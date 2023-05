Golden Knights golearon a Dallas y se acercan a la Stanley Cup Final

Los Vegas Golden Knights dieron un paso definitivo hacia la Stanley Cup Final. El equipo de Bruce Cassidy ganó 4-0 en Dallas el Game 3 y dejó a los Stars al borde de la eliminación. El primer periodo fue el clave para la victoria de los visitantes. El gol tempranero de Marchessault dejó tocados a los locales. La penalidad de Jamie Benn de cross checking (5 minute major y expulsión), definió la serie entera. El gol en power play de Ivan Barbashev, dejó en la lona a Dallas. Jake Oettinger permitió otro gol inmediata en un backhand de Will Carrier. El Game 3 se acabó en ese momento.

Vegas supo contener a los Stars con su gran defensa del inner slot. Los Stars tuvieron muy poco tiros otra vez en esa parte en la ranura. Los Golden Knights son el paquete completo porque tienen defensas grandes pero muy rápidos. Además esos defensas se suman bien al ataque. Los Knights no tienen estrellas pero si una profundidad enorme y especialmente en tres de sus cuatro líneas de centros y aleros. Adin Hill ha suplido de gran manera a Brossoit en la portería (una de las partes con dudas de Vegas). Hill se fue con el shutout de 34 salvadas y fue especialmente sólido en el 3er periodo.

El power play de los Knights se fue apenas uno de seis en el Game 3 y eso sigue como un problema para el equipo. Fuera de eso, Jack Eichel está haciendo méritos para ganar el Conn Smythe Trophy. Eichel forma parte de la mejor línea de todos los playoff con Barbashev y Jonathan Marchessault. Eichel está ayudando en los dos lados del hielo. El ex Sabre fue pernicioso en el Game 3 con saucer passes. Además Eichel (a la McDavid) parece ver el juego más lento y por ende sabe que hacer para destrozar defensivas rivales. Eichel sano y motivado, es un jugador de élite en la NHL.

Los Stars salieron desquiciados del Game 3 con 6 penalidades. El capitán Jamie Benn tiró por la borda la serie con el terrible crosscheck a Mark Stone. Joe Pavelski no ha podido ser factor con sus tips porque Vegas ha defendido de gran manera el inner slot. Roope Hintz es otro que se ha enfriado en cuanto a goles. Dallas es un equipo incómodo cuando toma ventaja y luego defiende la zona neutral. Cuando el equipo tiene que remontar, no tienen la filosofía de juego para hacerlo. Vegas apenas tuvo 16 disparos en el partido pero eso fue suficente para que Wedgewood entrara por Oettinger en el partido en apenas el primer periodo. Benn será suspendido más de un partido y los Stars parecen ya liquidados.

Marchessault, Barbashev y la expulsión de Benn condenaron a los Stars en el primer periodo

Vegas comenzó el partido con un importante gol tempranero. Oettinger no pudo controlar un puck en un dump and chase y eso derivó en el primer gol. Barbashev ganó en las bardas y luego Eichel con toda calma mandó un gran pase cruzado a Jonathan Marchessault. El alero goleador de Vegas puso el 1-0. Después de eso, llegó la penalidad irresponsable de Jamie Benn. Benn tiró a Stone en la zona neutral y y luego procedió a lanzarse al cuello de Stone con el stick. Los referees decidieron bien con el 5 minute major y el game misconduct (expulsión) de Benn.

Dallas tuvo un buen PK por 2 minutos pero los Knights no perdonaron en el resto de la sanción. Nick Roy tuvo una gran entrie a la zona después de que Dallas tuvo una oportunidad en un 2 vs 1. Con los Stars mal colocados, Roy entró a la zona y pasó a Barbashev con carril de tiro libre cerca del slot. El tiro no fue tan colocado pero Oettinger no pudo parar el puck para el 2-0.

De manera inmediata cayó el 3-0 para mandar al joven goalie de los Stars a las duchas. La 4th line hizo daño con Blueger yendo al forecheck y asistiendo con un pase backhand a Will Carrier. El alero izquierdo metió un pase con el revés de la pala en diagonal cerca de la portería. Oettinger no midió bien en su palo cercano y el puck se metió arriba del hombro. DeBoer metió a Wedgewood de inmediato.

Adin Hill fue sólido en portería y Pietrangelo puso el toque final de la goleada de 4-0

Con el marcador 3-0, Vegas manejó bien el segundo periodo. Alex Pietrangelo definió todo. Tras un fallido power play de Dallas, el ex capitán Blue metió el 4-0 en un buen slap shot con pantallas frente a Wedgewood. Vegas tuvo un buen PK en dos power play de Dallas en el partido. Los Stars y el público perdieron la calma en el resto del partido. Max Domi cometió un cross check a Nicholas Hague al final del 2do periodo. El público aventó basura al rink y el partido tuvo que pararse por unos momentos.

El tercer periodo fue de trámite y Vegas se llevó la victoria y shutout por 4-0. La serie seguirá en Dallas por otro partido más. Al igual que la final del Este (Panthers liderando 3-0), los Golden Knights parecen haber herido de muerte a los Stars. DeBoer llevó a los Sharks a la final por la Cup en 2016 y a otros equipos como Vegas a finales de Conferencia. El problema con él es que no ha podido dar ese siguiente paso.