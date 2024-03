Neste domingo (10), Liverpool e Manchester City empataram em 1 a 1 pela 28ª rodada da Premier League, em Anfield. John Stones abriu o placar para os visitantes e Mac Allister empatou para os Reds.

Clássico decisivo e último confronto

No meio da semana, dois jogadores trocaram farpas antes do duelo. Trent Alexander-Arnold, multicampeão com o Liverpool, cutucou a equipe de Manchester “Mesmo que o City tenha vencido mais e tido mais sucesso, nossas conquistas vão significar mais para nossa torcida devido a diferente situação financeira nos dois clubes. A forma como essas duas equipes foram montadas, a forma como fazemos as coisas, significa mais para nossa torcida”.

O atacante norueguês, Erling Haaland, concedeu entrevista para o canal ´Sky Sports´ e aproveitou para responder o lateral inglês “Se ele quer dizer isso, tudo bem. Estou aqui há um ano e ganhei a tríplice coroa. Foi uma sensação bastante agradável. Não acredito que ele conheça exatamente essa sensação". "Podem falar o que quiserem. Ele pode falar o que quiser. Não sei por que ele faz isso, mas não me importo", comentou.

O diálogo serviu para colocar fogo em mais um capítulo de um confronto histórico. Manchester City e Liverpool disputam, nos últimos anos, o topo do futebol inglês. Ambos conquistaram praticamente tudo com seus grandiosos técnicos, que marcaram uma era na Premier League. Mas, hoje pode ter sido a última vez que Jurgen Klopp e Pep Guardiola se enfrentaram, já que o alemão anunciou que esta será sua última temporada nos Reds.

Foto: Divulgação/ Liverpool

Equilíbrio total

A decisão começou com tudo, o Manchester City, como sempre faz, pressionou a saída de bola do adversário, buscando espaços para atacar. Porém, a equipe de Klopp, mesmo com desfalques importantes, respondeu bem e equilibrou a partida no primeiro tempo.

Ainda assim, aos 23 minutos, os Sky Blues abriram o placar com John Stones, após excelente cobrança de escanteio de Kevin De Bruyne. O inglês apareceu sozinho empurrando a bola para o gol, falha imperdoável do Liverpool.

Em seguida, os Reds tentaram chegar ao gol de Ederson, mas a primeira finalização no gol do brasileiro foi aos 48 minutos, com Szoboszlai. A primeira etapa ainda teve um lance um contra um, protagonizado por Haaland e Van Dijk, um duelo de gigantes, que acabou na defesa de Kelleher.

Espetáculo em Anfield

Logo no início da segunda etapa, aos 50 minutos, o City errou na saída de bola, Darwin Núñez tentou recuperar a bola e Ederson cometeu o pênalti no atacante uruguaio. O goleiro levou a amarelo no lance e acabou saindo machucado. O camisa 10 dos Reds, Alexis MacAllister, acertou a cobrança e incendiou o jogo.

Após o gol, o Liverpool foi para cima do adversário com todas as suas armas, Klopp colocou o ídolo Salah em campo, que estava sendo poupado até então, e a partir disso o time da casa controlou o jogo.

Pep Guardiola optou por tirar De Bruyne de campo, buscando alternativas para vencer, mas o belga não gostou da substituição e teve uma leve discussão no banco de reservas.

As duas equipes figuraram um espetáculo no segundo tempo, sem respirar e contra-atacando a cada minuto. Um empate justo e bem comemorado pelos torcedores do Arsenal, que tomam a frente da tabela.

Foto: Divulgação/ Liverpool

Classificação

Com o empate, o Liverpool chega a 64 pontos, empatados com Arsenal que tem um saldo de gols melhor que os Reds. O Manchester City com 63 fica logo atrás, na terceira posição.

Próximos confrontos

Na quinta-feira (14), o Liverpool recebe o Sparta Praga pelo jogo da volta das oitavas de final da Europa League.

Pelo outro lado, já classificado para as quartas da Champions League, o City enfrenta o Newcastle pela liga no sábado (16).