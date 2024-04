No próximo sábado (27), o Bayern de Munique entra em campo novamente pela Bundesliga e o desafio dessa vez será contra o Eintracht Frankfurt, às 10h30 (horário de Brasília), através da 31ª rodada da competição nacional, na Allianz Arena.

Na tabela de classificação do Campeonato Alemão, os bávaros se mantém cada vez mais firmes na vice-liderança com 66 pontos somados, incluindo 21 vitórias, três empates e seis derrrotas.

Diante do Eintracht Frankfurt, o técnico Thomas Tuchel não sabe se vai poder contar com os atacantes Leroy Sané e Serge Gnabry, que ainda seguem como dúvidas para o confronto deste fim de semana pela Bundesliga.

Segundo o treinador, os dois jogadores sequer tem presença confirmada para enfrentar o Real Madrid na próxima terça-feira (30), pelo jogo de ida das semifinais da UEFA Champions League, na Allianz Arena.

Dessa forma, Gnabry retornou aos treinos na última quinta-feira após sofrer uma lesão muscular e com isso teve que desfalcar o Bayern de Munique nas duas partidas contra Colônia e Arsenal, respectivamente.

Por outro lado, Sané, que tem sentido um desconforto nas últimas semanas, após ser cortado da lista de relacionados da comissão técnica, no confronto diante do Union Berlin no último fim de semana pela Bundesliga.

Antes do duelo contra os espanhóis pela Champions, os bávaros onde precisam vencer seus jogos restantes para se manter vivo na disputa com o Stuttgart pela vice-liderança do Campeonato Alemão, pois o título já foi conquistado pelo Bayer Leverkusen.

O Bayern de Munique receberá o Real Madrid pelo jogo de ida, na Allianz Arena na terça-feira, dia 30 de abril, e depois visitará os merengues no Santiago Bernabéu na próxima quarta-feira, com data marcada para o dia 8 de maio.

Bayern de Munique terá vários desfalques para enfrentar o Eintracht Frankfurt neste sábado pela Bundesliga

Para esse confronto, o técnico Thomas Tuchel terá que lidar com os desfalques do zagueiro Tarek Buchmann, dos laterais Bouna Sarr e Sacha Boey e do atacante Kingsley Coman, que ainda estão se recuperando de suas respectivas lesões no departamento médico e seguem sem previsão de retorno aos gramados.

Em contrapartida, o Bayern de Munique aposta muito na boa fase do atacante Harry Kane, que é o artilheiro isolado da Bundesliga com 33 gols marcados e tem oito a mais que Serhou Guirassy, do Stuttgart, que tem 25.