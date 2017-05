Atlético de Madrid - Athletic Club: final para viajar por Europa

Google Plus

Fotomontaje: Anxo Rei (VAVEL España)

El Athletic de Ernesto Valverde afronta la última jornada de la campaña enfrentándose al Atlético de Madrid en el Vicente Calderón, estadio que verá el último partido de liga en sus 50 años de historia. El encuentro se disputará el próximo domingo, 21 de mayo, a las 16:45 horas y corresponde a la jornada 38 de La Liga. Aunque los de Simeone ya tienen asegurado el tercer puesto y jugarán la Liga de Campeones la próxima temporada, los vascos deben ir a por el partido para disputar -otro año más- la Europa League.

El Athletic llega a la la capital acumulando un total de 63 puntos en el sexto puesto, empatados a puntos con la Real Sociedad, que juega ante el Celta en Balaídos a la misma hora y un punto menos que el Villarreal que visita Mestalla para medirse ante el Valencia. A su vez, el Atlético de Madrid, con 75 puntos en la tabla se coloca en el tercer puesto y a falta de esta última jornada tiene la medalla de bronce asegurada. El Athletic, por lo tanto, deberá ganar en Madrid para asegurarse una plaza en Europa la campaña que viene.

Clasificación en la jornada 38 de La Liga Santander / Vía athletic-club.eus

El cuadro de Ernesto Valverde sabe que es la última jornada de la temporada y la encaran como si fuera una final. Tras tres años consecutivos disputando la competición europea, el aficionado del Athletic no concibe una temporada sin viajar por Europa, por lo que los tres puntos son vitales para hacer disfrutar al athleticzale. Los leones dependen de sí mismos, ya que si no consiguen los tres puntos y el rival vecino -la Real Sociedad- gana en Balaídos arrebataría a los de Bilbao el sexto puesto y les dejaría sin opciones. Además, en esta disputa de dos entra el Villarreal, que tan solo un punto por encima puede también quedar sexto o, incluso, séptimo. ¿Y si ganan ambos equipos vascos y el Submarino Amarillo cae en Mestalla? Athletic y Real quedarían empatados a puntos (los rojiblancos por encima gracias al golaverage) con 66 y el Villarreal quedaría por detrás con los que tiene, 64.

El próximo sábado, 27 de mayo el Vicente Calderón también recibe al FC Barcelona y al Alavés para la final de la Copa del Rey. Todo queda en familia. Si el conjunto vasco -el tercero en discordia- pierde ante el Barça, el séptimo de la tabla tendría la opción de entrar en la Europa League tras disputar una fase previa.

Últimas estadísticas

Atlético de Madrid y Athletic se han enfrentado 196 veces teniendo en cuenta las competiciones de Liga, Copa, Europa y amistosos. El Atlético de Madrid ha ganado 85 de esos encuentros frente a los 77 que ha salido ganador el Athletic Club, y 33 empates con reparto de puntos. En cuanto a los goles marcados y encajados por ambos equipos hasta la fecha, el Athletic ha marcado en Liga 242 tantos frente a 252 del Atlético. En la Copa del Rey, los leones (47) superan a los colchoneros (38). En competición Europea solo han coincidido una vez, en la final de la UEFA Europa League de la campaña 2011/2012, donde el Athletic cayó derrotado por un 3-0 con dos goles de Falcao y uno de Diego Costa.

La última vez que se vieron las caras fue el pasado 22 de enero de 2017 en San Mamés. Koke hizo el primero para el Atlético, pero los locales, fuertes en casa, marcaron el empate tres minutos antes de ir al descanso. Tras la pausa, los de Valverde saltaron al césped enchufadísimos y De Marcos puso el 2-1 en el 56'. El partido, totalmente de cara para el Athletic, quedó en un empate a dos tras marcar Griezmann en el 80' el segundo para los colchoneros. Veremos si los vascos consiguen en esta segunda vuelta aquella victoria que tanto ansiaban en San Mamés.

