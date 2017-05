Previa Rafael Nadal - Novak Djokovic: nuevo capítulo de una rivalidad histórica

Rafa Nadal durante la pasada edición del MMO. Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

Rafa Nadal y Novak Djokovic vivirán hoy un nuevo capítulo de una de las mayores rivalidades de la historia del tenis. Exactamente un año después de su último enfrentamiento, el 13 de mayo de 2016 en los cuartos de final de Roma, el manacorí y el serbio disputarán la primera semifinal del Masters 1000 de Madrid no antes de las 16:00 de la tarde.

Nadal, favorito por sensaciones

Aunque no lo diga abiertamente, el español es el teórico favorito en el día de hoy. Cierto es que Nadal no vence a Djokovic desde la final de Roland Garros 2014, el último Grand Slam que se llevó el de Manacor, cayendo en sus últimos siete encuentros ante el serbio. Pero no se puede negar que las cosas han cambiado mucho en los últimos 12 meses. Nadal se encuentra ahora mismo en un momento pletórico de juego. No sólo en tierra, sino que durante todo el año el español ha competido a las mil maravillas. Sólo el gran Roger Federer (Australia, Indian Wells y Miami) se ha cruzado en el camino del manacorí en los torneos más importantes que se han disputado este año.

Este es el enfrentamiento más repetido en la historia del tenis. Hasta 49 veces (26-23 para Djokovic) se han visto las caras Pero con la llegada de la tierra batida Nadal ha vuelto a conseguir incrementar su palmarés, con su décimo entorchado tanto en Montecarlo como en el Conde de Godó. En el total de ambos torneos, el español sólo ha cedido un set, contra el británico Kyle Edmund en su primer choque en el Principado, además de exhibir una autoridad como en sus mejores tiempos en este superficie. Aquí en Madrid aunque con más dificultades, también camina con paso firme. En su primer partido tuve que batallar más de la cuenta para deshacerse del siempre correoso Fabio Fognini, en un encuentro en el que Nadal afirmó no haber jugado nada bien. Pero son encuentros como estos de los que más aprende el español. Tanto contra Nick Kyrgios como ayer en cuartos de final ante el belga David Goffin, el nueve veces campeón de Roland Garros volvió a elevar su nivel para plantarse en su décima semifinal en Madrid. Hoy, ante el jugador que, según su opinión, siempre le ha exigido más que nadie buscará su octava final en la capital madrileña.

Djokovic busca dar un golpe de autoridad

Tan sólo unos días antes de comenzar el torneo, Djokovic anunciaba en fin de su relación profesional con Marian Vajda y el resto de su equipo técnico, con los que había estado trabajando ininterrumpidamente durante los últimos diez años. Con esta decisión, consensuada entre ambas partes según el propio Novak, el serbio busca dar un giro a su carrera con el objetivo de volver a ser el que fue hace no mucho tiempo. Y es que, con su ansiada victoria en Roland Garros el año pasado, el de Belgrado pareció quedarse sin la motivación y ambición que que lo habían acompañado durante las últimas temporadas.

Nadal ha vencido en cuatro ocasiones en Madrid: 2005, 2010, 2013 y 2014. Djokovic en 2011 y 2016 Y es que hay que retroceder hasta el 2006, cuando todavía era casi un adolescente, para ver al serbio tan atrás en la clasificación del año, la denominada Race. Djokovic se encuentra ahora mismo en el puesto número 23 con 655 puntos, un bagaje muy pobre en una temporada en la que, sin embargo, ya tiene un título en el bolsillo: la final de Doha (Qatar) en la que venció al número uno del mundo, el escocés Andy Murray. Pero su desempeño hasta el momento en los torneos más importantes confirman un claro estancamiento. Segunda ronda en Australia (perdió con Istomin), octavos de final en Indian Wells (cedió ante Kyrgios), baja en Miami por lesión en el codo y cuartos de final en Montecarlo (cayó ante Goffin).

Pero aquí en Madrid el vigente campeón tiene la oportunidad de redimirse, de demostrar que está de vuelta, en un torneo en el que sufrió mucho para deshacerse del español Nico Almagro en su primer partido (6-1 4-6 y 7-5) para después en octavos de final vencer a otro tenista local, el toledano Feliciano López por 6-4 y 7-5. Ayer no jugó su partido de cuartos de final puesto que su rival, el japonés Kei Nishikori, se retiró por molestias en la muñeca. No se puede saber a ciencia cierta que versión de Djokovic veremos hoy, pero lo que está claro es que el 12 veces campeón de Grand Slam tiene ante sí un gran estímulo para demostrar que sigue en la pelea. ¿Qué mejor forma de dar un golpe encima de la mesa que ganar a su máximo rival, en su mejor superficie y delante de su público?