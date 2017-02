Quique Setién: "No tengo motivos para preocupar más de lo normal"

Setién - Foto: UD Las Palmas

El entrenador cántabro mostró su disconformidad con los mensajes que se han vertido sobre la marcha del equipo tras encadenar tres derrotas consecutivas. El míster de la UD cree que no hay que perder la ilusión, algo por lo que lanzó un mensaje en sus redes sociales para tratar de animar a la gente ante este pequeño bajón: “No suelo ser una persona espontánea, no suelo decir cosas sin haberlas meditado. Siempre tienes un momento de reflexión después de los partidos, escuchas opiniones, hablas con amigos, leo cosas... me gusta conocer ese tipo de opiniones. Hay mucha gente que tiende a pensar que somos unos fenómenos cuando ganamos y que es al revés cuando perdemos. Por eso, ahora siento cierto desanimo por encadenar tres derrotas seguidas. Quería transmitir que veo al equipo trabajar, los veo motivados y con ganas. Hay que intentar ver las cosas con un poco más de perspectiva. Ahora tenemos dos partidos muy importantes y podemos perderlos perfectamente, pero no quiero que la gente pierda la ilusión. Hay mimbres suficientes para confiar en este equipo. La gente no debe perder la fe en el equipo”.

En esa misma línea, Quique comentó que prefiere no hablar de hipótesis sobre lo que puede pasar si Las Palmas cae ante la Real y el Real Madrid en menos de una semana, mandando un recado a aquellos que sólo piensan en el resultado: “Estamos hablando de hipótesis que se pueden dar o no. "Para los resultadistas, las derrotas son sólo derrotas" También es posible que mañana hagamos un partidazo, le ganemos a la Real y también le ganemos al Madrid como hizo el Valencia. Pase lo que pase, no voy a cambiar. Estoy muy tranquilo porque veo al equipo sólido, no se desarma. Si yo viera algo raro sí que estaría preocupado. Las sensaciones ante el Granada y el Sevilla fueron buenas, si hubiésemos metido las ocasiones que tuvimos, estaríamos hablando de otra cosa. Para los resultadistas, las derrotas son sólo derrotas, pero hay mucho más detrás de un partido perdido”.

Además, el técnico incidió en que se encuentra bien de ánimo e informa que no está más preocupado de lo normal por esta pequeña mala racha: “Me encuentro perfectamente. Es cierto que algunas veces me pongo serio, pero nunca por la dinámica que podamos llevar. Siempre intento comportarme con equilibrio en las derrotas y en las victorias. Llevamos tres partidos seguidos perdiendo y en uno de ellos no nos comportamos como nos teníamos que comportar, pero no tengo motivos para preocuparme más de lo normal. Trato que las derrotas ayuden a mejorar muchas cosas. Quizás me hayan visto preocupados o hayamos estado viendo más vídeos de lo normal, pero es conveniente remarcar ciertos aspectos”.

En cuanto al partido ante la Real Sociedad, Setién destacó que habrá cambios en el once aunque recalca que eso no debería señalar a nadie: “Habrá algunos cambios en el once y creo que eso va a ser bueno porque tenemos muchos partidos esta semana. A algunos les va a venir bien descansar, otros no están en su momento más lúcido... No me gustaría que los cambios que haga mañana terminen señalados por la prensa o la afición. El jugador tiene que entender, igual que todo el mundo, que tiene un compañero detrás que está esperando para jugar. Si yo no le doy minutos a ese jugador cuando otro no está bien, le perderé”.

De esa manera, explicó que, con la baja de Livaja y ante la llegada de Jesé, ve en Boateng como el punta perfecto para el equipo, destacando que Erik Expósito podría tener alguna posibilidad de entrar en la convocatoria si se lo gana: “La llegada de Jesé ha convertido a Boateng en punta, y tiene condiciones para poder desempeñar esa posición en condiciones. "Erik Expósito nos tiene que ir demostrando poco a poco que nos puede ayudar" Le pone intensidad y agresividad. Es el jugador que más busca el gol, que más busca el remate. Yo le considero un punta. Jesé también podría jugar de nueve en caso de que sea necesario. La posibilidad de que Erik Expósito esté en la convocatoria es real, pero nos tiene que ir demostrando poco a poco que nos puede ayudar. Lo que tengo claro es que, mientras tenga jugadores profesionales que me den el nivel que yo les exijo, contaré con ellos”.

En ese sentido, el santanderino habló sobre el conjunto de Eusebio Sacristán y se mostró muy tajante a la hora de explicar lo que espera de los vascos: “El partido ante la Real Sociedad es ante un equipo muy similar al nuestro, con muy buenos jugadores y con una idea muy completa. Es un equipo que va a más. Está bien trabajado, bien dirigido y nos va a exigir una barbaridad. Me espero un partido igualado, pero va a ser un encuentro de ritmo, de intensidad, muy bonito... La Real es un equipo con buen criterio a la hora de jugar el balón y son capaces de defender muy bien. La inspiración y la genialidad van a ser clave, porque ellos son un conjunto mucho más poderoso físicamente”.