Iñaki Bea: "Somos un equipo que juega demasiado por dentro"

Iñaki Bea ha comparecido en la previa de su debut como técnico numantino ante los medios de comunicación. Tras el parón liguero y la destitución de Diego Martínez, el Numancia recibirá este domingo al Sabadell en Los Pajaritos, con la intención de regresar a la senda de la victoria y alejarse de los puestos de descenso.

El preparador vasco también se ha referido al rival del cuadro soriano en Copa del Rey, el Real Sporting de Gijón, donde milita Cote, uno de los jugadores que ha trabajado a sus órdenes. Iñaki Bea ha reconocido que jugar contra un equipo de superior categoría sacará la mejor versión del cuadro soriano.

Una plantilla equilibrada

Así ha definido Iñaki Bea a los jugadores con los que lleva trabajando desde el pasado lunes. El técnico vasco ha indicado que lo que más le ha gustado es "la predisposición de los jugadores para trabajar como nosotros queremos". También ha avisado de que es un entrenador "al que le gusta hacer cambios en el once" y que no tiene un "once tipo".

En frente estará el Sabadell, que actualmente tiene los mismos puntos que el Numancia y está en posiciones de descenso. Para Iñaki Bea, el conjunto catalán es "un rival con jugadores jóvenes con mucha proyección, bastante completo y que sabe a lo que juega". El técnico ha resaltado que el equipo debe "cuidar muchísimo las pérdidas por dentro, ya que el Sabadell domina bien las transiciones y los últimos metros".

Para el encuentro serán bajas Íker Amorrortu, Jesús Tamayo, Mario Barco y Jaume Pol. Finalmente, Iñaki Bea ha indicado que buscará tener "un equipo con el que la afición se sienta identificada", señalando además uno de los principales errores cometidos hasta el momento. En palabras del nuevo técnico numantino, "somos un equipo que juega demasiado por dentro, que descargamos poco balón a los laterales y perdemos amplitud". Veremos qué versión consigue a partir del domingo el preparador vasco.