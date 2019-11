Pré-temporada do Vasco começa forte em Pinheiral

Sol forte, treino físico e suor. Assim começou o primeiro dia da pré-temporada vascaína no CT João Havelange, em Pinheiral, no sul fluminense. Juninho Pernambucano, Bernardo, Everton Costa, Dakson e Pedro Ken ficaram separados do grupo e participaram apenas da primeira parte das atividades na academia, com o preparador físico Daniel Gonçalves.

Os outros jogadores, que folgaram pela manhã, fizeram musculação e participaram do treino físico no gramado durante toda a tarde. Eles ainda participaram de um trabalho de posse de bola em campo reduzido.

O técnico Adilson Batista intensificou as atividades na parte final do treino. O elenco foi dividido em quatro equipes no mesmo campo com objetivos diferentes, o que, segundo o auxiliar técnico Jorge Luíz, foi feito "visando o aperfeiçoamento do passe e movimentação".

O Vasco deve ficar hospedado em Pinheiral até o dia 17, véspera da estreia do time no Campeonato Carioca. A partida será contra o Boavista e está marcada para as 19h30, em São Januário.

Foto: Marcelo Sadio/Vasco.com.br