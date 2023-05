‘Kubalita’: “He jugado en campos con más de 10.000 aficionados“

Carmen Arce o más conocida como ‘Kubalita’ nació el 11 de enero de 1956 y es una de las pioneras del fútbol femenino español. Fue la primera portera en ponerse los guantes y defender la meta de la selección. El 21 de febrero de 1971 debutó con el combinado nacional, pero esa selección desapareció debido a la falta de apoyos de la Federación. VAVEL ha tenido la oportunidad de hablar con Kubalita. Una generación que de no haber sido por ellas, a día de hoy el fútbol femenino sería completamente diferente.

¿De dónde salió su pasión por el fútbol?

De casa. Mi hermano jugaba de portero en el Don Bosco, de los Salesianos. Mi padre era muy fan del Valencia, y en mi casa se respiraba el fútbol. Muy natural.

¿Cuándo empezó a jugar en un equipo femenino?

Cuando tenía 14 años, pusieron un anuncio en un periódico en Valencia de que se buscaban chicas,en un rango de edad joven, para formar un equipo. Me presenté, en casa no me pusieron ninguna pega. Y así empecé a jugar.

Su nombre es Carmen Arce, el apodo ‘Kubalita’ ¿de dónde viene?

Por mis rasgos. Había un jugador en el Barcelona que era rubio con los ojos azules, Kubala. Pensaron que me parecía, y me pusieron ese mote. Intentaron, además, que jugara de extremo como él o delantera, pero lo hacía muy mal. Y un día cuando se acabó el entrenamiento, yo estaba decepcionada porque lo hacía fatal, me quedé con unas compañeras y empezaron a chutarme en la portería. Me vieron jugar de portera y ahí ya a jugar mi primer partido de portera.

¿Se encontró algún problema en su carrera?

Hablo de mi entorno, de mi experiencia personal, ni en las familias, ni en la zona donde vivía, ni los compañeros, ni en la escuela tuve nunca ningún problema. Es más, yo no tengo experiencias de que a mi jugando se me faltara el respeto o me dijeran algo fuera de tono. Sí pasó fue muy excepcional. Luego en la época, yo no recuerdo tener problemas por ser mujer y estar jugando al fútbol. No fue hasta mucho después de que se acabó, que fue cuando nos dimos cuenta de que la Federación y las Instituciones no querían que lo hiciéramos. Se nos fue apagando, no dejándonos que tuviéramos financiación y no federándonos. Pero fue muy a posteriori, en el momento en el que estaba jugando yo no tenía conciencia de eso.

¿Cómo era el fútbol femenino de los años 70?

Jugábamos primero en el Racing, luego en el Marcrol, y después en el Hércules durante una temporada con una particularidad. Por un lado, tuvimos a un entrenador federado que nos enseñaba a jugar al fútbol. Nos llevaba al Saler para hacer entrenamientos en las dunas y así fortificar las piernas. Luego, tuvimos con el Marcrol, que eran unos grandes almacenes, que nos patrocinaban. Así, no teníamos el problema de las botas, los uniformes o el autobús para poder desplazarnos. Tengo una experiencia positiva en ese sentido.

¿Un recuerdo especial?

El ser internacional, aunque lleváramos una camiseta, que el escudo fuera de un almacén con un imperdible. Escuchar el himno y sentir que estás representando a tu país, no hay nada como eso.

¿Alguna anécdota graciosa que quiera contar?

Recuerdo un partido, jugando en Barcelona y vinieron a verme dos amigas de otro equipo. Había un señor que no paraba de decirme que era muy bajita, que no iba a ver ni una…

Y en eso hice una de las paradas de la historia. Un centro de un córner, al área pequeña, me tiraron a la cabeza, y saqué un balón de la escuadra volando. Y mis amigos, “¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué?” Ahora no dice, y el pobre se fue, porque claro el pobre estaba muy disgustado, porque además fue una jugada muy bonita. Fue gracioso.

¿Como era el trato de los medios?

Muy bien. Ten en cuenta que en el primer partido que jugué en Madrid, por ejemplo, fuimos a la oficina de la Marca. Nos recibieron y nos atendieron, nos mostraron la oficina y así sucesivamente. Quiero decir que... y con los viejos periodistas, como por ejemplo, Carmen, que es, digamos, la madre de todos los periodistas deportivas actuales, maestra de Olga Viza, maestra de mucha gente, que vino a nuestros juegos y con un gran respeto, los medios de comunicación con un gran respeto, tanto en la radio como en la prensa.

¿Y cuál fue el momento clave cuando empezaron a ser tan reconocidos?

Fue un boom instantáneo. Quiero decir, nosotros, por ejemplo, en Valencia, jugamos en Benidorm contra Sizan Madrid. Hoy, el primer partido que jugamos juntos, y en el segundo que jugamos en Madrid, los medios nos recibieron. He jugado con campos llenos de 10.000 espectadores.

