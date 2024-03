A tarde dessa quinta-feira (21) foi de coletiva de imprensa do CEO do Vasco da Gama, Lúcio Barbosa. Nela, o diretor cruzmaltino anunciou, de maneira oficial, a demissão do diretor esportivo Alexandre Mattos.

Mattos deixa o cargo após aproximadamente 3 meses empregado no clube. O motivo de sua demissão, segundo Lúcio, foi a quebra de confiança, ocorrida no ato de vazamento de conversas privadas com informações sigilosas por parte do ex-diretor.

Além de explanar o motivo da demissão, Barbosa também abordou outros temas, todos ligados de alguma maneira com esse acontecimento. Confira todas as respostas.

O comunicado oficial

Antes do início das perguntas, Lúcio fez o comunicado oficial em que informa sobre a demissão de Alexandre Mattos:

"Gostaria de agradecer e comunciar o desligamento de Alexandre Mattos, um dos maiores diretores do Brasil. Houve uma quebra de confiança. Sem confiança não conseguimos seguir com trabalho. Não vou entrar em detalhes, mas o principal foi a quebra de confiança. É claro que dentro disso existem vários sub-motivos. Mas não vamos entrar em detalhes por respeito ao Mattos, ao nosso compliance e ao nosso jurídico."

Autonomia para o diretor esportivo

Barbosa foi perguntado sobre a autonomia que recebe o diretor esportivo do Vasco.

A pergunta se faz pertinente pois, tanto o diretor esportivo antecedeu Mattos, Paulo Bracks, quanto o próprio Alexandre Mattos, relatam um engessamento na operação do mercado.

Lúcio esclareceu:

"Acho que essa é mais uma prova da autonomia (outros membros da 777 não se pronunciarem). A gente tem a responsabilidade, como diretores, cada um com sua área, eu como CEO tenho responsabilidade no Vasco como um todo. Mas acho que isso prova, mais uma vez, que temos autonomia para trabalhar e que somos cobrados também, todos os dias, por vários assuntos diferentes de cada área. E que temos que dar resultado."

Leandro Amorim | Vasco

"Mas não só isso, mas também o principal é que temos que respeitar o Vasco, respeitar a empresa, respeitar o planejamento que traçamos em conjunto. E várias vezes podemos mudar esse planejamento. Cada pessoa que entra contribui um pouco para esse planejamento, porque traz uma peça nova. Mas temos esse planejamento e temos comando. Ninguém pode se achar maior que o Vasco, acho que esse é o principal recado que temos aqui." ele complementou.

Rusga entre Mattos e comissão técnica

Durante a semana, foi reportado uma indisposição na relação entre Alexandre Mattos e a comissão técnica, composta por Ramón e Emiliano Díaz.

Barbosa foi perguntado sobre isso:

"Acho que é natural divergências acontecerem. Sempre que um sempre vai querer um pouco aqui, outro ali. É parte do nosso trabalho. A gente debate muito internamente com a 777. É natural. Ouvi isso do desgaste, e o Mattos me ligou para falar sobre isso. Disse que se sentou com Ramón e com Emiliano e estava tudo resolvido. Houve uma reunião, e eles resolveram isso. Eu não precisei ir ao CT por conta disso."

Análise sobre o elenco

Perguntado sobre as oscilações no elenco e a necessidade de contratar, Barbosa foi enxuto na resposta:

"O Vasco só não se classificou para a final. Qualquer time do mundo tem variações. Infelizmente o time variou num momento em que não podia. É uma variação para baixo. É natural. Não vamos nos desesperar por isso. É claro que a gente conversa com a comissão técnica sobre reforços. Agora estou mais próximo disso. Mas confiamos muito no nosso elenco."

Substituto para Alexandre Mattos

Perguntado se já há algum nome encaminhado para substituir Mattos no cargo de diretor, Barbosa explicou o seguinte:

"Não (temos nomes para substituir Mattos), porque aconteceu de forma muito rápida. Estamos falando de dois dias. Mas a partir de hoje já estamos conversando com algumas pessoas e já com alguns interessados, porque o tamanho do Vasco e torcida chamam isso. Em relação à competitividade, eu reafirmo, queremos um Vasco mais competitivo. E estamos conversando com a comissão técnica para mais reforços e queremos sim subir com a produtividade do Vasco."

Leandro Amorim | Vasco

Após a coletiva, Barbosa informou à reportagem da VAVEL que uma comissão, composta por membros do scout da SAF do Vasco e do scout da 777 Partners, além do próprio Lúcio, ocuparão a lacuna deixada pelo diretor.

Como atrair nomes competitivos?

