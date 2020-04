Dinastías posteriores a la era del Original Six: capítulo 2, New York Islanders 1980-1983 

Antes de empezar cada capítulo, conviene tener claros dos conceptos básicos, puesto que acotarán los equipos que son dignos de aparecer en esta serie. Uno es "dinastía" y otro "Original Six". Se puede leer acerca de estos términos en el capítulo 1 de esta serie.

Sentando las bases de un gran equipo desde los comienzos de la franquicia

Ya en su temporada inaugural (1972-73), los New York Islanders contaban con Bill Torrey como general manager de la franquicia. Él sería el gran arquitecto de la dinastía que esta por llegar a Long Island.

Su primer gran acierto no pudo llegar antes. Hay que situarse en el Draft de Expansión de 1972, que se celebró para que los recién creados equipos de Atlanta Flames y los propios Islanders, pudieran seleccionar a sus primeros jugadores entre aquellos que no hubieran protegido las franquicias NHL ya existentes. Pues bien, en ese draft, se hizo con el portero Billy Smith, que hasta ese momento pertenecía a Los Angeles Kings. Poco después, en el Draft de 1972, en la posición 33 (tercera ronda), Torrey seleccionó al right wing Bob Nystrom.

Bill Torrey, el arquitecto de la dinastía islander / Newsday

Para la 73-74, Torrey añadió dos piezas fundamentales al equipo, el entrenador y el jugador que haría de capitán en las cuatro Stanley Cups de los Islanders, nada menos. El entrenador era Al Arbour, que (entre otras cosas) en su etapa de jugador fue el primer capitán de los St. Louis Blues. En 1979, Arbour ganaría el Jack Adams Award como mejor entrenador del año en la NHL. Respecto al futuro capitán, su nombre era Denis Potvin. Torrey lo eligió con el primer puesto del Draft de 1973. A pesar de que los Montreal Canadiens intentaron hacerse con esa ronda de New York, su general manager no aceptó el trato y claramente benefició a su franquicia. Ya en en 1974, Potvin fue el mejor rookie de la liga adjudicándose el Calder Memorial Trophy. En 1976, 1978 y 1979 sería nombrado mejor defensor de la NHL, consiguiendo sendos James Norris Memorial Trophies.

En el Draft de 1974, Torrey siguió añadiendo piezas valiosas al equipo. En el puesto cuatro de la primera ronda eligió al left wing Clark Gillies. Por si fuera poco, en la segunda ronda, puesto general 22, el avispado directivo de New York pescó al center Bryan Trottier. Trottier recibiría el Calder Memorial Trophy en 1976 y en 1979 hizo un doblete con el Art Ross Trophy (máximo anotador de la liga) y el Hart Memorial Trophy (MVP de la regular season).

Leyendas de los New York Islanders / Faceoff

Ya en el Draft de 1977, los Islanders tenían la elección número 15, y Torrey tuvo que elegir entre dos delanteros prometedores, Mike Bossy y Dwight Foster. Bossy era conocido como un jugador con facilidad en la anotación, pero que no podía hacer cargas, mientras que Foster podía hacer cargas pero no era tan bueno ofensivamente. Arbour aconsejó a su GM para que eligiera a Bossy, puesto que pensaba que era más fácil enseñar a un anotador cómo realizar cargas. Claramente, los Isles acabaron acertando. Ya en la temporada 77-78, Bossy se hizo con el Calder Memorial Trophy.

Volviendo a la figura de Torrey, en 1979 ayudó a un propietario minoritario a comprar la franquicia y fue promocionado al puesto de presidente.

Crecimiento progresivo del rendimiento colectivo

Antes de convertirse en dinastía, los Islanders vivieron un proceso de crecimiento gradual. En su temporada inaugural sólo hicieron 30 puntos. En la segunda llegaron hasta los 56.

Ya en la tercera (1974-75) hicieron 88 puntos y cayeron ante Philadelphia en las semifinales por la Stanley Cup. Al año siguiente volvieron a aumentar su puntuación hasta las 101 unidades, volviendo a caer en las semifinales ante el futuro campeón por segundo año consecutivo; esta vez a manos de Montreal Canadiens.

Al Arbour, el entrenador de la dinastía de New York Islanders / TheHockeyNews

En la 1976-77 volvieron a superarse en la regular season con 106 puntos. Sin embargo, volvieron a caer en semifinales ante los Canadiens, a la postre campeones de la Stanley Cup de 1977.

