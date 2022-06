Previa New York Rangers - Tampa Bay Lightning: Broadway se interpone en el camino del triplete

La final de la conferencia este de los playoff de la NHL de 2022 ya tiene protagonistas decididos, los New York Rangers tras eliminar en el séptimo partido a los Carolina Hurricanes y Tampa Bay Lightning, campeones de las dos últimas ediciones de la competición, que al contrario que sus rivales, despacharon a los Florida Panthers por la vía rápida.

Una eliminatoria que parte con los Bolts como favoritos, han demostrado hasta el momento la eficacia de su plan, un plan que ni Toronto Maple Leafs, ni Florida Panthers, dos equipos que partían esta postemporada con ambiciones de campeonato han podido frustrar. Los Rangers enfrentan el duelo sin nada que perder, un equipo que ha encontrado tras una temporada 2020-21 decepcionante, el juego que todos esperaban, con unos veteranos en plenitud y unos jóvenes que piden paso a los escalafones de élite de la liga sin pedir permiso a nadie, y ahora que han llegado hasta aquí, tampoco lo harán para avanzar hasta la final.

Curiosamente, la última final de conferencia de los Rangers, también fue contra Tampa Bay, en 2015, los Bolts agotaron los siete partidos llegando a la final, una final que perdieron posteriormente ante Chicago, pero que puso los cimientos del equipo que hoy en día son.

Y si en el Oeste se ha destacado el duelo personal entre MacKinnon y McDavid, al otro lado del país tenemos otro no menos intenso, aunque no de goleadores, si no de porteros, Andrei Vasilevskiy e Igor Shesterkin son posiblemente los guardametas más destacados de esta postemporada y gran parte del éxito de sus equipos, reside en su trabajo bajo los tubos, y con dos jugadores de este nivel, no basta con ser buenos, solo la excelencia les dará resultados.

La eliminatoria contará con Nueva York con el hielo a su favor, un apoyo del Madison que intentarán hacer valer para recortar distancias. Pero eso es algo que no asusta tampoco a los de Florida, han demostrado que para ellos, la pista solo determina el color del jersey con el que juegan, no su desempeño en el hielo.

New York Rangers: Shesterkin muestra el camino.

Que el desempeño de Igor Shesterkin ha sido un factor diferencial para New York Rangers no es ningún secreto, en los partidos clave no ha dejado ni un hueco en la portería y eso a pesar de haber enfrentado hábiles equipos en ataque esta postemporada. Cierto que también ha tenido alguna distracción o partido a menor nivel, pero el balance es positivo para el arquero ruso.

Ese apoyo desde la portería permite al equipo el asalto de la zona rival, puede que no sean muy eficientes en el cinco contra cinco, pero como los Canes comprobaron, en la superioridad numérica son letales. Una profundidad de banquillo que les ha permitido superar una eliminatoria con presencia testimonial de dos puntales como son Chris Kreider o Artemi Panarin. Todo ello apoyado por defensas como Adam Fox o Jacob Trouba, que anotan en cuanto se les da oportunidad.

Mika Zibanejad, siempre presente en los momentos críticos | Foto: NHL.com

La habilidad para jugar a hockey está ahí, han demostrado una capacidad de resistencia enorme en dos eliminatorias consecutivas a siete partidos y Gerard Gallant en el banquillo, que ha demostrado saber manejar las líneas de la manera adecuada en el momento justo.

Tampa Bay Lightning: Solo vale ganar

No hay duda, el objetivo de Tampa Bay Lightning es volver a ganar la Stanley Cup, cualquier otro resultado será un cierre triste de su temporada, y los Rangers solo son un obstáculo más en ese camino.

Si los Rangers tienen fe ciega en Shesterkin, aún más grande es la que los Bolts tienen en Andrei Vasilevskiy. Puede que este año ni haya tenido una temporada tan brillante, pero parte de números tan brillantes que aún bajando un poco su nivel, sigue siendo estratosférico. Es la primera vez que los Rangers van a enfrentar a un titular de primera clase en la portería contraria, un factor que esperan hacer valer los vigentes campeones.

Por lo demás y como se ha comentado en anteriores previas, nada nuevo bajo el sol, un equipo que cuenta con anotadores de élite como Nikita Kucherov o Steven Stamkos, apoyados por un bottom six que han tenido que reconstruir para esta temporada, y capaz no solo de maniatar a los rivales, si no de poner goles en el marcador si no lo hacen las dos primeras líneas, y todo esto apoyado por un Victor Hedman desde la defensa que también amenaza el marco contrario aparte de defender el propio.

Estrellas y trabajadores, no hay línea prescindible en Tampa | Foto: NHL.com

Y si Gerard Gallant es un hábil manejador de líneas en Nueva York, no le anda a la zaga Jon Cooper en el banquillo de Tampa Bay. Capaz de leer los partidos que se tuercen y de encontrar soluciones, no solo para el partido siguiente (15-0 tras ser derrotados en playoff desde 2020) si no en el mismo momento que se está jugando.

Estadísticas en postemporada: PP% (efectividad power play), PK% (efectividad penalty killing), GF/P (goles a favor por partido), GC/P (goles en contra por partido), Ranking (posición en la liga en dicha estadística)

Partidos en temporada regular

Precedentes favorables para los Rangers a pesar de disponer de un solo partido en casa en la serie de la temporada regular. Pleno de victorias para los blueshirts, dejando solo un punto para sus rivales en el primer partido en Tampa Bay.

31/12/2021 Tampa Bay Lightning 3-4 (SO) New York Rangers

02/01/2022 New York Rangers 4-0 Tampa Bay Lightning

19/03/2022 Tampa Bay Lightning 1-2 New York Rangers

Calendario y horarios

Partido 1: New York Rangers – Tampa Bay Lightning (2 de junio a las 02:00h)

Partido 2: New York Rangers – Tampa Bay Lightning (4 de junio a las 02:00h)

Partido 3: Tampa Bay Lightning – New York Rangers (5 de junio a las 21:00h)

Partido 4: Tampa Bay Lightning – New York Rangers (8 de junio a las 02:00h)

*Partido 5: New York Rangers – Tampa Bay Lightning (9 de junio, horario por definir)

*Partido 6: Tampa Bay Lightning – New York Rangers (11 de junio, horario por definir)

*Partido 7: New York Rangers – Tampa Bay Lightning (14 de junio, horario por definir)

* Si fuese necesario / Horario peninsular español (CET)