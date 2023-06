Rosario Central venció a Instituto y da pelea en la Liga

Rosario Central le ganó 4-1 a Instituto en el estadio Gigante de Arroyito, escaló a la quinta posición de la Liga Profesional con 33 unidades y es una de las grandes revelaciones del campeonato, ya que merodea los puestos de copas internacionales. Esta caída, la quinta seguida en condición de visitante, dejó a los de Alta Córdoba en zona de descenso en la tabla de los promedios.

El primer tiempo tuvo a Rosario Central como dominador de las acciones en el inicio y en el final del período. Con la vuelta del jugador Alejo Véliz después de su participación en el Mundial Sub 20, el delantero no demoró en volver a inflar redes con la camiseta del Canalla. A los 14, puso una hermosa definición con la cara abierta de su botín diestro para marcar el camino de la victoria. Después, Instituto tuvo la pelota y generó algunas aproximaciones con remates de larga distancia. Pero le faltó profundidad y situaciones concretas de peligro. No aprovechó el dominio del balón en esos minutos. Ya en la segunda parte, Jaminton Campaz extendió la diferencia con una muy buena jugada individual y Lautaro Giaccone marcó el tercero promediando el complemento.

Cuatro minutos después de esa acción, a los 69, Jorge Baliño fue llamado por Fernando Echenique, encargado del VAR, para analizar un posible penal contra Brahian Cuello y, tras revisar la jugada, el juez principal sancionó la pena máxima convertida por Adrián Martínez, pero no alcanzó para cambiar el rumbo de la historia en Rosario. En el tiempo adicionado, Giaccone marcó por duplicado para cerrar la historia en favor del dueño de casa. Cerca del final del encuentro, Jorge Baliño cobró una falta de Nicolás Linares sobre Veliz, que terminó entre un forcejeo entre los jugadores. Tras el tumulto, el árbitro decidió amonestar al mediocampista de Instituto y al goleador del encuentro por el lado de Central.

Con esta derrota, la Gloria llego a 4 partidos sin ganar de visitante y dejó atrás su buen comienzo en el torneo, ya que acumula 8 de 33 unidades posibles y, a pesar de que Platense perdió ante Argentinos, el Calamar saldrá del descenso por la vuelta descendente de Instituto, que ocupará su lugar en la 27° colocación con 1.105, solo por encima de Arsenal (0,989) sobre 28 equipos. En la próxima jornada, recibirá a Racing el sábado, mientras que Rosario Central visitará a Barracas Central el próximo viernes a las 15:30hs.