La 1977-78 y la 1978-79 verían sendas temporadas regulares maravillosas de los de Long Island, con 111 y 116 puntos respectivamente. A pesar de ello, en los playoffs de 1978 caerían en los cuartos de final ante Toronto en siete partidos, y en 1979 se despedirían de Lord Stanley en semifinales al eliminarles sus rivales de la misma ciudad, New York Rangers.

New York Islanders empieza su dominio incontestable: cuatro Stanley Cups de 1980 a 1983

Temporada 1979-80

Regular season: esta temporada fue la de la adición de cuatro equipos (para llegar a un total de 21) desde la disuelta World Hockey Association. La WHA rivalizó como major league de hockey con la NHL desde 1971 a 1979. Los cuatro equipos absorbidos por la NHL fueron: Edmonton Oilers, Hartford Whalers, Quebec Nordiques y Winnipeg Jets. Antes de ingresar en la liga, la franquicia de Hartford se llamaba New England Whalers, pero tuvo que modificar su nomenclatura ante la insistencia de los Boston Bruins, rivales de mercado. Además, con Edmonton llegaba a la liga el que (seguramente) es el mejor jugador de hockey hielo de todos los tiempos, Wayne Gretzky. En cuanto a los New York Islanders, acabaron la temporada regular con el quinto mejor récord (91 puntos), lo que les valió para ser segundos en su división tras Philadelphia, que tuvo el mejor récord de la temporada con 116 puntos.

Líderes estadísticos del equipo: en la portería, los dos golies de los Islanders estuvieron en el top 10 de la liga en dos de las estadísticas más importantes en esta posición: GAA (media de goles en contra) y SV% (porcentaje de paradas). Smith tuvo un GAA de 2,96 (séptimo en la NHL ese año) y un SV% de 89,8% (quinto). Por su parte, Glenn Resch fue noveno en GAA (3,05) y cuarto en SV% (90,1%). En anotación, Trottier lideró al equipo con 104 puntos (sexto en la liga). Bossy lo encabezó en goles (51), lo que le valió para ser el quinto del campeonato regular junto a Gretzky. En lo que respecta a la blue line del equipo, Potvin lideró la puntuación desde la defensa con 41 puntos en sólo 31 partidos jugados. Aún así, se metió en el top 20 de defensores más anotadores del año en la liga. En cuanto a los rookies, Anders Kallur hizo 52 puntos para los de Long Island, lo que le colocó séptimo en anotación entre los novatos de todas las franquicias.

Presidente/general manager y entrenador: Torrey y Arbour.

Premios y distinciones al campeón: más allá de los playoffs, en la regular season ningún miembro de los Islanders consiguió hacerse con alguna de las grandes distinciones de la temporada.

Playoffs: antes de repasar el camino hacia la gloria de New York, ha que señalar que en 1980, Torrey hizo un movimiento en su plantilla con la intención de mejorar el rendimiento de su equipo en las eliminatorias respecto a temporadas anteriores. Así, acabando la regular season, el arquitecto de los Isles tomó la difícil decisión de traspasar a los populares y veteranos Billy Harris y Dave Lewis a Los Angeles Kings a cambio de Butch Goring. A la postre, Goring se convertiría en la pieza final para el éxito de New York, que ya no se limitaría sólo a la temporada regular. En las eliminatorias de 1980, los Islanders superaron a los Kings en la ronda preliminar (tres partidos a uno). En los cuartos de final se deshicieron de Boston (4-1). En las semifinales (hasta ese momento el techo de la franquicia) ganaron a Buffalo en seis partidos. La final sería ante Philadelphia Flyers. En el primer partido de la serie en Philadelphia, los Islanders ganaron 4-3 gracias a un gol en power play en la prórroga de Potvin. Liderando la serie tres partidos a dos, recibieron en Long Island a los Flyers para el sexto partido. Ese encuentro acabó gracias a un gol de Nystrom en la prórroga. Fue asistido por John Tonelli y Lorne Henning. El momento de la consecución del primer campeonato para los Isles con ese gol de Nystrom, ha quedado como uno de los fragmentos más legendarios e imborrables de la historia de la Stanley Cup. El MVP de los playoffs fue Trottier que fue galardonado con el Conn Smythe Trophy. Los Islanders se convertirían en el primer equipo NHL en ganar una Stanley Cup con europeos en su roster: Stefan Persson y Kallur. Si bien Nystrom nació en Suecia, tiene la nacionalidad canadiense (llegó a América con cuatro años).

