D'Angelo Russell nos Wolves e Drummond nos Cavs; confira as principais trocas da deadline

O último dia para trocas da NBA foi movimentado e algumas equipes buscaram nomes importantes para o complemento da temporada. A principal troca foi a ida de D'Angelo Russell para o Minnesota Timberwoles, enquanto Andrew Wiggins foi para o Golden State Warriors.

As equipes tiveram até às 17h (horário de Brasília) desta quinta-feira (06) para conseguir os últimos reforços para a atual temporada. Times como Los Angeles Clippers, Minnesota Timberwolves, Cleveland Cavaliers e Miami Heat foram os principais destaques do dia. Veja as principais trocas do dia:

D'Angelo Russell e Andrew Wiggins

A principal troca do dia envolveu Minnessota Timberwolves e Golden State Warriors. Os Wolves receberam D'Angelo Russell, o pivô Omari Spellman e o ala-armador Jacob Evans. Além de Wiggins, os Warriors adquiriu duas escolhas de Draft de 2021. Uma de primeira rodada, protegida top-3 e uma de segunda rodada.

Foto: Divulgação/NBA

Marcus Morris

Disputado entre Clippers e Lakers nos últimos dias, o ala-pivô foi trocado para a equipe de Kawhi Leonard e Paul George nas últimas horas. A troca envolveu três equipes. O Los Angeles Clippers, que recebeu Morris e o armador Isiah Thomas. O New York Knicks ficou com o ala-pivô Maurice Harkless e uma escolha de primeira rodada do Draft de 2020, enquanto o Washington Wizards recebeu o ala-armador Jerome Robinson.

Andre Drummond

Uma das trocas mais inesperadas do dia foi a ida do pivô Andre Drummond para o Cleveland Cavaliers, que enviou para o Detroit Pistons o pivô John Henson, o ala-armador Brandon Knight e uma escolha de segunda rodada do Draft de 2023.

Foto: Divulgação/Detroit Pistons

Andre Iguodala

A maior troca do dia envolveu Miami Heat e Memphis Grizzlies. O Heat recebeu Andre Iguodala, que era muito disputado no mercado, o ala Jae Crowder e o ala-armador Solomon Hill. Enquanto os Grizzlies receberam o ala Justise Winslow, o ala-pivô James Jonhson - que logo em seguida foi trocado para o Minnesota Timberwolves - e o ala-armador Dion Waiters, que deve ser dispensado pela equipe.