Ahora se habla de récord y grandes masas de aficionados en partidos clave, pero usted también llenó campos en su día no?

En el campo de Levante, por ejemplo, contra Barcelona, había 10.000. Y luego en un partido que jugamos en Málaga contra Fuengirola, en la Rosaleda, estaba lleno. Así que para nosotros era muy normal venir a jugar un torneo y había mucha gente en los estadios. Era totalmente normal.

Su vínculo con el fútbol será para siempre, ¿cómo lo es ahora después de tantos años?

Bueno, nos hicieron dejar el fútbol primero porque las instituciones nos ahogaron porque no querían. Y estábamos en una edad... Yo era uno de los más jóvenes. Tenía 18 o 19 años cuando terminé. Tenía compañeros de clase de 21 o 23 años, que ya tenían obligaciones laborales, escolares o familiares, que no te permitían recorrer 30 km para entrenar 2 o 3 días a la semana, y salir cada fin de semana. Así, es entre las instituciones y las necesidades personales, el fútbol se terminó.

Así que tuve mucho dolor, tuve un duelo muy profundo con él, porque además, sin tener nada que ver con el fútbol, me operaron de rodillas, era muy joven, de 19 años, y pasé de ser atleta a no poder bajar las escaleras. Y entonces tuve un duelo terrible que no podía ver en el fútbol, ni en el fútbol femenino, ni en el entrenamiento que había porteros en los calentamientos de Valencia. Intenté ir al fútbol de chicas y no pude. Hasta la Copa del Mundo 2019, volví a España, me puse de pie, escuché el himno y fue como si estuviera allí. Y ese día me curé y desde 2019 soy muy consciente de todo lo que sucede en el mundo del fútbol femenino.

¿Cómo ve la evolución del fútbol femenino español actual?

Bueno, lo veo en muchos aspectos, que es otra dimensión, no solo por los campos, por la profesionalidad y demás, pero todavía hay cosas que son difíciles y que siguen siendo difíciles para los jugadores. Un ejemplo: la liga, la federación, los sindicatos están luchando por un salario mínimo, y están luchando y no llegan a un acuerdo. Y para que una jugadora, durante el tiempo que es jugadora, pueda jugar, necesita un salario mínimo, suficiente, para que pueda dedicarse al fútbol, o que esté estudiando, haciendo lo que sea, para después. Así, ha habido un muy buen acuerdo de 25.000 euros para los árbitros que estaban en huelga, y lo consiguieron esta misma temporada, y en cambio, encontrando el punto, hay ciertos clubes que no superan el salario interprofesional mínimo, otro de los sindicatos está pidiendo 30,000 euros al año, no llegan a un acuerdo y tal. Esa es una cuestión.

Otra cuestión es que las mujeres, en sus mejores momentos de profesionalidad, están en la edad en que pueden ser madres. Quiero decir, de chicas jóvenes a 30, y la protección que un jugador, por ejemplo, que está jugando al fútbol, puede quedar embarazada y luego tener el seguro y la posibilidad de ser cobrado durante el tiempo hasta que se recupere, por ejemplo, ese es un tema que también es importante. Y hay equipos que lo hacen bien y hay equipos que no lo hacen tan bien.

El Mundial en Australia empieza en apenas 2 meses, ¿cómo ve a España?

Creo que deberían de estar allí todas sin ninguna excepción, y que España podría tener un resultado fenomenal. De todos modos, si por razones ajenas a lo deportivo, al final 24 o 25 jugadores van y se quedan fuera TOP, las jugadoras españolas lucharán a muerte. Lo que sientes cuando te pones la camiseta y sales al campo es inexplicable. Te mantiene alejada de todo el ruido del exterior. Pero como España y aficionado al fútbol, me gustaría que la única condición para el Mundial es que fueran las mejores en su posición y las que estén en mejor forma.

He leído que se le daba bien parar penaltis, con el Mundial a la vuelta de la esquina, ¿qué le diría a Misa Rodríguez?

Hay muy buenas porteras en España. Todo parece indicar que la portera va a ser Misa. Lo mejor que podría decirle a Misa es que debería disfrutar y olvidar el mundo de Internet y lo que dicen de ella porque es una extraordinaria portera y necesita estar jugando. Estar en lo que es y no estar pendiente de otras cosas.

¿Qué le dirías a una joven futbolista que está empezando ahora en el mundo del fútbol?

Disfruta cada día, cada entrenamiento, disfruta del equipo, de todos los valores positivos que el fútbol y el trabajo en equipo tienen. Pero tienes que tener una vida y un futuro. No importa cuánto te guste, tienes que estudiar y tener alternativas en caso de que te vaya bien. Porque te irá bien y en caso de que falle, para que tengas un lugar y un apoyo. Muy pocas personas llegan y los que llegan se les acaba.