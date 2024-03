Neste sábado (23), o Brusque segurou o empate por 2 a 2 com o Avaí na Ressacada e se classificou para a final do Campeonato Catarinense. Agora, o Quadricolor, campeão em 2022 e vice em 2023, aguarda o vencedor da outra semifinal entre Barra e Criciúma, que acontece neste domingo (24), às 16h.

O Avaí precisava vencer por três gols de diferença para avançar diretamente às finais. Uma vitória por dois gols de diferença levava o jogo para a decisão por pênaltis. E, até por isso, o Leão começou com tudo. Aos 10 segundos de partida, Pedrinho recuperou a bola e acertou um chutaço no ângulo para abrir o placar contra o Brusque.

Entretanto, o que poderia ser uma vantagem do Leão, pressionando desde o início, acabou não se concretizando. O Avaí empilhou chances perdidas e viu o adversário empatar ainda antes do fim do primeiro tempo.

Aos 41, Alex Ruan aproveitou o cruzamento pela direita e pegou de primeira para mandar pras redes. Um balde de água fria para o Avaí, que ainda precisava buscar três gols para se classificar para a decisão sem precisar das penalidades.

Poveda perde pênalti, marca, mas Avaí é eliminado

Mas se os pênaltis era uma das possibilidades de classificação do Avaí, foram também eles que tiraram a esperança da torcida azul e branca. Aos 4 minutos da segunda etapa, Ronei colocoua a mão na bola dentro da área e o árbitro assinalou pênalti para o Leão. Poveda foi para a bola e parou no goleiro Matheus Nogueira.

Aos 10, o Leão da Ressacada teve outro pênalti para cobrar. Desta vez, Pedrinho foi derrubado na área e o árbitro Rafael Traci assinalou a marca da cal. Poveda foi novamente para a cobrança, mas dessa vez converteu. A torcida ajudou e cantou "eu acredito", dando moral para a equipe.

Entretanto, a esperança do time avaiano virou drama quando, aos 24 minutos da segunda etapa, o goleiro Igor Bohn falhou e Guilherme Queiroz empatou tudo: 2 a 2.

Com o empate persistindo até o fim da segunda etapa, o Brusque avançou para a decisão do Campeonato Catarinense, onde aguarda o vencedor de Barra e Criciúma para saber seu adversário.

A decisão

A partida de ida da final será no dia 30 de março, às 16h30 (de Brasília). A volta acontece no fim de semana seguinte, em 6 de abril.