La última bala de Manuel Fernández en Ferro

El “Verde” buscará levantar el nivel y salvar el puesto de su entrenador Manuel Fernández en el encuentro por la octava jornada de la Primera Nacional, en el estadio Presidente Perón.

El equipo se hunde cada vez más en la tabla y parece que la solución de la dirigencia es sacar al entrenador. Desde la llegada del ex Agropecuario, Ferro ganó un partido, perdió dos y empató tres. Además, los resultados no son el único punto bajo del equipo ya que la idea del entrenador no se ve reflejada y el rendimiento empeora fecha tras fecha. Todo apuntaría a que Fernández se juega el cargo ante los cordobeses.

Si bien muchos decían que la jornada pasada era el última, el haber sido el mejor partido del ciclo generó dudas. Ferro mostró un alto rendimiento, pero no pudo imponerse, de local, ante un “Violeta” que viene de ascender y que también ganó un solo partido. El equipo de Villa Soldati se puso en ventaja con un gol en contra de Misael Tarón -otra cosa a destacar fue la mala suerte del “Verde” que, en la única llegada rival, su propio defensor la metió en propia-. Ya en el complemento, una gran jugada colectiva entre Emiliano Ellacópulos, Fernando Márquez y Enzo Díaz culminó en el 1-1 final.

Para esta fecha, el “Griego” llega en óptimas condiciones luego de varios entrenamientos y los minutos que sumó el miércoles. Por fortuna para Fernández, el mismo plantel de la semana pasada viajará a Córdoba en búsqueda de los tres puntos.

Instituto (Cba)

En la vereda de enfrente está el “Albirrojo” que viene de una importante victoria ante Independiente Rivadavia de Mendoza. Matías Quiroga había abierto la cuenta para el local. Luego, Santiago Rodríguez marcó el 1-1 parcial y Leonardo Finochietto, en contra, sentenció el 2 a 1 final.

Para esta fecha se espera que casi todo el equipo sea el mismo que venció en el norte con solo dos dudas. Una es la del zaguero Fernando Alarcón que estuvo ausente la jornada pasada por una sobrecarga muscula y no se recuperó. La otra es la del lateral izquierdo Ramiro Arias que presentó un cuadro febril y anginas durante la semana.

Síntesis

Posible equipo de Instituto (Cba) (4-4-2): Jorge Carranza; Sebastián Corda, Ezequiel Parnisiari, Matías Ferreira, Agustín Gómez; Fabriel Graciani, Roberto Bochi, Leonardo Monje, Patricio Cucchi; Nicolás Mazzola y Santiago Rodríguez.

Posible equipo de Ferro Carril Oeste (4-2-3-1): Marcelo Miño; Hernán Grana, Nahuel Arena, Misael Tarón, Federico Murillo; Julián López, Claudio Mosca; Lucas Román, Juan Ruiz Gómez, Gastón Moreyra; Fernando Márquez.

Horario : Lunes 19.10

TV: TyC Sports

Estadio : Presidente Perón