Athletic Club - Atlético de Madrid, 2009 / Vía athletic-club.eus

Raúl García, corazón rojiblanco

Raúl García vuelve a la que fue su casa en el pasado: el Vicente Calderón. El navarro, que debutó en Primera División con Osasuna, fichó por el Atlético de Madrid en el 2007. 'Rulo' consiguió su primera Europa League como colchonero en el año 2010 y fue subcampeón de la Copa del Rey el mismo año. Al inicio de la campaña 2010/2011 fue campeón de la Supercopa de Europa tras disputar los 90 minutos frente al Inter de Milán y ganar por 2-0. En la temporada en la que el Atlético se coronó como campeón de la Europa League (2011/2012), Raúl García empezó vistiendo la elástica del Atlético pero abandonó el equipo para volver a Osasuna en calidad de cedido. Tras un año en Pamplona, el navarro volvió al Atlético de Simeone y volvió a ganar la Supercopa de Europa, esta vez ante el Chelsea. En la temporada 2014/2015 se proclamó campeón de la Supercopa de España tras vencer al Real Madrid a doble partido: empate a uno en el Bernabéu y victoria en el Calderón por 1-0.

Raúl García con el Atlético de Madrid ante el Athletic Club de Bilbao / Vía athletic-club.eus

Fue en agosto del 2015 cuando fichó por el Athletic Club de Bilbao con cuatro años de contrato que termina el 30 de junio de 2019. El media punta conectó de una manera impecable con Aritz Aduriz. La dupla perfecta. Su primera temporada en el club vasco le brindó un total de 41 partidos y once goles, pero fue entonces cuando se lesionó en el Sánchez Pizjuán y fue baja durante seis semanas. Tras recuperarse y empezar su segunda temporada en Bilbao con garra -cualidad que le caracteriza- se le detectó una alteración cardiaca que hizo saltar todas las alarmas en la capital vizcaína. Afortunadamente, todo quedó en un susto y aunque tuvo que reducir el trabajo por unos días hizo un inicio de temporada magistral.

Raúl García con el Athletic Club de Bilbao ante el Atlético de Madrid / Vía athletic-club.eus

'Rulo' se manifestó. "Siempre que hay un estadio mítico, como pasó con San Mamés, hay esa nostalgia", admitió haciendo alusión al Vicente Calderón, que será reemplazado por un estadio más actual tras la final de la Copa del Rey entre el Barça y el Alavés.

"Como pasó con San Mamés, hay esa nostalgia"

Además, el navarro confesó que el Atlético de Madrid está pasando por una de las mejores épocas en la historia del club. "Siempre he dicho que, independientemente de que no esté, quiero que consigan siempre lo máximo posible", concluyó. Veremos que pasa el domingo en las inmediaciones del Manzanares.

Árbitro: Estrada Fernández

Estrada Fernández dirigiendo el Athletic - Las Palmas / Vía athletic-club.eus

El colegiado Estrada Fernández (Lerida, Cataluña, 1976) será el encargado de dirigir el encuentro entre el Atlético y el Athletic en la última jornada de la Liga en el Vicente Calderón. Estrada Fernández empezó su carrera de árbitro en la temporada 1996/1997. Dirigió 66 partidos en Segunda División, desde la campaña 2006/2007 hasta la 2008/2009 y debutó en la máxima categoría del fútbol español el 30 de agosto de 2009 en un Mallorca - Xerez.

Los números son favorables para el Athletic. Los leones han disputado tres partidos con Estrada Fernández esta temporada y en todos ellos han conseguido la victoria: Deportivo, Eibar y Las Palmas. Además, de los 20 partidos de liga que ha impartido justicia compartiendo campo con el Athletic, los rojiblancos han obtenido doce victorias, tres empates y cinco derrotas.

El último encuentro que el catalán arbitró al Athletic fue en San Mamés ante la Unión Deportiva Las Palmas, donde los leones golearon a los canarios por un 5-1 tras hacer un partido mágico que levantó a la grada de La Catedral del asiento. Ambas aficiones recuerdan el partido con buen sabor de boca por el buen ambiente que hubo antes y después de los 90 minutos en las inmediaciones de San Mamés.

