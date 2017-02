Previa Las Palmas - Real Sociedad: tiempo de recuperar sensaciones

Google Plus

A lo largo del todo territorio español hay unos pocos restaurantes que tienen una particularidad en común. Son capaces de hacer unos menús tan suculentos que el comensal en ocasiones no es capaz de decidirse de qué plato fue el mejor, si el aperitivo o el principal. La Liga hará el papel de ese restaurante de lujo en el fin de semana que se avecina. El aficionado podrá disfrutar de todo un plato como es un Atlético de Madrid-Barcelona, pero antes tendrá que catar un excelente aperitivo como es el choque que enfrentará a Las Palmas con la Real Sociedad.

Corre el rumor que los partidos menos atractivos de cada jornada son los que se disputan los viernes o los lunes, pero el lector comprobará que en esta ocasión será completamente diferente. El Estadio de Gran Canaria acogerá a dos de los equipos más atractivos de LaLiga Santander. Desde luego, el fútbol tanto de los amarillos como del cuadro txuri urdin está entre los más vistosos del país y algunos de sus jugadores en boca de los gigantes del fútbol mundial.

Resultados vs sensaciones

Eso sí, parece ser que a ambos les ha llegado ese momento de la temporada donde los resultados no acompañan y donde las aficiones comienzan a impacientarse. Sin duda es la situación que se está viviendo estos días en Gran Canaria. "Hay gente que tiende a pensar que somos unos fenómenos cuando ganamos y al contrario cuando ganamos", reconocía Quique Setién en la rueda de prensa previa al partido.

Desde luego, la situación de la Unión Deportiva en este mes de febrero no invita al optimismo. Ocurrió lo mismo durante las mismas fechas la pasada temporada, y el cuadro canario solventó su mala racha con una victoria tras otra. Hasta el momento, los amarillos encadenan tres derrotas de manera consecutiva y por momentos se han desenganchado de esa lucha por los puestos europeos. Para muchos, el verdadero objetivo de Las Palmas es ese, pelear por meterse en zona de Europa League. El club eso sí sigue manteniendo como prioridad la permanencia.

Estos días en la isla se han vivido con el eterno debate entre el aficionado resultadista y el que se queda con las sensaciones. Esta última filosofía, encabezada por el propio Setién, ve el partido más allá del resultado. "De estas tres derrotas, no merecimos perder ni contra el Sevilla ni en Granada", afirmaba el técnico de la Unión Deportiva. Lo cierto es que contra el cuadro hispalense el equipo tuvo una gran cantidad de ocasiones y fue Sergio Rico el que amargó la tarde a los amarillos. El Nuevo Los Cármenes, una genialidad de Andreas Pereira y una zaga muy bien plantada del Granada acabó con las aspiraciones del cuadro canario. Contra el Málaga, el equipo incluso llegó a estar por delante en el marcador.

Sin embargo, las voces de los que se limitan a ver el resultado son las que están cogiendo más fuerza. El equipo se ha reforzado con fichajes de primera línea del fútbol europeo como Jesé Rodríguez o Alen Halilovic y las victorias tardan en llegar. Cero puntos de los úlltimos nueve disputados y un balance de sólo un gol a favor por cuatro en contra. Al equipo le cuesta marcar en estos últimos choques y tampoco ha sido capaz de mantener intacta su portería. Por primera vez en toda la temporada, el Estadio de Gran Canaria ha dejado de ser inexpugnable. ¿Son motivos suficientes para tal pesimismo? Que juzgue el lector.

No tan negativa pero aún así mejorable es la racha con la que la Real Sociedad llega a la isla. Los pupilos de Eusebio realizaron una notable primera vuelta y de hecho están peleando por conseguir esa cuarta plaza que de acceso a la previa de la Champions League. Sin embargo, el conjunto vasco lleva un mes de subidas y bajadas. En su particular montaña rusa, el cuadro txuri urdin tiene un balance de dos victorias y dos derrotas en los últimos cuatro partidos.

Precisamente ese debate entre resultado y sensaciones que impera en Gran Canaria ha estado también presente esta semana en San Sebastián. Para muchos, la derrota de la Real en Anoeta ante el Villarreal fue cuanto menos injusta para lo visto en el terreno de juego. Eso sí, mirando sólo el resultado, el equipo donostiarra cedió tres puntos como local ante su más inmediato perseguidor en la clasificación y si pierde contra Las Palmas podría incluso perder esa quinta plaza. Si eso sucede, la Real quedaría muy tocada antes del particular derbi ante el Eibar.

