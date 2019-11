Ex-presidente do Avaí, João Nilson Zunino falece aos 68 anos

O ex-presidente do Avaí, João Nilson Zunino, faleceu na noite desta terça-feira (23), em Florianópolis, aos 68 anos. Zunino teve de lutar contra o câncer por duas vezes: em 2012, com tumores no pulmão e, no ano seguinte, no cérebro. Ele havia sido internado nesta manhã, mas não resistiu a uma piora de seu estado clínico.

Zunino foi o presidente que ficou por mais tempo no comando do Avaí. Foram 11 anos de administração, entre 2002 e 2013. Durante seu mandato, o time catarinense conquistou o acesso à Série A em 2008 e Campeonato Catarinense em três oportunidades (2009, 2010 e 2012). Médico por formação, o ex-presidente avaiano também era dono dos laboratórios Santa Luzia.

Em seu site oficial, o Avaí fez uma homenagem à Zunino e lamentou a morte do ex-mandatário, deixando os sentimentos aos familiares e amigos de seu antigo presidente.

Abaixo a íntegra da nota divulgada pelo clube

"É com pesar que os Poderes Constituídos do Avaí Futebol Clube lamentam a morte do ex-presidente do Clube, João Nilson Zunino, ocorrida nesta terça-feira (23) em Florianópolis.

Zunino presidiu o clube entre os anos de 2002 e 2013. Com ele à frente do Mais Vezes Campeão de Santa Catarina, o Leão foi campeão catarinense em 2009, 2010 e 2012, conquistou o acesso à Série A em 2008, além de ter feito a melhor campanha de um clube catarinense na elite do futebol nacional (sexto lugar em 2009).

João Nilson Zunino foi o grande responsável pelo processo de modernização da Ressacada, principalmente na implantação de 115 camarotes, tornando o estádio Dr Aderbal Ramos da Silva o mais moderno do Estado.

Nossos sentimentos aos amigos e familiares."