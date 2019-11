Vasco x Friburguense, Campeonato Carioca

21h32 Encerramos aqui a transmissão de Vasco 6x0 Friburguense. Acompanhe a crônica desta partida dentro de instantes, aqui na VAVEL Brasil. Obrigado pela companhia e pela audiência, tenha uma ótima noite e até a próxima.

21h31 "Hoje graças a Deus eu pude fazer um belo gol.", vibra Barbio.

21h28 "A vitória foi merecida, procuramos os gols e conseguimos essa vitória.", disse Bernardo após o jogo.

45' TERMINA O JOGO EM SÃO JANUÁRIO!

44' Barbio exagera no individualismo, tenta mais um drible e perde a bola.

43' Friburguense agora só tenta se defender para não levar mais gols.

39' Abedi divide com Luan, tenta cavar falta e pede pênalti. O árbitro ignora e dá tiro de meta.

21h17 Público pagante: 3.759; Público presente: 4.654; Renda: R$ 83.910,00

34' MARTÍN SILVA ESPALMA A BOLA NO CANTINHO!

32' SUBSTITUIÇÃO NO FRIBURGUENSE! SAI : Romulo Cabral; ENTRA: Lohan

30' GOOOOOOOOOOOL DO VASCO! Golaaaaaaaaaaaço de Rafael Vaz, que acerta um voleio incrível e faz o gol.

29' BERNARDO! O jogador recebe com liberdade de frente para o gol e atira o foguete, obrigando Afonso a fazer grande defesa.

28' Após cruzamento para o meio da área, Marlon sobe e consegue fazer o corte para escanteio.

26' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO! SAI: Aranda; ENTRA: Bernardo

25' Fellipe Bastos bate falta por cima do gol e é vaiado pela torcida.

23' Marcelo faz boa jogada pela esquerda, cruza rasteiro e Guiñazu afasta.

22' SUBSTITUIÇÃO NO FRIBURGUENSE! SAI: Ziquinha; ENTRA: DAMIÃO.

21' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO! SAI: André Rocha; ENTRA: Abuda

21h02 Vasco está aplicando a maior goleada do campeonato, por enquanto.

20' PARADA TÉCNICA!

19' Edmílson prepara o chute, mas é travado bem na hora.

17' GOOOOOOOOOOOL DO VASCO! Montoya chuta, a bola bate na trave e Marlon completa para o fundo das redes.

15' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO! SAI: Rodrigo; ENTRA: Rafael Vaz

13' Flavinho tenta de primeira, mas Martín Silva tira.

11' Após 4 gols, Vasco toma conta do jogo e toca bola com tranquilidade.

9' GOOOOOOOOOOOL DO VASCO! Willian Barbio rouba a bola do Bruno Leal e toca na saída do goleiro.

7' Friburguense aposta nas bolas longas, mas sem sucesso. Luan e Rodrigo têm muito pouco trabalho até o momento.

4' GOOOOOOOOOOOL DO VASCO! Marlon cruza, o goleiro do Friburguense falha e Edmílson, atento, empurra para o gol.

3' Aranda e Montoya trabalham bola pelo lado esquerdo, o volante tenta a jogada, mas se enrola e acaba desarmado.

0' BOLA VOLTA A ROLAR NO SEGUNDO TEMPO!

20h30 "O futebol tem dessas. Ainda bem que o Montoya fez e aliviou, senão a pressão seria maior. Futebol tem de ter emoção mesmo.", Edmílson, sobre o pênalti perdido.

46' TERMINA O PRIMEIRO TEMPO EM SÃO JANUÁRIO!

43' GOOOOOOOOOOOL DO VASCO! Na saída do goleiro, Edmílson marca de cabeça.

42' CARTÃO AMARELO PARA FLAVINHO! Por falta em Fellipe Bastos.

41' CARTÃO AMARELO PARA ARANDA!

39' Fellipe Bastos cobra escanteio fechado, mas o ataque não conclui.

37' Fellipe Bastos ergue para a grande área, a zaga afasta mal, Montoya devolve para a área, mas Cadão aparece e rasga para frente.

35' Falta em Montoya perto do círculo central.

30' CARTÃO AMARELO PARA WILLIAN BARBIO!

24' GOOOOOOOOOOOL DO VASCO! Edmílson perde pênalti, mas Montoya toca no rebote e faz o gol.

23' CARTÃO AMARELO PARA BRUNO! Por pênalti em Montoya.

22' PENALTI PARA O VASCO! Montoya recebe a bola, parte para cima da defesa e recebe o pênalti.

21' Edmilson recebe a bola dentro da área, mas o jogador do Friburguense vai na bola e consegue desarmar.

