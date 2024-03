O Fluminense demonstrou muita leveza em campo no último domingo (3) em sua primeira partida após a conquista histórica da Recopa Sul-Americana diante da LDU, em pleno Maracanã. No entanto, o relaxamento natural dos jogadores pode ter custado caro pensando no segundo título da temporada.

Mesmo com grande quantidade de jogadores reservas também no adversário, o Botafogo demonstrou sinais de reação em duas oportunidades e conseguiu uma surpreendente vitória por 4 a 2 no clássico válido pela última rodada da Taça Guanabara.

A equipe de Fernando Diniz já estava com a vaga para as finais assegurada, mas a derrota no clássico e as vitórias de Vasco e Nova Iguaçu fizeram o tricolor fechar a campanha em quarto lugar, forçando um confronto diante do Flamengo nas semifinais.

Indigesto tabu nos clássicos para o Fluminense

Além dos erros individuais de alguns jogadores como Renato Augusto e da limitação demonstrada pelo goleiro reserva Felipe Alves, o que realmente preocupa o torcedor do Fluminense no momento é a quantidade de jogos sem vencer contra rivais locais.

Desde a goleada por 4 a 1 diante do rubro-negro na decisão do Campeonato Carioca de 2023, o Fluminense sofreu seis derrotas e conseguiu cinco empates nos 11 clássicos desde então, sem nenhuma vitória e um péssimo aproveitamento de apenas 15%.

Este fator vira uma preocupação adicional considerando que o regulamento do estadual prevê vantagem no empate do placar agregado a favor da equipe de melhor campanha. Ou seja, o Fluminense precisará quebrar o indigesto tabu e vencer pelo menos um dos dois jogos das semifinais contra o Flamengo.

Necessidade de aprimorar desempenho

O técnico Fernando Diniz confessou em entrevista coletiva que a equipe necessita manter o mesmo nível de desempenho independente dos jogadores escalados e reconheceu que o Botafogo entrou "mais ligado" no clássico.

"Para mim não impacta. Os 11 que a gente perdeu, sempre tive vontade de ganhar. Temos que seguir trabalhando para melhorar e para que no próximo a gente vença, porque se não vencer, a gente não consegue ganhar o Campeonato Carioca. Temos que procurar fazer o nosso melhor em todas as partidas e melhorar em relação ao que aconteceu no jogo."

Com o retorno dos titulares, o Fluminense disputará o primeiro jogo das semifinais neste sábado, dia 9 de março. A segunda partida ocorrerá apenas no dia 17, sendo ambos disputados no Maracanã.