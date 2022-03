La superioridad de la Scaloneta al mando de los números ante la “Tri”

Luego de la goleada en La Bombonera, en la fecha pasada, en los días previos al sorteo de la Copa del Mundo, la Selección Argentina se despide de las Eliminatorias y este martes tendrá su última función frente la dura Ecuador en el estadio Monumental Banco Pichincha, la casa del Barcelona de aquel país. Con el objetivo entre ceja y ceja, buscará llegar al record de Alfio Basile, el ex entrenador tiene 31 encuentros sin conocer la derrota en su paso por la “Albiceleste”; Lionel Scaloni está a un solo espectáculo de alcanzarlo.

Además, quiere extender más los números ante su adversario de turno, en total se enfrentaron en 37 compromisos, 22 triunfos del equipo conducido por el director técnico santafesino, cinco victorias de la “Tricolor” y empataron en diez oportunidades. Los últimos cinco registros en territorio ecuatoriano, será la primera vez que se midan en Guayaquil, las anteriores habían sido en el Olímpico de Atalualpa de Quito.

La última vez se produjo en el sufrido camino a Rusia 2018, en otra noche soñada de Lionel Messi, el astro rosarino convirtió un hat-trick y fue la figura en esa clasificación heroica en Quito, Romario Ibarra había adelantado al dueño de casa. Jorge Sampaoli, alineó a: Sergio Romero; Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Javier Mascherano; Eduardo Salvio, Lucas Biglia, Enzo Pérez, Marcos Acuña; Messi; Darío Benedetto y Ángel Di María.

En el 2013, con destino final Brasil 2014, no se sacaron ventaja y empataron uno a uno, en un pobre cotejo de ambos lados, Sergio Agüero para los ex dirigidos por Alejandro Sabella y Segundo Castillo, los tantos de este encuentro. Los once elegidos por “Pachorra”, estuvo compuesto por: Romero; Gino Peruzzi, Ezequiel Garay, Federico Fernández, Marcos Rojo, José Basanta; Éver Banega, Mascherano; Di María; Rodrigo Palacio y Agüero.

Por otra parte, en el 2009, la “Tri” se impuso por dos a cero, los goles fueron obra de Walter Ayoví y Pablo Palacios para el local en la altura de la capital ecuatoriana, en un nuevo revés del conjunto conducido por Diego Maradona. Los protagonistas del “Pelusa” en este partido, estuvo integrado por: Mariano Andújar; Javier Zanetti, Martín Demichelis, Nicolás Otamendi, Gabriel Heinze; Maximiliano Rodríguez, Fernando Gago, Sebastián Battaglia, Jonás Gutiérrez; Messi y Carlos Tevéz.

En el 2005, volvió a ser éxito de Ecuador, en esta oportunidad por dos a cero en la clasificatoria con boleto a Alemania 2006, Cristian Lara y Agustín Delgado, las conquistas de este espectáculo en el Atahualpa. José Pekerman, formó a: Leonardo Franco; Luciano Galletti, Walter Samuel, Fabricio Colocchini, Gabriel Milito; Aldo Duscher, Esteban Cambiasso, Rodríguez; Cristian González y Pablo Aimar.

En el 2001, la Selección Argentina ganó por dos a cero y siguió su excelente Eliminatorias en la clasificatoria a Corea y Japón 2002, las alegrías fueron por medio de Juan Sebastián Verón y Hernán Crespo para la victoria sobre la “Tri”. Marcelo Bielsa, colocó en cancha a: Germán Burgos; Nelson Vivas, Roberto Ayala, Samuel; Zanetti, Diego Simeone, Juan Pablo Sorín; Aimar, Verón, “Kily” González y Crespo.

Durante estos últimos cinco antecedentes que se midieron en territorio ecuatoriano, se destacan victorias por ambos lados y algunos empates. De cara al encuentro de este martes, en Guayaquil, las dos Selecciones ya tienen confirmado su participación en la cita de Qatar.