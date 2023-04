Real Betis vs Cádiz CF: puntuaciones de los verdiblancos en la 28º jornada de LaLiga Santander

El Real Betis Balompié se convierte en el gran damnificado de la jornada 28 de LaLiga Santander. Real Sociedad, Villarreal y Athletic Club ganaron sus respectivos partidos y los helipolitanos caen a la sexta plaza. No dependen ya de sí mismos para entrar en Champions y la quinta plaza les queda a dos puntos.

El partido ha estado marcado por las dos rojas directas que han recibido, primeramente en el minuto 38, Sergio Canales y, en segunda instancia en el minuto 60, Aitor Ruibal. Además, los dos goles del Cádiz llegaron muy seguidos y el equipo hispalense no levantó cabeza.

Criterios de puntuación:

0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Notable / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C.: Sin calificar

El portero luso no pudo hacer nada en los goles y consiguió hacer una gran intervención al inicio del partido. Sigue aportando más seguridad que Claudio Bravo, pero también es cierto que Toni Doblas, entrenador de porteros del Betis, debería empezar a preparar a sus guardametas para parar algún que otro penalti.

Partido para olvidar el de Aitor. Cero profundidad, muchas pérdidas de balón, culpable en el segundo gol del Cádiz y además queda como un macabra que no duda en soltar un manotazo que deja a su equipo con 9 debido a la rabia y frustración del partido. Veremos cuántos partidos le caen. Que vuelva ya Sabaly.

El central argentino tuvo que retirarse lesionado en el minuto 20 por unas molestias en su tobillo izquierdo, el cual se mostraba con sangre y que hizo al ex de la Fiorentina que se marchara sustituido por Edgar González.

El central Italo-brasileño fue de los mejores en la zaga verdiblanca. Lucha como el que más los lances del juego. Sus acciones defensivas son salvadoras y aporta en ataque siempre que puede.

El de Olivares fue de más a menos. Consiguió conectar en el segundo palo con los centros de Canales, pero, al igual que Aitor, se vio superado por Bongonda y la frustración le llevó a ser sustituido por un Pellegrini que parece que le molestó la actitud de su lateral. También provocó el penalti que supuso el primer gol del Cádiz en una acción muy tonta.

El pivote argentino estuvo bastante correcto en el centro del campo. Robó todas las pelotas que pudo y cortó las jugadas contrarias que podrían ser peligrosas.

El portugués no consiguió dar salida al equipo en casi ningún momento del partido. Se escondió y no se mostró participativo. Suspenso

El cántabro fue expulsado por una acción muy polémica en la que cortaba una posible acción de gol siendo, según el colegiado, el último jugador verdiblanco. Su actuación hasta la roja directa fue muy positiva, pero ese error, y teniendo en cuenta que quedaba toda la segunda parte, lastró al equipo.

Canales, cabizbajo, yéndose del césped tras la expulsión. Foto: Getty Images.

'Rodri' (7)|Joya

El canterano extremeño fue el mejor del Betis. Siempre está buscando la pelota, siempre se ofrece y siempre consigue relacionarse a la perfección con sus compañeros.

'Ayoze' Pérez (7)|Participativo

El canario no marcó y tampoco asistió. Bajó balones, tiró caños, dejó en bandeja la oportunidad que desperdició Abner y no dejó de intentarlo. Es muy clave en el esquema de Pellegrini el jugador cedido por el Leicester City.

El delantero centro fue sustituido en el descanso tras no aportar prácticamente nada en ataque durante la primera parte. Lo intentó, como suele ser habitual en él, de todas las formas, pero no gozó de ninguna oportunidad para perforar la portería rival.

Edgar González (6)|Recambio

Defensa de garantías el catalán. Ya sea de titular, desde el banquillo o incluso jugando de pivote, el '3' del Real Betis ha mejorado muchos errores de coordinación y visión de juego. Salió por el lesionado Pezzella y cumplió.

Seguramente no se hubiera logrado la remontada, pero el brasileño salió para que la sangre no llegara al río con Miranda y falló, al igual que hace unas jornadas, una de las ocasiones más claras de la temporada. Menudo quebradero de cabeza tiene 'El Ingeniero' en el lateral izquierdo desde que Alex Moreno puso rumbo en invierno al Aston Villa.

El brasileño salió para tapar el hueco en el lateral derecho que se ocasionó por la expulsión de Aitor y permitió que la goleada no fuera mayor.

Seguramente el de Coín no tenga sitio en el once titular, pero no le viene mal desfondarse cada vez que sale desde el banquillo como ha hecho hoy. Aun así, sigue estando muy lejos de su mejor versión.

No fueron malos los minutos disputados por el capitán. Lo cierto es que es complicado pedirle que te cambie un partido por completo marcado por dos rojas en contra y dos goles encajados en un lapso de tiempo muy corto.

Con el partido de hoy se puede ver la locura que está consiguiendo el Real Betis Balompié. Consigues que suspendan temporalmente la sanción a un jugador clave como Canales para que acabe con la primera expulsión directa de su carrera. Alinea, después de muchas jornadas, el once de gala, a falta de Fekir, y se lesiona Pezzella a los 20 minutos. Sabaly viene jugando muy bien, va con Senegal y se lesiona, pone a Aitor y se marca el partido que se ha marcado. Todo le sale al revés a Manuel Pellegrini. A pesar de todo, sabe a quién tiene que motivar, a quién tiene que quitar, a quién tiene que dar entrada y como hay que actuar pese a ir siempre a contracorriente.