Jugadores Hall of Famers: Bossy, Gillies, Potvin (capitán), Smith y Trottier. Un total de cinco. Además, todos menos Gillies, fueron incluidos en la lista de los 100 mejores jugadores de la historia de la NHL en 2017 con motivo del centenario de la competición.

Temporada 1980-81

Regular season: los Islanders obtuvieron el mejor récord de la temporada con 110 puntos. En la misma, Bossy se convirtió en el segundo jugador de la historia de la NHL (tras Maurice Richard) en conseguir 50 goles en sus primeros 50 partidos.

Líderes estadísticos del equipo: Smith se quedó fuera del top 10 de la liga en GAA con 3,28. En cambio, en SV% sí se coló entre los 10 mejores con un 89,5%. En la vertiente ofensiva del juego, Bossy fue el cuarto mejor anotador del año con 119 puntos. En el top 10 se metió también Trottier con 103. En cuanto a los máximos goleadores, Bossy encabezó la NHL con 68. Desde la defensa, Potvin aportó 76 puntos, lo que le convirtió en el segundo defensor de la liga con más puntos (aunque empatado con el jugador de Los Angeles, Larry Murphy).

Presidente/general manager y entrenador: Torrey y Arbour.

Premios y distinciones al campeón: en el equipo ideal de la temporada se incluyó en la defensa a Potvin, y como right wing a Bossy.

Playoffs: en la ronda preliminar barrieron a Toronto en tres encuentros. En los cuartos de final vencieron a los Oilers de Gretzky en seis encuentros. Después, en las semifinales, barrieron a sus vecinos y rivales de la Gran Manzana (New York Rangers) en cuatro partidos. En la final, la víctima serían los Minnesota North Stars, que cayeron en cinco partidos. Goring fue galardonado con el Conn Smythe Trophy.

Jugadores Hall of Famers: los mismos que en 1980.

Temporada 1981-82

Regular season​​​​​​​: los Islanders volvieron a ser el mejor equipo de la temporada regular. Hicieron 118 puntos. Desde el 21 de enero al 20 de febrero de 1982, los Isles consiguieron un hito en la historia de la NHL al ganar 15 partidos consecutivos. En esta época no existían las prórrogas en la regular season, por lo que todas fueron victorias en el tiempo reglamentario. En 1993, Pittsburg superó el récord con 17 victorias seguidas, aunque dos de ellas fueron en la prórroga.

​​​​​​​Líderes estadísticos del equipo: los dos porteros de New York acabaron en el top 10 de la liga tanto en GAA como en SV%. Smith fue tercero en la primera estadística (2,97) y su compañero Roland Melanson cuarto (3,24). En la segunda estadística, Smith terminó segundo con un 89,8%, y Melanson cuarto con un 89,6%. En los números ofensivos, Bossy y Trottier fueron segundo y quinto respectivamente en la clasificación de anotadores de la temporada regular. El primero hizo 147 puntos y Trottier anotó 129. Ambos muy lejos de los increíbles 212 de Gretzky. Entre los 10 máximos goleadores también estuvieron Bossy (segundo con 64) y Trottier, que llegó a los 50 tantos. Desde la defensa, como no, el máximo anotador isle fue Potvin con 61 puntos, aunque se quedó fuera de los 10 defensas más anotadores del año, puesto que sólo jugó 60 partidos de la campaña regular.

Presidente/general manager y entrenador: Torrey y Arbour.

Premios y distinciones al campeón: en esta temporada, el honor del Vezina Trophy como mejor portero de la liga recayó sobre el meta isle, Smith. Así mismo, estuvo en el NHL All-Star First Team junto con su compañero Bossy.

Playoffs: ​​​​​​​en la primera ronda (semifinales de división), los Islanders llegaron hasta el quinto y último partido frente a Pittsburgh. En ese encuentro, New York anotó dos veces en los últimos cinco minutos para forzar la prórroga. En esta, Tonelli hizo el gol de la victoria. Con este aviso, en la final de división, los Islanders superaron a su rival de Manhattan (los Rangers) en seis partidos. Luego, en la final de conferencia, barrieron a Quebec. Por último, en la final, volvieron a hacer un barrido de su rival (esta vez fue Vancouver). Los Canucks habían finalizado la regular season con sólo 77 puntos, eliminando en su camino a la final a Calgary (75 puntos), Los Angeles (63) y Chicago (72), lo que habla no muy bien del nivel de la Campbell Conference. En la serie final, Bossy anotó siete goles en los cuatro partidos que duró la misma. Así empató un récord de Jean Beliveau de 1956. En esos siete goles se incluye un hat trick en el primer partido, en el que su equipo ganó 6-5 en la prórroga. Bossy hizo los dos últimos goles de ese encuentro. Además, se llevó el Conn Smythe Trophy.

