España, líder absoluto del grupo B

Las selecciones sub-21 de España y Escocia se enfrentaban en la fase de clasificación para el Europeo de 2025 en el Nuevo Estadio de La Victoria, en Jaén. El combinado nacional llegaba a la segunda jornada del grupo B tras golear a Malta por 0-6 el pasado viernes, mientras que los escoceses afrontaban el primer partido de esta fase de clasificación para el campeonato que se disputará el próximo verano impar en Eslovaquia.

Por un lado, la selección española tan solo introdujo tres cambios en la alineación con respecto al partido ante Malta, dando a entrada a Hugo Bueno, Javi Guerra y Samu Omorodion a costa de Álvaro Fernández, Beñat Turrientes e Iván Monzón, respectivamente. En la portería, Pablo Cuñat repitió titularidad pese a ser su primera convocatoria con la sub-21. En defensa, Santi Denia decidió dar entrada a Hugo Bueno, aunque insistió con Arnau Martínez en el lateral diestro y con la pareja de centrales formada por Alejandro Francés y Rafa Marín. Acompañando al nombrado binomio Gabri Veiga – Pablo Barrios, el seleccionador cambió a Beñat por Javi Guerra, mientras que Diego López e Ilias Akomach formaron el ataque junto a Omorodion.

Por otro lado, la Escocia de Scot Gemmill partió con un 3-4-3 formado por Cieran Slicker en portería; Jeremiah Mullen, Liam Morrison e Ibane Bowat conformando el trío de la zaga; Max Johnston y Josh Doig de carrileros; Connor Barron y Leon King en el centro del campo, mientras que Josh Mulligan, Lyall Cameron y Ben Doak conformaron el ataque escocés.

A pesar del dominio, el primer susto lo metió Doak

El habilidoso atacante del Liverpool fue el más activo en los primeros minutos del encuentro. El jugador de tan solo 17 años tuvo la primera de todas las ocasiones tras una internada en el área por su banda preferida, la izquierda. Regateó a Arnau, disparó a puerta y Cuñat le negó el gol.

A partir de ese momento, el combinado nacional procuró no perder más balones en zona de tres cuartos para no fomentar los contraataques, la mejor arma de los escoceses. Sin embargo, las posesiones del conjunto de Santi Denia no desembocaban en acciones de peligro. Es por eso que fueron los británicos los que acabaron rascando más llegadas al arco del guardameta del Amorebieta.

España, sin ideas hasta el descanso

Todo el juego ofensivo de ‘La Rojita’ pasaba por Ilias Akomach. El extremo del Villarreal encaró a todos y cada uno de los defensores escoceses sin premio alguno. Forzó alguna que otra falta lateral que él mismo colgó al área con el mismo resultado. El paso de ambos equipos por los vestuarios pareció ser la mejor de las ideas para que, tanto españoles como escoceses, resetearan y volvieran con más ganas de decantar el partido para un lado o para otro.

Arnau Martínez encarando a Josh Doig | Fuente: @SEFutbol

Mismo guión con nuevas caras

Debido a la lentitud del juego de España, Denia apostó en el descanso por dar entrada a Pablo Torre y Hugo Novoa por Javi Guerra y Arnau Martínez, respectivamente. El principio de la segunda parte fue una repetición de la primera. Los ibéricos gozaban de la posesión y el control del juego, mientras que los británicos aprovechaban los desajustes españoles para acumular llegadas.

Un ataque escocés muy peligroso fue protagonizado, como siempre, por Ben Doak. El del Liverpool, de la mano de Connor Barron, enlazaron un contraataque exquisito para acabar colgando un balón que acabaría en los pies del jugador del Aberdeen para que éste golpeara a puerta y fuera Alejandro Francés el que, con su espalda, desviara la pelota a córner.

El que la sigue, la consigue

Si el plan de Santi Denia era que Pablo Torre se echara el equipo a las espaldas mediante el control del juego y los balones parados lo consiguió. El mediocentro del Girona cedido por el Barça concedió varios balones a las bandas para que Ilias y Hugo Bueno fueran colgando balones. De hecho, fue el '7' el que tuvo la primera gran ocasión de la selección española.

El propio Pablo Torre fue el que, a medida que fue adquiriendo galones en el centro del campo, tuvo la mejor ocasión en una hora de partido. Se deshizo rápido de su par y golpeó con violencia, pero la pelota fue repelida por el palo izquierdo de la portería de Slicker. El otro cambio del descanso, Hugo Novoa, protagonizó un larguero tras un centro lateral envenenado.

El gol, la guinda del pastel

Tras los cambios de Beñat Turrientes y Robert Navarro por Gabri Veiga y Diego López, 'La Rojita' empezó a encadenar de forma progresiva más acciones de peligro. En este punto del partido, el buen juego y las ocasiones españolas se topaban con las pérdidas de tiempo y los parones escoceses.

Todo parecía indicar que el partido estaba condenado al empate a cero, pero un córner botado en el minuto 82 por Pablo Torre fue cabeceado a la perfección por un Beñat Turrientes que, junto al ex del Racing de Santander, acabó cambiando el rumbo del encuentro definitivamente.