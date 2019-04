Em São Januário, Vasco e ABC abrem as oitavas de final da Copa do Brasil

Partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, a ser disputada em São Januário, no Rio de Janeiro-RJ

INCIDENCIAS : Partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, a ser disputada em São Januário, no Rio de Janeiro-RJ

Nessa terça-feira (26), a equipe do Vasco da Gama recebe o ABC-RN em partida válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O confronto está marcado para às 19h30, em São Januário. Com Maxi Rodriguez estreando entre os titulares, o Cruzmaltino espera construir uma boa vantagem contra os desfalcados visitantes, para jogar o jogo de volta com mais tranquilidade.

Para chegar até as oitavas de final, o Gigante da Colina desbancou o Resende (RJ) na primeira fase, o Treze (PB) na segunda e a Ponte Preta anteriormente. Ao todo foram seis partidas, com uma campanha invicta de quatro vitórias e dois empates.

Enquanto isso, o ABC bateu a Desportiva Ferroviária, o Atlético-GO e o Novo Hamburgo (RS), que venceu a equipe de Natal mas foi eliminado pelo STJD pela escalação de um atleta de forma irregular.

Vasco e ABC já se enfrentaram sete vezes na história do futebol. A equipe de São Januário nunca perdeu para a equipe do Rio Grande do Norte, são quatro vitórias e dois empates. Em partidas válidas pela Copa do Brasil, os times jogaram em 2011. Na embate de ida, em Natal, terminou empatado sem gols. Na semana seguinte, no Caldeirão, vitória vascaína por 2 a 1. O Cruz-maltino se tornaria campeão da campetição.

Adílson prepara meia campo veloz para enfrentar o ABC

Tanto criticado por optar por escalações mais conservadas, o técnico Adílson Batista montará uma equipe mais leve, como os torcedores vinham pedindo. O Vasco deve ser escalado em um 4-5-1, com um meio campo veloz composto por Maxi Rodriguez e Montoya abertos nas pontas. Na frente, Kleber Gladiador será o único atacante. O comandante justificou a entrada do uruguaio com a estreia diante do Icasa:

"Trabalhamos bem hoje. O Maxi entrou muito bem contra o Icasa. Ele é muito técnico e inteligente. Gostei muito do rendimento dele jogando fora de casa e decidi colocá-lo no time", afirmou Adílson na entrevista coletiva.

Para a partida dessa terça-feira (26), o Vasco conta com a volta de dois jogadores. O primeiro é o Camisa 10 Douglas, que estava suspenso por cartões amarelos e fará o trio de meias com os estrangeiros. O segundo retorno ficará por conta do atacante Thalles, que estava servido a Seleção Brasileira sub-20 e já está à disposição do treinador, mas ficará como opção no banco de reservas.

Vasco e ABC se enfrentaram recentemente pelo Campeonato Brasileiro da Série B, e o Cruzmaltno levou a melhor. No entanto, o comandante vascaino destacou que as competições são diferentes e por isso a partida deve ser encarada de outra forma.

"Muda o regulamento. São apenas dois jogos, mata-mata, tiro curto. Se sofrermos gol em casa, teremos que buscar fazer fora. Mas dentro de campo a responsabilidade é a mesma, assim como foi contra o Ceará, na Série B. Eu sempre encaro assim e acho que os jogadores também", concluiu.

ABC tem desfalques importantes para a partida contra o Vasco

O técnico do ABC, Zé Teodoro, terá problemas para armar a equipe que enfrenta o Vasco da Gama. O lateral-direito Renato e o meia Rogerinho sentiram contusões após a derrota para o Vila Nova (GO) no fim de semana e estão fora do embate pela Copa do Brasil. As vagas devem ser preenchidas por Patrick e Junior Timbó.

A equipe de Natal não vem em um bom momento,e ocupa apenas a 11ª colocação na Série B. O treinador Zé Teodoro comentou o fracasso na última rodada, e a mudança de foco para este meio de semana:

"Temos que esquecer a Série B e pensar só na partida contra o Vasco. Agora é o momento de corrigir os erros e tentar algo jogando fora. A torcida tem todo o direito de criticar. Temos que trabalhar mais para tentar o resultado nesse primeiro jogo da Copa do Brasil, no Rio de Janeiro", disse o técnico em entrevista a Rádio Globo de Natal.

A partida de volta entre Vasco x ABC acontecerá na próxima terça-feira (2), às 19h30, na Arena das Dunas. Quem avançar do confronto pegará Cruzeiro ou Santa Rita, que duelam do outro lado da chave.