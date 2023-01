Djokovic aplasta a de Miñaur y se enfrentará a Rublev

El serbio Novak Djokovic aplastó al local Alex de Miñaur y está en cuartos de final de su competencia favorita, el Abierto de Australia, donde tocó la gloria en nueve ocasiones y va por la décima.

El rendimiento de Nole estuvo en duda, en un principio, por una lesión en uno de sus muslos, sin embargo aparentemente la cuestión quedó atrás, a juzgar por el rendimiento que está teniendo en los últimos juegos.

En este caso, no dejó ninguna duda ante el correoso aussie, que hace unas semanas superó a Rafael Nadal en la United Cup, disputada en Australia. El local es un jugador duro de roer, en la generalidad de los casos, pero en esta ocasión nada pudo hacer ante Djokovic, quien se impuso por un contundente 6-2 6-1 y 6-2, para instalarse entre los ocho mejores.

El próximo rival del principal favorito es el ruso Andrey Rublev, quien se encuentra en alza y en busca de un torneo grande. En su momento, fue el rey de los ATP 500, pero todavía no logró afianzarse en competencias de mayor fuste.

Rublev, que ahora tiene marca propia de indumentaria, venció al danés Holger Rune, quien el año pasado superó a Djokovic nada más y nada menos que en la final del Masters 1000 de París.

El juego entre el ruso y el danés fue más que dramático y se definió en el súper tie break del quinto set, con parciales de 6-3 3-6 6-3 4-6 y 7-6 (11-9).

En el historial entre ambos, el serbio tiene una superioridad de 2-1, sin embargo el ruso lo había vencido en casa, el año pasado, en el Serbia Open.

El sorprendente checo Jiří Lehečka se enfrentará al griego Stefanos Tsitsipas, quien viene de llegar a semifinales en las últimas dos ediciones del primer Grand Slam del año.

