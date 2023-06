En caída libre

Hay dos presentes bien marcados este semestre en Victoria. Por un lado, hay que destacar el buen andar de Tigre en la Copa Sudamericana, donde se aseguró un lugar en la próxima fase eliminatoria (casi seguro ante uno de los terceros de la Copa Libertadores). El Matador venía de malas producciones internacionales en sus últimas participaciones, así que es algo para destacar. Sin embargo, por otra parte, en la Liga Profesional está retrocediendo a gran escala y está más cerca del último lugar que de mitad de tabla.

Anoche, en Vicente López, Tigre cayó por 1-0 ante Platense. Un golpe duro, por varios factores: perder un clásico que se ganó dos veces el año pasado (de hecho, el Calamar no le ganaba desde 2006 y en Primera desde 1980), caer por tercera vez consecutiva en el torneo (Boca, Talleres, Platense) y seguir estancado en la tabla, sin rumbo. El presente no es para nada alentador; escenario que parecía de otra forma a fines de abril.

Hablando de números, los datos son preocupantes: desde el triunfo por 1-0 ante Huracán en la fecha 13, Tigre lleva tres empates y cuatro derrotas en la liga. Sumó apenas 3 puntos de 21 en juego, quedando con 22 puntos en el certamen. Por ello, el Matador ya mira con reojo la zona roja, porque a fin de año descenderán tres equipos a la Primera Nacional, dos por promedios y uno por la tabla anual. Actualmente, Instituto y Arsenal están con el peor promedio, pero el Viaducto también está último en la Liga 2023 (17 puntos, solo 5 menos que Tigre). Por ello, estarían jugando un pentagonal Vélez, Atlético Tucumán, Huracán, Banfield y Unión, todos con 18 unidades.

Si bien quedan todavía 7 fechas para el final del torneo y los 14 partidos de la Copa de la Liga (que contarán para el promedio y la tabla anual), Tigre no puede darse el lujo de descuidar su colchón de puntos. Son muchos equipos los que lucharán por seguir en la máxima categoría, y el margen cada vez es menor.

Asimismo, Diego Martínez no logra encontrar la regularidad que caracterizó a su equipo el año pasado, que pisaba firme tanto en el José Dellagiovanna como fuera de Victoria (Tigre no triunfa de visitante desde la fecha 5, contra Belgrano). Los refuerzos, salvo Martín Garay en el lateral derecho y Agustín Cardozo en el mediocampo, no han podido rendir ni competirle a los habituales titulares, que lejos están de su mejor versión. Esto sumado a bajones individuales notorios, como los de Gonzalo Marinelli, responsable de los goles que derivaron en las caídas ante el Xeneize y el Calamar. Asimismo, hay que mencionar la inminente partida del goleador, Mateo Retegui, quien ha aportado su cuota de gol en un semestre con poco para rescatar.

El retroceso respecto al año anterior es notorio, en cuanto a rendimientos y resultados, sumando la temprana eliminación en la Copa Argentina. Aún queda completar el partido final del grupo de Copa ante Sao Paulo en el Morumbí (que definirá poco, ya que Tigre deberá golear por una gran diferencia a los brasileños para quedarse con el liderazgo del grupo) y siete compromisos en el certamen doméstico. El equipo no responde en cancha y el DT no encuentra el método para levantar el ánimo de un plantel que solo ha ganado dos de los últimos diez partidos jugados, ambos ante Puerto Cabello.

El entrenador que logró el ascenso en 2021 y que formó un equipo muy competitivo en 2022, con final y clasificación a Sudamericana incluidas, está perdiendo terreno y ya es mirado de reojo por los hinchas. Urge un cambio de dirección en lo inmediato si pretende que su elenco no mire la tabla de abajo en la segunda mitad de 2023. Por ello, el duelo siguiente, contra Vélez en Victoria, tendrá sabor a una final.