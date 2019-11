Juninho surpreende e participa de treino coletivo pelo Vasco

Contrariando as espectativas do departamento médico, Juninho Pernambucano participou pela primeira vez do treino tático nesta terça-feira (14), no CT João Havelange. O meia, que sofreu uma grave lesão na coxa direita na temporada passada, vinha realizando apenas atividades na academia separado do grupo.

Juninho participou de todas as etapas do treinamento. Ele se aqueceu com o grupo, orientou os companheiros e disputou o coletivo que durou cerca de uma hora. O Reizinho estava sem ritmo de jogo e, no fim, parecia cansado, mas não abandonou a atividade.

Outros que se juntaram ao time foram Bernardo e Dakson, além do recém-chegado Diego Renan. Eles, assim como Juninho, disputaram o coletivo na equipe reserva.

Mesmo com mais jogadores à disposição, as únicas mudanças feitas pelo técnico Adilson Batista foram as entradas de Pedro Ken no lugar de Abuda e Martín Silva no lugar de Diogo Silva na equipe titular, que venceu o coletivo por 1 a 0, com gol de Fellipe Bastos.

O Vasco se prepara para enfrentar o Boavista neste sábado (18), na estreia do Campeonato Carioca. O jogo está marcado para as 19h30, em São Januário.