Djokovic: "Reconozco que he sido muy afortunado por la manera como he vuelto a competir dentro del circuito profesional"

El tenista serbio Novak Djokovic, sexto en el ranking ATP y sexto cabeza de serie, se mostró eufórico tras derrotar en tres sets por 6-3, 6-4 y 6-2 al japonés Kei Nishikori (19). Esta victoria le permite acceder a su octava final del US Open tras las conseguidas en 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 y 2016 y haber ganado las de 2011 y 2015 ante Nadal y Federer, respectivamente. En esta ocasión su duelo será frente al argentino Juan Martín del Potro (3). Del Potro, que acababa de eliminar a Rafa Nadal, se enfrentará a Djokovic por decimonovena vez en su carrera. El campeón del US Open de 2009 no tendrá fácil su victoria, puesto que tan solo ha conseguido ganarle en cuatro ocasiones, la última, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016.

"Personalmente, me gusta mucho, no solo como jugador sino como persona. Es un querido amigo, alguien a quien respeto mucho. Todos sentimos su lucha contra las lesiones que lo mantuvieron alejado del circuito durante dos o tres años", decía Djokovic acerca de del Potro. "Es un gran jugador. Él es un ganador de Grand Slam. Está jugando el mejor tenis de su vida, sin duda’’.

Djokovic avisó de que sería una gran final y que llegaría para ofrecer su mejor juego y dificultarle las cosas a su rival: "Será el momento de definir un nuevo título y es cuando mayor concentración y dosificación de energía tienes que tener ante un gran rival y unas condiciones que este año han sido muy exigentes con el calor y la humedad", declaraba el serbio.

Desde que Djokovic recuperara a su antiguo cuerpo técnico, está jugando a un nivel formidable, ha ganado 21 de sus últimos 22 partidos, incluyendo esto la adquisición de los títulos de Cincinnati y Wimbledon. Él mismo reconocía que estaba jugando a su mejor nivel y, esto mismo se pudo observar en su duelo frente a Nishikori.

De las diecisiete veces que se han enfrentado, el serbio ha ganado quince de ellas. "En los momentos importantes, pensé que tenía buenos segundos servicios, algunos buenos primeros. Restaba bien y presioné constantemente tratando de moverlo por la cancha, quitarle el ritmo, no darle siempre la misma posición", explicaba Djokovic al terminar el encuentro. "El partido fue realmente muy bueno por mi parte". "Creo que el partido estuvo siempre igualado y al final la diferencia estuvo con mi saque y el conseguir los tantos decisivos", continuó Djokovic. El domingo Djokovic buscará su decimocuarto título de Grand Slam y, a su vez, empata con Pete Sampras como los que más finales de US Open han disputado.