido a las bajas. El grancanario Alberto Rodríguez y el colombiano Neyder Lozano son los únicos centrales que tiene el equipo gallego a plena disposición.

En el resto de las líneas sí que podrá haber algún que otro cambio, pero sin rotaciones masivas. Se espera que Chris Ramos sea la referencia arriba y el principal arma ofensiva del Lugo. Lleva cuatro goles anotados y sabe lo que es marcarle a la UD. Lo hizo sobre la bocina en el último enfrentamiento entre ambos conjuntos la pasada campaña (2-2) y lo hizo también en Copa del Rey, cuando defendía los colores del Badajoz.

Otro de los campos malditos para la UD

El Anxo Carro ha dejado siempre más malas que buenas sensaciones a la UD. Si bien es cierto que las dos primeras visitas a Lugo (ambas en Segunda División B) se saldaron con victoria (0-2 y 1-2), cuando los gallegos ascendieron a la categoría de plata en 2012 la situación dio un giro por completo. Desde entonces, la UD ha visitado tierras lucenses en siete ocasiones y solo ha logrado un triunfo (0-2 en la 19/20, con goles de Pedri y Thomas Pekhart).

La pasada campaña, la UD firmó en Lugo uno de sus peores encuentros del curso. A la media hora de partido ya había perdía por 2-0, había encajado un gol en propia portería y dos de sus mejores jugadores (Jonathan Viera y Pejiño) habían caído lesionados. Una pesadilla de encuentro que fue la sentencia de Erick Ferigra. El central ecuatoriano firmó un encuentro de suspenso tras su gran inicio de temporada y partir de ese momento, no volvería a ser titular con regularidad.

Noche de reencuentros en Lugo

Dos reencuentros especiales habrá esta jornada en el Anxo Carro. Por un lado, Álvaro Lemos, que visitará la que fue su casa hasta en dos ocasiones. Llegó libre en 2015 procedente del Compostela y se marchó al año siguiente al Celta de Vigo, equipo que lo volvió a ceder al Lugo en 2018. Defendió la elástica gallega en 31 encuentros y ahora apunta a la titularidad tras haber sido suplente en la última jornada.

Quien tendrá un partido especial es sin duda Alberto Rodríguez. El central jugará por primera vez contra el equipo de su tierra (se enfrentó en dos ocasiones con el filial de la UD, pero nunca ante el primer equipo) en el mejor momento de su carrera. Asentado en la titularidad, ha jugado los 90 minutos de las últimas tres jornadas. Se le relacionó precisamente con Las Palmas cuando terminó su etapa en la UD Tamaraceite, pero finalmente ha sido en Lugo donde ha encontrado el perfecto acomodo en el fútbol profesional.

Declaraciones de los entrenadores

Hernán Pérez (CD Lugo): "El planteamiento lo tenemos claro, lo difícil será ejecutarlo. Son buenos con el balón y contragolpeando, así que hay intentar quitárselo y que no corran. Tengo confianza en mis jugadores y creo que lo podemos hacer muy bien. Están motivados, me lo transmiten todos los días. Si logramos ponernos por delante será más sencillo".

"Esta semana será difícil porque tenemos a un rival de otra categoría, pero estoy vendo cosas muy positivas y confío en que sea en este partido donde consigamos los tres puntos. Tenemos que trasladar las buenas sensaciones del trabajo diario a los resultados, que es lo que ve la gente de fuera".

García Pimienta (UD Las Palmas): "No estamos acostumbrados a disputar tantos partidos seguidos, pero queremos poner ninguna excusa porque tenemos una plantilla más que amplia. Creo que vamos a utilizar bastantes jugadores en estos dos partidos. No me lo planteo como rotaciones, teniendo dos partidos queremos llegar a ambos de la mejor manera posible. Todo el mundo está preparado".

"Estamos generando bastantes ocasiones y por eso estoy tranquilo. El otro día generamos muchas ocasiones de gol. Tenemos jugadores de muchísima calidad, se trata de seguir insistiendo y seguir confiando en ellos".

Alineaciones previsibles