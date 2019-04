Luan reconhece que o Vasco não jogou bem contra o Sampaio Corrêa

O Vasco voltou a campo nesta terça-feira (20) pelaSérie B, tentando buscar sua terceira vitória na competição, masnão foi dessa vez que o time carioca conseguiu realizar seu feito, já que com uma atuação ruim, o clube só conseguiu o empate – e nos últimos minutos - contra o Sampaio Corrêa, no Piauí.

O time tinha ficado uma rodada sem jogar, devido a greve da Polícia Militar do Recife e com isso ganhou mais dias de treinamento, o que acabou não favorecendo muito ao clube, que tem como pretensão conseguir ser líder do Campeonato Brasileiro série B antes da Copa do Mundo.

Nesse empate, o cruz-maltino sofreu com os desfalques de atletas machucados, liberados para seleções e principalmente a ausência do meia Douglas, que foi poupado pelo técnico Adilson Batista, devido a sequência grande de jogos. O zagueiro Luan avaliou a atuação da equipe e já está focado no próximo compromisso

“Não jogamos bem. Futebol é assim mesmo, temos que conversar, trabalhar, sábado temos um jogo difícil, temos que descansar para fazer um grande jogo e sair com a vitória lá de Joinville", afirmou o camisa 21 à Rádio Globo.

O Vasco volta à campo no próximo sábado (24), contra o Joinville, na Arena Joinville, às 16h20 no horário de Brasília pela sétima rodada do Brasileirão série B 2014. O clube carioca está em sétimo lugar com sete pontos.