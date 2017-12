Anuario VAVEL Athletic Club 2017: Kike Sola, crónica de un ostracismo anunciado

Kike Sola disputando un partido con el Athletic Club en 2015 | Foto: Mª José Segovia

Getafe, Numancia y Athletic Club. Ese es el recorrido que ha tenido Kike Sola durante el año 2017. Ni más ni menos que tres clubes, dos de ellos de Segunda División. Lo cierto es que el artillero navarro no ha encontrado los minutos que esperaba en ninguno de los equipos en los que ha estado.

El 2017 comenzaba para Sola en Getafe. Sin embargo, a finales de enero se acabaría su periplo por tierras madrileñas. El delantero estaba cedido por el Athletic Club hasta final de temporada, pero descontento debido a su escasa participación, Kike forzó su salida del conjunto azulón en el mercado de invierno.

Por tanto, en el mes de febrero se iniciaba una nueva aventura repleta de esperanza para el de Cascante. El Numancia era su nuevo destino. Un equipo que, al no tener la misma presión que el Getafe para subir de categoría, le permitía optar a más tiempo de juego. Aun así, solo diez partidos (tres de ellos como titular) resumen su estancia en Soria. Y lo que es más sangrante: cero goles.

Presentación oficial con en Numancia en Los Pajaritos | Foto: cdnumancia

El futuro de Kike Sola parecía más difícil que nunca. Después de una temporada sin anotar ni un solo gol, jugando para dos plantillas de Segunda División, su cartel de cara a una posible venta u otra cesión se complicaba. Finalmente, tras un verano frustrado por la imposibilidad de buscarle una salida, Sola se quedó en Bilbao aun sabiendo que no sería un futbolista a tener en cuenta.

De hecho, ni siquiera el cambio de entrenador (llegó Ziganda para sustituir a Valverde) ayudó a un Sola que ha terminado 2017 incluso peor que como lo empezó. 62 minutos. Esa es la limitada participación que ha tenido el ex de Osasuna esta temporada en el Athletic. Fue de la partida en la ida de dieciseisavos de final de Copa en Formentera. Es cierto que en ese enfrentamiento todo el equipo formó parte del gran ridículo que supuso la eliminación a manos de un Segunda División B, pero no deja de ser hiriente para Sola que Kuko no confiara en él para el partido de vuelta.

Sola desesperado en un encuentro con el Athletic | Foto: gettyimages

Por tanto, esos 62 minutos fueron los últimos del año 2017 para el navarro. Además, el prematuro adiós copero del Athletic hace que se antoje difícil que Sola vuelva a vestirse de corto durante 2018 ya que no ha sido convocado en ninguno de los otros encuentros disputados por los bilbaínos. En definidas cuentas, después de un año tan difícil como este en el que no ha marcado ni un solo gol en competición oficial, cualquier cambio será a mejor. No obstante, si no se materializa la marcha del delantero en invierno, le esperan otros seis meses de ostracismo. Pintan bastos para Kike Sola.