Chelsea e Liverpool ficam no empate sem gols pela Premier League

Bem abaixo do nível inglês. Em confronto válido pela Premier League, nesta terça-feira (04), Chelsea e Liverpool se enfrentaram em Londres e ficaram no empate sem gols, apresentando um futebol bem distante do nível da competição.

O empate foi ruim para os dois times. O Chelsea chegou aos 39 pontos e segue na 11º colocação, muito distante dos primeiros colocados. O Liverpool chegou ao quarto confronto seguido sem vencer e agora é 8º lugar, com sete pontos atrás do Tottenham, primeiro time dentro da zona de classificação para Champions League.

Sem muito brilho

A partida ficou marcada pela falta de criatividade dos dois times durante os 90 minutos. Mas foi o Chelsea que pressionou mais. Aos 4'. Havertez tentou o passe pelo meio e a bola sobrou para Kovacic, que dentro da área, driblou Alisson e finalizou, mas Konaté tirou quase em cima da linha.

Aos 11', o time azul quase abriu o placar. Chuilwell foi lançado e cruzou rasteiro na área para Havertz finalizar e Alisson bloquear na hora certa. O Chelsea abriu o placar aos 23', mas foi marcado impedimento. Depois da confusão dentro da área, a defesa do Liverpool afastou mal e Reece James soltou uma bomba para o gol, mas já tinha sido marcado lance irregular.

No fim do primeiro tempo, o Liverpool passou a pressionar. Aos 47', Joe Gomez recebeu pela direita e soltou um canudo. A bola tinha direção do ângulo, mas Kepa fez uma grande defesa.

Um minuto depois, aos 48'. depois do cruzamento na área, a defesa do Chelsea afastou mal e Fabinho finalizou de primeira. No meio do caminho Fofana desviou e tirou o gol que era certo do Liverpool. Na etapa final, nenhum dos times criaram boas oportunidades, deixando o confronto muito disputado no meio-campo e muito trucando, assim, sendo encerrado no empate sem gols.

Próximos confrontos

Os times voltam a campo no próximo fim de semana. O Chelsea encara o Wolverhampton fora de casa, às 11h, no sábado (08). O Liverpool terá uma dura tarefa e enfrentará o Arsenal, em Anfield, no domingo (09), às 12h30.