De olho na próxima temporada, o Bayern de Munique segue se esforçando para manter um dos principais jogadores no atual elenco e trata-se do lateral-esquerdo Alphonso Davies, que tem contrato com o clube bávaro até o dia 30 de junho de 2025.

Após longas semanas de negociação, os Die Roten ainda não decidiram se vão estender o contrato do defensor e com isso realizaram uma proposta final para o canadense.

No entanto, caso que Davies não continue no Bayern de Munique a partir da próxima temporada, o destino do lateral-esquerdo deve ser o Real Madrid, que demonstrou interesse na contratação do atleta no mercado da bola.

Segundo o jornal alemão Bild, o defensor de 23 anos exige um salário de 20 milhões de euros no total (cerca de R$ 109 milhões na cotação atual) por temporada.

Nesta proposta final, o Bayern de Munique oferece um contrato para Davies até junho de 2029 e com um valor no máximo entre 13 a 14 milhões de euros brutos.

Entretanto, a oferta está longe da pedida pelo lateral-esquerdo, que sugere salários próximos na casa dos 20 milhões de euros por ano, caso que o defensor não aceite a renovação, o jogador deverá se transferir para o Real Madrid.

Davies foi contratado pelo Bayern de Munique, junto ao Vancouver Whitecaps, do Canadá em 2018 e foi peça fundamental para a conquista da Champions League de 2019/20.

Com a camisa do Gigante da Baviera, o lateral-esquerdo realizou 184 partidas oficiais, num total de nove gols marcados e 28 assistências distribuidas.

Bayern de Munique retorna a campo no dia 30 para enfrentar o Borussia Dortmund pela Bundesliga após a Data Fifa

Para se manter na caça do Bayer Leverkusen, o Bayern de Munique entra em campo novamente pela Bundesliga e o desafio dessa vez será contra o Borussia Dortmund, em clássico realizado pela 27ª rodada, às 14h30 (horário de Brasília), na Allianz Arena.

Na tabela de classificação do Campeonato Alemão, os bávaros aparecem na vice-liderança com 60 pontos somados, num total de 19 vitórias, três empates e quatro derrotas.

Além disso, o Bayern de Munique também possui o ataque mais positivo da Bundesliga com 78 gols marcados em 26 partidas disputadas até o momento.