Jugadores Hall of Famers: ​​​​​​​los mismos que en 1980 y 1981.

Temporada 1982-83

Regular season​​​​​​​: ​​​​​​​curiosamente esta fue la última temporada en la que participaron jugadores que habían jugado en la era del Original Six. Los Islanders (junto con Minnesota) tuvieron el sexto mejor récord de la temporada regular con 96 puntos.

Líderes estadísticos del equipo: Melanson y Smith fueron respectivamente tercero y cuarto en la liga en GAA con unos números de 2,66 y 2,87. En SV% ambos encabezaron la competición. Melanson fue el mejor golie de la NHL en ese aspecto con un 90,9%, y Smith fue segundo con un 90,6%. En la vertiente ofensiva del juego, Bossy se aupó al cuarto puesto de máximos anotadores de la temporada con 118 puntos. En cuanto a goles también destacó, siendo el tercero de la liga con 60. En defensa, el islander más destacado en anotación, y el noveno blueliner más anotador del año, fue Potvin con 66 puntos.

Presidente/general manager y entrenador: Torrey y Arbour.

Premios y distinciones al campeón: como el equipo que menos goles encajó, los porteros de New York, Melanson y Smith fueron obsequiados con el William M. Jennings Trophy. Una distinción que había hecho su debut el año anterior para sustituir al Vezina Trophy que, desde la introducción del William M. Jennings, se otorga al que es designado como el mejor portero de la liga. Además, Bossy fue incluido en el equipo ideal de la temporada.

Playoffs: en las semifinales de división, los Islanders ganaron su serie ante Washington tres partidos a uno. En la final de división, volvieron a castigar a sus rivales de la misma ciudad, superando a los Rangers en seis partidos. En la final de conferencia acabaron con Boston en seis partidos. Por último, la final fue el enfrentamiento más esperado, Islanders contra Edmonton. New York barrió en cuatro partidos a la máquina ofensiva que eran los Oilers de Gretzky. The Great One hizo 38 puntos para liderar la anotación en los playoffs de 1983, mientras que el Conn Smythe fue a parar a manos del netminder islander, Smith. En gran parte gracias a él, Edmonton sólo hizo seis goles en la serie. En su primera final de la Stanley Cup, Gretzky asistió en 4 goles pero no hizo ninguno. La experiencia (sobre todo en defensa) del equipo de Long Island fue determinante. Los Oilers notaron que después del cuarto partido, muchos de los jugadores de New York estaban cansados y aplicándose hielo, en vez de festejar de un modo loco su cuarto campeonato consecutivo. Según el jugador de los Oilers, Mark Messier, esto los inspiró para los años que estaban por venir. Esto hizo a los Oilers pensar en lo que les hacía falta a ellos para coronarse campeones. En cualquier caso, la gloria de 1983 correspondió a los Islanders. Desde ese año, ningún equipo de las cuatro grandes ligas norteamericanas ha vuelto a ganar cuatro campeonatos consecutivos.

Jugadores Hall of Famers: ​​​​​​​los mismos que en 1980, 1981 y 1982.

Se acaba la dinastía islander, pero continúa su éxito en la 1983-84

Como es natural, la dinastía de los New York Islanders tenía que acabar en algún momento, y más teniendo en cuenta el equipo de época que tenían los Oilers. Sin embargo, antes de entregar su trono les dio tiempo a establecer el impresionante récord de la NHL de 19 series consecutivas de playoffs ganadas. Esa inmbatibilidad la rompieron los Oilers al ganarles en la Final de la Stanley Cup de 1984.

Además, en el Draft de 1983, el gran arquitecto Torrey, seleccionó para los Islanders a otro futuro hall of famer, y miembro de la lista de los 100 mejores jugadores de la historia de la NHL, Pat LaFontaine. Fue seleccionado en el tercer puesto del draft. Era una ronda que los Isles habían obtenido en 1981 gracias a un traspaso con los Colorado Rockies. La ayuda de LaFontaine no les pudo llevar a su quinta Stanley Cup consecutiva.