Nossa reportagem esteve presente na coletiva e questionou o CEO sobre como será a estratégia para atrair nomes competitivos no mercado, mediante a imagem de pouca autonomia para o cargo de diretor que é deixada pelos últimos dois a terem ocupado o cargo (Alexandre Mattos e Paulo Bracks). Lúcio disse o seguinte:

"O Vasco, por si só, ele já atrai bons nomes. O tamanho do Vasco traz isso e eu acho que a maioria dos diretores tenham o desejo de trabalhar no Vasco. A autonomia vem com responsabilidade, é isso que acontece."

Postura do Vasco no mercado

Barbosa foi perguntado sobre qual será a postura do Vasco no mercado nessa reta final da janela de transferências nacional e relatou o seguinte:

"Sobre contratações, é natural, todo time quer contratar. Os maiores times do mundo querem contratar em toda janela. E o dever da comissão é pedir contratações. Se eles não pedissem, teria algo errado. É natural e esse debate é proveitoso para o Vasco. Temos que equilibrar a contratação de jogadores com o investimento em infraestrutura. Porque a infraestrutura vai ficar para o Vasco, os jogadores serão passageiros. Mas a gente tem investido e temos sido agressivos. Estamos entre os cinco maiores, talvez entre os três maiores. Ano passado a gente bateu o terceiro maior investimento do Brasil. Isso mostra a nossa agressividade."

Orçamento do Vasco para contratar

Perguntado sobre o status do orçamento que o Vasco tem à disposição para contratar, Lucio Barbosa contou o seguinte:

"Em relação ao orçamento, o que eu posso dizer é que estamos entre os cinco clubes que mais investiram nessa janela no Brasil. O que também é uma prova que estamos investindo na maior produtividade do Vasco. Sobre jogadores e o meia, especificamente, falei sim com o Emiliano, não só em uma opção, mas estamos falando em algumas possibilidades. E a gente quer reforçar o time, como é necessário para formar um elenco. Porque sabemos que nosso calendário no Brasil é complicado, então temos que ter um elenco e não só um time."

Leandro Amorim | Vasco

Metas para o ano e demora nos processos

Perguntado sobre o que projeta para o ano do Vasco, Barbosa foi enxuto e direto na sua colocação:

"No futebol não podemos prometer nada específico. Podemos reafirmar aqui o nosso compromisso de investir. Estamos entre os cinco que mais investiram na janela. Isso já mostra o nosso apetite. Nossas tomadas de decisões já estão mais rápidas. Não queremos repetir os fantasmas do passado."

Patrocínio master

Quando questionado sobre a demora para o acordo com um patrocinador master, Lúcio Barbosa deu o seguinte ponto de vista:

"Em relação ao patrocinador master, estamos trabalhando com o nosso time comercial. Confiamos 100% neles. E estamos tendo apoio do comercial da 777. Hoje, felizmente, estamos numa posição em que não precisamos correr para fechar com qualquer patrocinador. Queremos o melhor para o Vasco. Felizmente a gente consegue pegar o que é melhor para a marca do Vasco como um todo."

Agressividade do Vasco no mercado

Quando questionado sobre a falta de agressividade do Vasco no mercado, Alexandre Mattos deu a sua visão acerca do assunto:

"Sobre a agressividade do mercado, é isso que a gente fala, estamos entre os cinco que mais investiram. Isso já mostra a nossa agressividade no mercado e que o Vasco está entre os cinco maiores do Brasil. Temos orçamento para estar entre e contratar entre os cinco maiores do Brasil hoje. Esse é o nosso orçamento. Parte de contratação ou não, isso cabe ao diretor de futebol. Claro que a gente cobra, a gente conversa. E, novamente, algumas contratações foram muito boas, a gente confia no elenco que a gente tem hoje. Vamos sempre brigar para reforçar esse elenco para sermos mais competitivos, como falamos no final do ano passado."

Período sem jogos

Perguntado sobre como será esse período sem jogos para o Vasco, o CEO revelou o seguinte:

"Vai ter muito trabalho. Já começamos os trabalhos para esses dias em que vamos ficar parados. Muito treino, vamos nos concentrar muito mais. Teremos alguns amistosos, que já estão previstos, a serem confirmados ainda. E muito trabalho no nosso CT. Não temos planejamento de viagem nesse momento, mas, se for necessário e a comissão técnica entender necessário, a gente volta a discutir."

Leandro Amorim | Vasco

Após a coletiva, Lúcio Barbosa terá a tarefa de encontrar um novo diretor esportivo ao Vasco da Gama. Restando poucos dias até o fim da janela, terá de conciliar essa responsabilidade com a de trazer reforços ao Vasco.