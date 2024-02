Na quinta-feira (15), o Benfica deu um passo importante para avançar à próxima fase da Europa League ao derrotar o Toulouse pelo placar de 2 a 1 no confronto de ida dos playoffs da competição continental, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Os gols da partida foram marcados por Ángel Di María (2x) para os Encarnados, enquanto Mikkel Desler descontou para os visitantes.

Com o resultado, o Benfica joga apenas por uma vitória ou empate simples para se classificar para as oitavas de final da Europa League.

Por outro lado, o Toulouse precisa de dois gols de diferença ou devolver o placar para levar a decisão para a prorrogação ou para a disputa de pênaltis, caso o resultado se mantenha até o apito final.

O jogo de volta dos playoffs da Europa League entre as duas equipes acontece na próxima quinta-feira (22), às 14h45 (horário de Brasília), no Stadium Municipal de Toulouse, na França.

Com dois de Di María, Benfica leva a melhor sobre Toulouse e encaminha vaga às oitavas da Europa League

Durante a primeira etapa, o Benfica teve muitas dificuldades para controlar a partida, e os torcedores vaiaram o time no Estádio da Luz na saída para o intervalo. Ambas as equipes não conseguiram produzir oportunidades de gol, e o placar permaneceu sem gols.

Na volta para o segundo tempo, os mandantes começaram melhor e abriram o placar de pênalti aos 22 minutos, com Di María, que converteu a cobrança e bateu no meio do gol, sem chances para Restes, que foi para o canto esquerdo.

Após o primeiro gol, o Benfica teve a chance de ampliar o marcador com o atacante Arthur Cabral, que chutou em cima das mãos do goleiro adversário.

Mesmo em desvantagem, o Toulouse não se entregou e empatou o confronto aos 31 minutos, com Desler, que finalizou de primeira e recolocou os franceses na partida.

Porém, outra penalidade foi marcada com auxílio do VAR no último lance da partida, que foi determinante para a vitória do Benfica. Di María converteu outra cobrança, e os portugueses confirmaram o placar de 2 a 1.

Próximos compromissos

Antes de enfrentar os franceses pela Europa League, o Benfica retorna a campo neste domingo (18) diante do Vizela, pela 22ª rodada do Campeonato Português, às 15h (horário de Brasília), no Estádio da Luz.

Da mesma forma, o Toulouse também retorna a campo no mesmo dia, e o desafio dessa vez será contra o Monaco pela Ligue 1, às 11h, no Stade Louis II.