20' PARADA TÉCNICA NO JOGO!

18' QUASE! Marcelo bate falta, Sérgio Gomes desvia de cabeça, mas a bola sai pela linha de fundo.

15' André Rocha erra, Flavinho consegue cruzar, mas Rodrigo tira.

13' Sérgio Gomes cruza mal e a bola vai para fora.

12' Em falta para o Vasco, Fellipe Bastos cobra, mas a defesa do Frizão corta.

11' Marcelo, do Friburguense, chuta à gol, mas a bola sai pela linha de fundo.

10' MARTÍN SILVA! O goleiro corta a bola lá no alto no escanteio do Friburguense.

9' Escanteio para o Friburguense pela direita.

4' Guiñazu chama e recebe falta.

3' WILLIAN BARBIO! O jogador dribla todo mundo,mas acaba perdendo a bola.

0' ROLA A BOLA EM SÃO JANUÁRIO!

19h27 A equipe do Vasco entra em campo com seu uniforme número dois, branco.

19h24 A equipe do Friburguense entra em campo.

19h20 André Rocha irá jogar na lateral-direta do Vasco. No banco, a equipe terá Diogo Silva, Rafael Vaz, Jomar, Henrique, Abuda, Dakson e Bernardo.

19h10 FOTO: Ônibus do Vasco já chegou com elenco à São Januário.

18h50 Membros da torcida organizada Força Jovem do Vasco brigaram entre si nos arredores de São Januário agora a pouco. Policiais do Grupamento Especial de Policiamento em Estádios (Gepe), conseguiram separar os dois grupos para conter a confusão. O clima no local é bastante tenso.

18h30 O Vasco entrará em campo com: Martín Silva, Abuda, Luan, Rodrigo e Marlon; Guiñazú, Aranda, Fellipe Bastos e Montoya; William Barbio e Edmilson.

18h29 A escalação do Friburguense será composta por: Afonso, Sergio Gomes, Bruno Leal, Cadão e Flavinho; Bidu, Lucas, Marcelo e Jorge Luiz; Ziquinha e Rômulo.

18h25 Os árbitros do confronto são: Pathrice Wallace Correa Maia; Árbitro Assistente n°1: Luiz Claudio Regazone; Árbitro Assistente n°2: Michael Correia; 4° Árbitro: Diego da Silva Lourenço.

18h21 Não deverá haver mudanças na equipe do Friburguense com relação ao jogo anterior, válido pela 2ª rodada do Campeonato Carioca, na vitória por 1X0 contra o Duque de Caxias.

18h15 Na tabela, o Tricolor da Serra está ocupando a 8ª colocação com 3 pontos, enquanto o Vasco ocupa a 10ª colocação, com 2 pontos, e pode ir a 5 pontos neste domingo (26), dando um importante passo à frente no Campeonato.

18h10 No último Vasco X Friburguense, o cruzmaltino ganhou por 2X1 com gols de Carlos Tenório, que não está mais do time e Dakson. O confronto dos dois times, tem histórico favorável para o time da Colina, com 24 vitórias, contra duas vitórias do Friburguense e dois empates. Sendo que o Frizão nunca ganhou fora de casa.

18h Após demora para serem regularizados na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), finalmente o goleiro Martín Silva e o volante Eduardo Aranda poderão jogar neste domingo (26). As expectativas pelos seus desempenhos são consideráveis, sobretudo no que diz respeito ao goleiro Martín Silva, que foi destaque no Olímpia, seu ex time. Já Aranda é visto como fundamental para formar uma forte dupla de marcação com Guiñazu e ajudar na proteção defensiva.

17h58 No time do Vasco, há quatro mudanças em comparação ao time que foi titular na rodada passada, contra o Macaé, pela 2ª rodada do Campeonato Carioca. As mudanças são as entradas de Martín Silva e Abuda nas vagas de Diogo Silva e André Rocha, respectivamente. Também teremos a entrada de Montoya no lugar de Pedro Ken e a estréia de Eduardo Aranda, com a saída do atacante Reginaldo do time titular.

17h50 Após 2 empates, nas duas rodadas anteriores (contra o Boavista e o Macaé), o Vasco busca a primeira vitória no Campeonato. Já o Friburguense, vem de uma derrota (contra o Bangu) e uma vitória (contra o Duque de Caxias).

17h40 Sejam muito bem-vindos, torcedores, a mais uma transmissão nesta 3ª rodada do Campeonato Carioca 2014. A partir das 19h30 estaremos transmitindo, em tempo real , todas as emoções de Vasco X Friburguense, aqui na VAVEL Brasil.