Ercolino responde vice de futebol do Fluminense: "No futebol o negócio é sério"

"É um brincalhão. Pelo o que eu vi, ele sugeriu uma arbitragem de fora. Isso é mais um desprestígio para esse Campeonato Carioca, que já tem alguns defeitos.", disse Ricardo.

O dirigente vascaíno não gostou da declaração e voltou a questionar o nível da arbitragem do estadual.

"Sou muito brincalhão, sim, mas com meus netos e minha família. No futebol o negócio é sério. Se ele viu uma expulsão do lado do Vasco, posso dizer que vi a do Gum. Vi também dois pênaltis para nós, o Renato atrapalhando meu jogador a bater o lateral, os jogadores deles pressionando a arbitragem. Essas minhas reclamações em sequência são pelos erros que estão acontecendo contra o Vasco, como o gol irregular do Fred no outro jogo. Sem falar do lance do Douglas contra o Flamengo. A grande questão é que os objetivos de Flu e Vasco são iguais: queremos que o árbitro entre e saia despercebido de campo. Mas com essa arbitragem do Rio fica difícil.", resumiu Ercolino, após o treinamento desta sexta-feira (28), em São Januário.

Vasco e Fluminense empataram em 1 a 1 na primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca. As duas equipes voltam a se enfrentar neste domingo (30), às 16h, no Maracanã. Marcelo de Lima Henrique será o árbitro, auxiliado por por Luiz Claudio Regazone e por Michael Correia. Uma vitória simples classifica o Cruzmaltino. Novo empate leva o Flu à final.

DB