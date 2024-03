En los breves instantes que este parón otorgó al joven madrileño, se ha desvelado, sin atisbo de duda, su destreza en enfrentar desafíos internacionales, dominando el balón con una madurez por encima de su juventud. Pablo Barrios se vislumbra como un centrocampista de futuro, un nombre y apellido marcado a brillar en la Selección Española.

Titular entre tantas estrellas

España siempre ha brillado por sus futbolistas en la zona media del campo, y la selección sub-21 de Santi Denia no iba a ser menos. La lista de los centrocampistas con los que el castellano manchego contó fueron: Unai Gómez, Fermín López, Beñat Turrientes, Alberto Moleiro, Pablo Torre, Javi Guerra y Pablo Barrios. Viendo todos estos nombres, es muy difícil escoger solo a tres para ser titulares, puesto que todos y cada de uno de ellos son piezas fundamentales en sus respectivos equipos y serían titulares indiscutibles en cualquier otra selección Sub-21 (cabe mencionar que hay muchos de ellos que seguramente den un paso adelante este verano y sean llamados por nuestro seleccionador Luis de la Fuente para la Eurocopa que se disputará en Alemania). Los tres jugadores elegidos para partir desde el inicio contra Eslovaquia fueron Fermín López y Beñat Turrientes como interiores y Pablo Barrios como pivote, aunque en el descanso el seleccionador decidió cambiar todo el equipo. Una de la máximas del fútbol es que la zona de la medular debe tener un equilibrio entre futbolistas de corte ofensivo y otro más de perfil defensivo. El canterano del Atlético no es ni una cosa ni otra, pero no es ya la primera vez que se le coloca en el rol de pivote y tanto en ese puesto como de interior rinde a las mil maravillas, tanto como con la ''Rojita'' como con los rojiblancos.

Encajó en los dos esquemas

En este parón de compromisos internacionales, el seleccionador de la ''Rojita'' probó dos sistemas de tres y cinco hombres en el centro del campo. En el primer partido, amistoso contra la selección eslovaca, Santi Denia optó por una línea de tres en la medular: Barrios, Turrientes y Fermín; siendo el madrileño el jugador que asumía más el rol de contención y los otros más box to box.

El jugador bajo las órdenes de Diego Pablo Simeone fue el jugador de todos los españoles en el campo que más acierto tuvo en el pase de todo el encuentro, con cifras que superan el 85% de acierto. En el duelo ante la poderosa selección de Bélgica, ya jugándose puntos por la clasificación a la próxima Eurocopa sub-21, el albaceteño decidió cambiar radicalmente el dibujo y poner dos pivotes en lugar de uno, un jugador más adelantado a la altura de los bandas (lo que coloquialmente se conoce como el diez) y por último un jugador en punta de lanza. Para sorpresa de absolutamente nadie, Pablo Barrios volvió a ser el jugador español con más precisión en los desplazamientos, rozando el 90% de acierto en las combinaciones con sus compañeros.

A pesar de no estar solo en esa demarcación de pivote, esto no le privó de compartir la tarea de sacar el balón, pues su compañero Beñat Turrientes cumplía mas con la función recuperadora de balones en el centro del campo y recular hacia atrás cuando se perdía un balón comprometido.

Pablo Barrios vs Hungría / X: @Pablo_Barrios7

¿Una opción real para Luis de la Fuente?

Viendo las últimas listas de convocados para la selección absoluta de España, la sección de los hombres de medio campo es la que más dudas nos deja, pues ha llamado a un total de diez jugadores diferentes en la últimas dos listas elaboradas por Luis de la Fuente, conviertiéndose Rodri Hernández en el único al que se le puede catalogar como fijo. La última alineación de España presentaba dos centrocampistas, los cuales eran el anteriormente mencionado jugador del Manchester City y Fabián Ruiz.

En los últimos partidos de clasificación para la Eurocopa de este verano, el de Haro seleccionó un 4-3-3, con un trío de medio campistas en lugar de dos. Justo esos dos sistemas fueron los escogidos para los duelos de la sub-21 para los partidos frente a Eslovaquia y Bélgica. El canterano del Atleti se adaptó a las mil maravillas a ambos sistemas, dato que cobra más importancia aun si tenemos en cuenta que en el fútbol de clubes tiene que jugar de interior con una táctica completamente distinta pues el técnico argentino del Atlético de Madrid juega con tres centrales y dos carrileros, y la manera de sacar la pelota desde atrás es bastante diferente.

Uno de los primeros partidos de Barrios con la sub-21 / Diario AS

Competencias de Barrios por un puesto en la lista

Como ya se ha dicho antes, el ex jugador del Atlético de Madrid; Rodrigo, es el único que tiene su puesto asegurado en la Eurocopa al cien por cien. Los nombres con los que Pablo deberá luchar por ser convocado son: Pedri (si se recupera correctamente), Isco Alarcón (misma situación que el canario), Aleix García, Martín Zubimendi, Fabián Ruiz, Mikel Merino y Koke.

Con el hueco que Pablo Gavi dejó en la Roja tras su tan desafortunada como grave lesión en la rodilla izquierda, muchos futbolistas podrían dar un paso adelante e intentar que no se notara mucho la baja del andaluz. En la última gran competición internacional, el Mundial de Qatar en 2022, nuestro anterior seleccionador, Luis Enrique, optó por colocar al jugador del Manchester City en la zaga defensiva y colocar dos centrocampistas. Si Luis de la Fuente decide seguir los pasos de su antecesor, abriría muchas más puertas para que jugadores como Barrios tengan oportunidad de ir a Alemania.