Declaraciones de los entrenadores

Ambos entrenadores han comparecido en rueda de prensa antes de disputar la última jornada de la Liga. Por un lado, Ernesto Valverde admitió que no ve al Atlético relajándose mucho con Simeone. "El año pasado ellos llegaron en la misma situación y nos hicieron un favor ganando al Celta, será un partido difícil, es una prueba de fuego", manifestó. A pesar de que toda la plantilla viajará a Madrid, algunos de los jugadores no están al máximo nivel. "Iñaki tiene una distensión del ligamento lateral interno del domingo pasado. Y al ser algo de rodilla, somos más cautos. Pero es el último partido y nos lo tenemos que jugar todo. Es verdad que tenemos que arriesgar, pero también tenemos que tener en cuenta que tienen que jugar jugadores que estén al 100 por cien", admitió. Balenziaga tiene una "sobrecarga muscular" pero las molestias, según el de Zumarraga, no le impedirán saltar al terreno de juego el domingo.

En cuanto a las bajas de los locales, el extremeño valoró que se notarán las ausencias de Godin, por lo que transmite, y Filipe Luis, porque es fundamental. "Para mí uno de los mejores laterales izquierdos del mundo", dijo. El técnico del Athletic, que quiere la plaza europea sí o sí, concluyó con que el Athletic tiene que intentar que el rival piense más en la celebración y en la despedida del Calderón que en el partido.

"Pero es el último partido y nos lo tenemos que jugar todo"

A su vez, el 'Cholo' Simeone también habló. "Habrá un lateral derecho que no es lateral derecho, un lateral izquierdo que no es lateral izquierdo y así venimos compitiendo durante toda la temporada y así, con todo, lo hemos resuelto muy bien. Lesiones que no nos han permitido ser competitivos con más futbolistas, sobre todo Tiago y Augusto, Oblak, aunque lo resolvió bien Miguel, Simedos meses, Juanfran, Gaitán tras su gran partido en Barcelona...", dijo en referencia a todas las bajas a las que tiene que hacer frente.

Además, el argentino halago al club vasco: "Un rival súper motivado, dificilísimo, quizá el peor para enfrentarte en las condiciones". El técnico colchonero, como toda su plantilla y su afición también tendrá que despedirse del Vicente Calderón, ha confesado que aunque aún queden situaciones para mejorar, como futbolista y entrenador el Calderón quedará en la historia de su vida vida. Haciendo un breve balance de la temporada, el Atlético de Madrid llega tercero con 75 puntos a la última jornada de la Liga, para el 'Cholo' ha sido una campaña "difícil y dura".

Altas, bajas y posibles alineaciones

Ernesto Valverde, míster del Athletic, viajará con toda la plantilla a Madrid: Iraizoz, Bóveda, Elustondo, Laporte, Eraso, San José, Beñat, Iturraspe, Muniain, Williams, Susaeta, I.Lekue, Etxeita, Mikel Rico, De Marcos, Sabin Merino, Aduriz, Raúl García, Balenziaga, Saborit, Kepa, Yeray y Remiro.

Aunque todos los integrantes del equipo volarán a Madrid, el Athletic dispone de algunos jugadores cuyo estado físico puede no estar al 100 por 100. Iñaki Williams podría ser duda ya que en el último partido disputado ante el Leganés en San Mamés sufrió un golpe en la rodilla izquierda de Diego Rico del que tuvo que ser atendido. Además, Balenziaga, tal y como declaró el técnico rojiblanco, sufre una "sobrecarga muscular" que en un primer momento no parece que vaya a ser inconveniente para saltar al césped. Saborit, que fue baja ante los pepineros en La Catedral se ha entrenado con el equipo con plena normalidad.

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, ha convocado a 16 jugadores para el encuentro ante el Athletic: Jan Oblak, Miguel Ángel Moyá, Stefan Savic, Lucas Hernández, Thomas Partey, Saúl Ñíguez, Yannick Carrasco, Gabi Fernández, Koke Resurrección, Tiago Mendes, Nico Gaitán, Alessio Cerci, Antoine Griezmann, Kevin Gameiro, Fernando Torres y Ángel Correa.

El club madrileño completó su entrenamiento previo al partido contra el Athletic el sábado por la mañana y deberá hacer frente a seis bajas. Godín no jugará porque sufre de pequeñas molestias en el pubis, aunque de todos modos al margen de su estado físico, el uruguayo no podría disputar el partido por sanción. También Juanfran, Vrsaljko y Augusto son bajas por lesión. Además, Giménez y Filipe Luis verán el partido desde la grada por sanción.