Partido sinónimo de crisis

Desde que la Unión Deportiva ascendiera a la máxima categoría del fútbol español, sus enfrentamientos contra la Real Sociedad siempre se han caracterizado por un daño increíble para el perdedor. Sin ir más lejos, la última vez que los dos equipos se vieron las caras, los amarillos salieron con la cabeza muy baja de Anoeta. Con dos inicios fulgurantes en cada parte, el equipo tuxri urdin arrolló a Las Palmas en un partido en el que los amarillos estuvieron con un jugador menos por la expulsión de Kevin-Prince Boateng (4-1).

Pero tampoco hay que olvidar la última vez que la Real visitó el Estadio de Gran Canaria. Fue la temporada pasada y la victoria de la Unión Deportiva (2-0) dio bastante que hablar. Fue la primera gran noche de Quique Setién como técnico amarillo y la última noche de David Moyes al frente del banquillo donostiarra. Aquella dolorosa derrota en la isla significó su último encuentro como entrenador de la Real.

Otro punto de inflexión fue la eliminatoria que enfrentó a ambos la pasada campaña en Copa del Rey. Las Palmas venció en la ida (2-1) y cosechó un valioso empate en el choque de vuelta en Anoeta (1-1). Los amarillos se permitieron soñar con la competición copera e hicieron además que el torneo del KO se convirtiera en una de las asignaturas pendientes para Eusebio.

Partido marcado por las rotaciones

Fue el propio Setién el que confirmó en rueda de prensa que contra la Real hará más de un cambio respecto al equipo que formó de inicio en La Rosaleda. Hay que tener en cuenta que con la lesión de Marko Livaja, la Unión Deportiva no tiene un delantero centro a todos los efectos. Tampoco hay que olvidar que los amarillos atraviesan una crisis de lesiones no sólo en la línea de ataque. Míchel Macedo, Javi Castellano y Ángel Montoro tampoco estarán disponibles, mientras que Momo y Hernán vuelven tras cuatro semanas ausentes.

"Las rotaciones nos vendrán bien, tenemos muchos partidos en muy poco tiempo", reconocía Setién en sala de prensa. El cántabro no ha querido dar más pistas, aunque todo apunta a que hombres como Hélder Lopes o Momo regresarán al once inicial. También puede haber cambios en la zaga, ya con David García al 100% físicamente.

Eusebio también tendrá problemas para confeccionar su once titular. De los cuatro jugadores que se han quedado en San Sebastián por lesión, se notará sobre todo la ausencia de Willian José. Ex precisamente de la Unión Deportiva, el brasileño es uno de los máximos artilleros del campeonato. El técnico txuri urdin tampoco podrá contar con las bajas ya sabidas de Carlos Martínez, Markel Bergara e Imanol Agirretxe.

Declaraciones de los entrenadores

Quique Setién (UD Las Palmas): "Ahora tenemos dos partidos muy importantes y podemos perderlos perfectamente, pero no quiero que la gente pierda la ilusión. Hay mimbres suficientes para confiar en este equipo. La gente no debe perder la fe en el equipo. Estoy muy tranquilo porque veo al equipo sólido, no se desarma. Si yo viera algo raro sí que estaría preocupado. Las sensaciones ante el Granada y el Sevilla fueron buenas".

"El partido ante la Real Sociedad es ante un equipo muy similar al nuestro, con muy buenos jugadores y con una idea muy completa. Es un equipo que va a más. Está bien trabajado, bien dirigido y nos va a exigir una barbaridad".

Eusebio Sacristán (Real Sociedad): "Me siento muy a gusto en el club y muy ilusionado con lo que podemos hacer en el futuro. Seguir aquí me llena de alegría. Todo lo que me está dando el Club y la afición lo compensaré con trabajo para darles alegrías".

"Setién es un enamorado del fútbol, lo vive con mucha pasión, le encanta pensar en fútbol... Tengo una rivalidad muy buena con él, muy disputada contra sus equipos, con resultados de diferentes tipos".

Convocatorias

UD Las Palmas: sin confirmar. Como es habitual cuando juega de local, Setién dará su lista de convocados pocas horas antes del comienzo del partido. Con toda seguridad, no estarán Marko Livaja, Míchel Macedo, Javi Castellano y Ángel Montoro, todos ellos por lesión.

Real Sociedad: Gerónimo Rulli, Mikel González, Asier Illarramendi, Iñigo Martínez, Juanmi, Borja Granero, Xabi Prieto, Carlos Vela, Toño, Sergio Canales, David Zurutuza, Mikel Oyarzabal, Yuri Berchiche, Joseba Zaldua, Raúl Navas, David Concha, Jon Bautista y Álvaro Odriozola.

Se quedan fuera de la convocatoria Markel Bergara, Imanol Agirretxe, Willian José y Carlos Martínez por lesión y Elustondo, Gaztañaga y Bardají por decisión técnica.

Alineaciones previsibles