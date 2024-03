Neste domingo (17), o Borussia Dortmund manteve sua boa fase nesta atual temporada, ao der rotar o Eintracht Frankfurt por 3 a 1, em confronto válido pela 26ª rodada do Campeonato Alemão 2023/24, no Signal Iduna Park.

Com o resultado, o clube aurinegro reassumiu a quarta colocação da Bundesliga nos 50 pontos somados, incluindo 14 vitórias, oito empates e quatro reveses.

Dessa forma, o Borussia Dortmund também retornou ao G4 do Campeonato Alemão, mesmo com a goleada do RB Leipzig sobre o Colônia por 5 a 1, na última sexta-feira.

No entanto, o time comandado pelo técnico Edin Terzic chegou a terceira vitória consecutiva na Bundesliga e sonhando com uma vaga direta para a Champions League da próxima temporada.

Em contrapartida, a última derrota do Borussia Dortmund no Campeonato Alemão, foi justamente para o Hoffenheim por 3 a 2 no dia 25 de fevereiro, através da 23ª rodada da competição nacional.

Além disso, o clube aurinegro também se classificou para a próxima fase da Champions League, ao derrotar o PSV Eindhoven por 2 a 0 no jogo de ida das oitavas de final, após ficar no empate por 1 a 1 na ida.

Pelo torneio da UEFA, o Borussia Dortmund terá pela frente o Atlético de Madrid nas quartas de final, a primeira partida entre as duas equipes, acontece no Cívitas Metropolitano no dia 10 de abril, enquanto a volta tem data marcada para o dia 16 do mesmo mês, na Alemanha.

Para o restante da temporada, os aurinegros jogam todas as suas fichas na Champions League, após ser eliminados para o Stuttgart nas oitavas de final da Copa da Alemanha por 2 a 0, na MHPArena.

Borussia Dortmund enfrenta o Bayern de Munique no dia 30 de março pelo Campeonato Alemão

Por conta da Data Fifa, o Borussia Dortmund só retorna a campo somente no fim do mês, quando visita o Bayern de Munique no dia 30 de março, às 11h30 (horário de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Alemão, na Allianz Arena.

Diante dos bávaros, o técnico Edin Terzic não vai poder contar com Sébastien Haller e Julian Ryerson, que ainda estão machucados e seguem sem previsão de retorno aos gramados, enquanto Marcel Sabitzer, cumpre suspensão de dois jogos, após ser expulso contra o Werder Bremen.