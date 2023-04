Previa Manchester United vs Sevilla: a repetir la historia en Old Trafford

El Sevilla viaja a tierras inglesas para enfrentarse al Manchester United en el Old Trafford frente el el encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League.

Situación de ambos conjuntos

El Manchester United llega tras sumar dos victorias, la última contra el Everton por 2-0 tras los goles de McTominay y Martial. Este equipo sólo ha perdido tres encuentros en este 2023 entre todas las competiciones. Ahora mismo en la clasificación de la Premier League son cuartos con 56 puntos, los mismos que el Newcastle United, que es tercero y con tres puntos de ventaja sobre el Tottenham. En la UEFA Europa League vienen de eliminar al FC Barcelona y al Real Betis.

Erik Ten Hag tendrá las bajas de Luke Shaw, Garnacho, Rashford, Heaton y Van de Beek.

Rashford marchándose lesionado. Foto: Getty Images

El Sevilla, con Mendilibar en el banquillo ha logrado sumar cuatro de seis puntos posibles al ganar en casa del Cádiz y lograr un empate contra el Celta de Vigo. Los hispalenses se encuentran en LaLiga en la decimotercera posición con 32 puntos, a 13 de los puestos europeos y con cinco de ventaja respecto los puestos del descenso. El cuadro de Nervión ha superado en la Europa League al PSV y al Feyenoord.

José Luis Mendilibar no podrá contar para el encuentro en Old Trafford, con Jordán y Tecatito, tampoco estará Pape Gueye, que no fue inscrito para disputar esta competición.

Antecedentes

Los precedentes del Sevilla contra el Manchester United son bastantes positivos, ya que los hispalenses han ganado tres de las cuatro veces que se han enfrentado, mientras que el restante duelo acabó en empate. La última vez que se enfrentaron fue en la semifinal de la UEFA Europa League, a partido único por la pandemia en la que se impusieron por 2-1. En el 2018 se midieron en los octavos de final de la UEFA Champions League donde el equipo andaluz logró avanzar de ronda al vencer en el Old Trafford gracias a un doblete de Ben Yedder. El restante duelo fue en 2013 en un partido de carácter amistoso.

Declaraciones

Erik Ten Hag: "Se merece la reputación que tiene en Europa. Tiene un gran historial en esta competición y vamos a tener que estar atentos. Hay que rozar la excelencia. Si no, tendremos problemas. O estamos concentrados o el Sevilla nos castigará. Defender es una responsabilidad de todos, como la de atacar. Trabajamos como colectivo y aún tenemos margen de mejora".

José Luis Mendilibar: "Es mi primer partido en Europa, lo afronto con una ilusión tremenda y con ganas de competir y de sacar un buen resultado aquí. Para eso vamos a competir, con el respeto que tenemos al rival, tratar de ganar el partido. Estoy convencido de que ellos también nos respetan por la trayectoria del club en esta competición, sabemos que son 180 minutos, pero primero vamos a pensar en el choque de mañana".

Convocatorias

Manchester United: Aún no es oficial.

Sevilla: Bono, Dmitrovic, Alberto Flores, Jesús Navas, Montiel, Badé, Marcao, Nianzou, Rekik, Acuña, Alex Telles, Gudelj, Fernando, Óliver Torres, Rakitic, Ocampos, Lamela, Papu Gómez, Bryan Gil, Suso, Rafa Mir y En-Nesyri.

Árbitros del partido

El encargado de dirigir el partido entre el Manchester United y el Sevilla será el árbitro alemán Felix Zwayer que estará asistido en la sala del VAR por Christian Dingert.

¿Cuándo, dónde y cómo ver el partido?

El partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League será disputado el jueves 13 de abril a las 21:00 horas en el Old Trafford y este será retransmitido por Movistar+ Liga de Campeones.

Posibles onces

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Lisandro Martínez, Malacia; Casemiro, Fred; Sancho, Bruno Fernandes, Martial; Weghorst.

Sevilla: Bono, Jesús Navas, Badé, Gudelj, Acuña, Fernando, Rakitic, Ocampos, Óliver Torres, Bryan Gil y En-Nesyri.