Lanús buscará volver a la victoria en Córdoba

Lanús quiere volver a sumar de a tres y para eso deberá vencer este sábado 11 de Marzo a Belgrano de Córdoba. El duelo por la séptima fecha de La Liga Profesional de Fútbol 2023 comenzará a las 21:30 y será televisado por TNT Sport. El equipo cordobés tiene la localía en un Mario Alberto Kempes que espera a más de 50 mil piratas. Andrés Merlos será el encargado de impartir justicia.

En su último encuentro, El Granate cayó 2-0 ante River y las polémicas no faltaron. En "La Fortaleza“ el conjunto dirigido por Martin Demichelis marcó dos goles gracias a José Paradela y Lucas Beltrán , mientras que el juez Darío Herrera anuló dos tantos para el local por indicación del VAR. La primera jugada invalidada comenzó en una pelota parada, Cristian Lema anotó de cabeza para el empate, pero tan solo unos segundos después, el VAR advierte una posición adelantada de José Canale quien no había tocado la pelota. En el monitor Herrera revisa las imágenes y para sorpresa de todos interpreta que hay obstrucción ya que Canale posiblemente molestó al arquero y defensor rival. La furia del plantel y el cuerpo técnico se desató sobre los jueces y Frank Kudelka vio la roja tras insultar. La segunda intervención del VAR fue también por offside en el gol de Franco Troyansky en tiempo cumplido. A pesar de la derrota el equipo gustó y dejó una buena sensación, por momentos fue ampliamente superior a la visita, pero no logró anotar a diferencia del rival que pudo sumar en el marcador.

Por el lado de Belgrano, los Piratas ganaron en Sarandí frente a Arsenal. El único tanto del partido fue un penal marcado por el capitán y goleador Pablo Vegetti al minuto 37. El primer tiempo de los dirigidos por Guillermo Farré fue muy bueno, tuvo salida constante y solidez defensiva. Ya en el comienzo de la segunda parte le tocó sufrir los cambios de Carlos Ruiz y el palo los salvó más de una vez, aunque ya más cerca del final logró recomponerse un poco.

El juez designado es Andrés Merlo. La última vez que dirigió al Granate fue en el clásico victorioso ante Banfield en septiembre pasado por la fecha 20 del campeonato. Desde el 2014 siempre apareció cuándo Lanús jugó de visitante, seis partidos a partir de ese duelo, de los cuáles tres fueron triunfos y dos derrotas. Asistirán a Merlos Cristian Novarro y Andrés Barbieri ; Emanuel Ejarque ejercerá de cuarto árbitro. Por otro lado, el VAR estará a cargo de Yael Falcón Pérez y su ayudante Diego Ceballos.

Historial

El último encuentro oficial entre los dos equipos fue el 20/04/2019 por la primera ronda de la Copa de la Superliga Argentina. Lanús ganó 2-0 y como consecuencia Belgrano quedó eliminado del torneo. Aunque recientemente en Enero de este año se enfrentaron en dos amistosos con una duración de 60 minutos cada uno. Con titulares, igualaron 1-1; con suplentes el Grana cayó 4-1.

Jugaron en total 33 partidos oficiales

Lanús ganó 13

Belgrano ganó 7

Empataron 13

Amistoso disputado entre Lanús y Belgrano en Enero de este año (Foto: Prensa Belgrano).

Posibles Formaciones

Los dos equipos sufrieron algunas bajas durante la última semana. Por el lado de Lanús Leandro Tucu Diaz y Brian Aguirre se encuentran lesionados, mientras que Julian Aude espera por una posible venta a la MLS. Posiblemente Troyansky sea el reemplazante de Tucu, aunque el goleador histórico José Pepe Sand fue convocado por Kudelka y podría llegar a sumar algunos minutos. Juan Sanchez Miño jugaría en lugar de Aguirre. Belgrano no contará con Francisco Oliver que sufrió una lesión en su último partido y la variante sería Lucas Diarte. Otro cambio que se espera es la vuelta de Nahuel Losada al arco tras cumplir una fecha de suspensión por tarjeta roja.

Posible formación Lanús: Lucas Acosta; Juan Cáceres, Cristian Lema, José Canale y Juan Sanchez Miño; Raúl Loaiza, Tomás Belmonte y Lautaro Acosta; Matías Esquivel, Pedro De La Vega y Franco Troyansky.

Posible formación Belgrano: Nahuel Losada; Gabriel Compagnucci, Nicolás Meriano, Alejandro Rébola, y Lucas Diarte; Santiago Longo, Ariel Rojas, Ulises Sánchez, Matías García, Iván Ortigoza; y Pablo Vegetti.